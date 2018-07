Infantino: Mundijal je sada nezamisliv bez VAR-a

VAR tehnologija prvi put je na najvećoj smotri uvedena na Mundijalu u Rusiji. Predsjednik Fife mĐani Infantino oduševljen je pomakom zbog primejne video tehniologije u fudbalu.

"Da li je iko vidio da je igrač iz ofsajda postigao gol na ovom Mundijalu?! Toga nije bilo i samo je to dovoljno da VAR dobije pozitivnu ocjenu i unaprijedi igru. Gol iz ofsajda postao je nemoguć, i koiko je samo vama novinarima uštedio vremena da analizirate je li bio ili nije... Da pričamo bez emocija, na Mundijalu je pregledano ukupno 440 situacija, a 19 puta su glavni sudije dolazili u kontrolnu sobu da se na videu uvjere u pravednost odluke i čak 16 puta su promijenili prvobitno rješenje. To je progres i to je doprinijelo da Mundijal bude pravedniji. Sada je teško bez tehnologije VAR zamisliti Mundijal - tome smo težili i to smo i dobili", kazao je Infantino.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)