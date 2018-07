Iz Rusije s ljubavlju

Od specijalnog izvještača "Vijesti"

Postmundijalska Moskva, nakon završetka grandioznog događaja.

Glavni grad Rusije vratio se uobičajenim aktivnostima, gužva polako jenjava dok brojni volonteri polako rastavljaju džinovske skalamerije u fan-zoni na Varabjovi gori, ali i u ostalim djelovima ove 12-milionske metropole...

U Moskvi, kada prošetate Starim Arbatom, kažu da možete da osjetite dušu grada koji je još 1156. godine osnovao Jurij Dolgorukov.

Njegov spomenik nalazi se u ulici Tverskaja - dugačkoj aveniji koja je simbol moderne ere monumentalne prijestonice Ruske federacije.

Kada uđete u Državni ratni muzej, grmi kao da ste na Sevastopolju, u prvoj liniji fronta.

Veličanstvena muzej-panorama Borodinske bitke, nedaleko od Parka pobjede, vratiće vas nazad u 1812. godinu, osjetićete kao da ste oči u oči sa Napoleonom i njegovom vojskom, najvećom koju je čovječanstvo ikada vidjelo.

Kada prošetate parkom Maksima Gorkog, kao da osjećate vjetrove promjena, kako su pjevali Škorpionsi 1990. godine, uoči i nakon pada gvozdene zavjese.

Kada uđete u Puškinov muzej, zapljusnuće vas djela Mikelanđela, Pikasa i ostalih velikana umjetnosti.

Posjeta Lenjinovom mauzoleju na Crvenom trgu, gdje više od pola vijeka leži balsamovano tijelo ovog pionira komunizma, nakratko će vas vratiti u sovjetsku eru, baš kao i posjeta Državnoj biblioteci “imena Lenjina” gdje su pohranjena sva (bukvalno sva!) djela štampana u eri Sovjetskog saveza.

Kada se spustite u metro, osjetićete čari podzemne Moskve, jednako impresivne, jednako raskošne kao i nadzemne. Stanice željeznice kojom se dnevno preveze i po devet miliona ljudi predstavljaju prave kulturno-istorijske spomenike i nigdje na svijetu ne mogu da se pronađu takve...

Ko je u takvoj Moskvi boravio bar jedan dan u prethodnih mjesec, mogao je da osjeti i kako ga zapljuskuje - duh fudbala.

Ulica Nikoljskaja, od Kitaj goroda (kineskog grada), sve do Crvenog trga, bila je “spomenik” najvažnijoj sporednoj stvari, u nezaboravnim mundijalskim danima.

U njoj su plesali Latinoamerikanci (niko kao oni), ali i Rusi, Hrvati i Srbi, u njoj su čak i engleski, francuski i njemački navijači, polako ali sigurno, razbijali stereotipe o Rusiji kao o zemlji koja će ih “poslati u Sibir”.

I nije samo u pitanju Moskva. Ona je bila centar zbivanja, ali samo jedan od 11 gradova, od Sankt Peterburga na sjeveru, do Sočija i Rostova na jugu, od Kalinjingrada na zapadu, do Jekaterinburga na istoku, gdje je u minula 32 dana trajao pravi festival fudbala, gdje se odigravao “jedan od najbolje organizovanih Mundijala ikada”, kako je to juče izjavio i sam američki predsjednik Donald Tramp.

Mnogi državnici koristili su svjetska prvenstva da pošalju svijetu sliku otvorenog i bezbrižnog društva, zemlje koja je “ogledalo demokratije”, da skrenu oči sa svih problema.

Kažu da je to uradio i Vladimir Vladimirovič Putin, predsjednik Ruske federacije, odganizacijom najskupljeg svjetskog prvenstva u istoriji fudbala.

Kažu i da je prilikom izgradnje ili rekonstrukcije mnogih od 12 veličanstenih stadiona cvjetala korupcija, a organizacija “Human Rights Watch” upozoravala je i da su konstantno kršena osnovna ljudska prava radnika.

Šta god da se “iza brda valja”, Rusija je organizacijom 21. Mundijala poslala svijetu zadivljujuću sliku, koja je razbila mnoge (zapadne) stereotipe.

Teško da moderna fudbalska istorija pamti opuštenije svjetskog prvenstvo, Mundijal sa manje problema - od bezbjedonosnih, do svih ostalih.

Pokazalo se i da engleski navijači nisu imali nikakvog razloga da se kriju “po ćoškovima” Crvenog trga, da je moglo da ih dođe i 100 hiljada, a ne deset puta manje.

Takvo, sjajno prvenstvo, donijelo je i prekrasan fudbal, mnoga iznenađenja - ono što je i čar najljepše igre.

Za sumiranje fudbalskih utisaka biće, međutim, potrebno nekoliko dana, svima onima koji su na bilo koji način bili dio nezaboravnog spektakla.

Naslovna strana “Sport ekspresa”, jutro nakon posljednje, 64. utakmice Mundijala, na kojoj je bilo ispisano “From Russia with love”, pokazala je i šta Rusi misle o prvom Svjetskom prvenstvu u fudbalu koje su organizovali.

