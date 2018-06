I Ronaldo i Mesi idu kući, Mbape je novi superstar

21:54 Naleti Portugalaca su bili jalovi, nije pomogao ni golman Rui Patrisio i Urugvaj je pobijedio sa 2-1!

21:29 Kavani ne može da nastavi meč! Izašao je sa terena uz pomoć Ronalda i zatražio izmjenu. Zamijenio ga je Kristijan Stuani.

21:28 Kakva šansa za Bernarda Silvu! Musleri je ispala lopta, Silva mu je izbio iz ruke kada je probao da ispravi grešku, ali je potom prebacio gol.

21:20 Malo treba Edinsonu Kavaniju! Urugvaj opet vodi, sjajan šuta asa PSŽ.

21:14 Odlična kombinacija nakon kornera Portugala, idealan centaršut i Pepe nije propustio da izjednači rezultat.

21:10 Portugal ima inicijativu, ali bez konkretnijih pokušaja koji bi ugrozili Musleru.

20:47 Završeno je prvo poluvrijeme. Urugvaj nije dozvolio Portugalcima da stvore priliku kojom bi poravnali rezultat.

20:32 Slobodan udarac za Portugal, ali bez opasnosti po gol Muslere nakon udarca Ronalda.

20:07 Urugvaj od 7. minuta vodi 1:0. Najbolji igrači Urugvaja kreirali su akciju. Kavani je dodao loptu Suarezu koji je centrirao, a napadač PSŽ je bio na pravom mjestu i glavom je smjestio iza leđa Rui Patrisija.

20:00 Počeo je meč u Sočiju između Urugvaja i Portugala.

19:16 Poznati su sastavi za drugi meč osmine finala Svjetskog prvenstva u Rusiji koji od 20 časova igraju Urugvaj i Portugal

Here are your teams for #URUPOR! pic.twitter.com/qMfJPoEcVl