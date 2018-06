I medvjed "slavio" pobjedu Rusije protiv Saudijske Arabije

Fudbalska reprezentacija Rusije slavila je na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Saudijske Arabije (5:0), a trijumf "zbornaje" na ulicama Moskve "proslavio" je i jedan neobičan navijač.

Ulicama glavnog grada, domaćina Svjetskog prvenstva, u otvorenom terenskom vozilu pojavio i medvjed sa vuvuzelom, koja je postala popularna na Svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici.

Turisti su naravno oduševljeno fotografisali neobičnog navijača i širili snimke i fotografije na društvenim mrežama.

Just been sent this, appears to be a bear in a jeep, blowing a vuvuzela (?) and then giving a quenelle salute. And told it's happening somewhere in Moscow. pic.twitter.com/Tg0Hj0taSo