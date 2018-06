Junak Rusije ne zaboravlja: Hvala Crnogorcu Božoviću!

Postao je drugi igrač koji je u istoriji otvaranja Mundijala dao gol, a da je utakmicu sa Saudijskom Arabijom počeo sa klupe, protiv Egipta je biio meč viner, sa statistikom na kojoj bi mu pozavidio slavni Didije Drogba u najboljem izdanju. On je junak Rusije, kojem je najpopularniji čovjek u najvećoj zemlji, Stanislav Čerčesov salutirao prilikom izlaska sa terena. On je Artjom Dzjuba!

"Želim da se javno zahvalim crnogorskom treneru Miodragu - Grofu Božoviću i gubernatoru Tulske oblasti Alekseju Djuminu, jer su vjerovali u mene i pomogli mi daostavrim snove - igram u dresu "zbornaje" na Mundijalu u svojoj zemlji", naglasio je Dzjuba.

Za razliku od prve utakmice, popularni Če je protiv Egipta do tada neprikosnovenog Smolova ostavio na klupi dok je mjesto u špicu napada dobio gabaritni ali izuzetno pokretljivi Dzjuba. Staističari su izračunali da je imao najviše uspješnih duela na utakmici, da su iz svakog auta, čak i sa svoje polovine saigrači loptu bacali na Dzjubu, koji je učestovao u svim golovima a i autor je jednog sjajnog u pobjedi od 3:1.

Javna je tajna da je Če Dzjubi ukazao povjerenje zbog ogromne želje i krika prilikom gola u prvoj utakmici, a korpulentni napadač se potom nametnuo kao vođa ekipe.

"Svi su mi govorili - u Zenitu primaš odličnu platu sjedi i uživaj, ionako za tebe neće biti mjesta u reprezentaciji Rusije. Manćini mi nije vjerovao, uprkos tome što sam prije njegovog dolaska imao dvije dobre godine u Zenitu. Odstranio je bez riječi nekolicionu igrača a bilo je bitno da samo ekipu napuni sa ogromnim brojem pridošlica. Trener Zenita mi nikada jasno nije rekao da ne računa na mene, naprotiv! Šansu međutim nisam dobijao, a ja sam želio da konkurišem za mjesto u selekciji. Grof me je pozvao, vjerovao je u mene a ja sam se odrekao većeg dijela primanja kako bih ostvario snove. Grof mi je u tome pomogao, dao mi je šansu i uporno me je forsirao. Čak i kada sam htio da platim kako bih kao pozajmljen igrač igrao protiv Zenita, to je uradila Tulska oblast i Arsenal je slavio a ja sam igrama i golovima pokazao da mi je mjesto u reprezentaciji", naglasio je Dzjuba.

On, Neto, Žulijano, Mak...bili su višak u Zenitu Roberta Manćinija, koji je imao očajnu sezonu. Najgoru u posljednjih pet godina.

"Tražio sma objašnjenje da mi kažu da im ne trebam. Ne, govorili su, ostani jer ćeš trebat a onda bi mi svaki put zatvarali vrata. Trener me je tretirao kao džukelu, i samo mu je bilo bitno da dovede što više novih igrača", zaključio je Dzjuba, strijelac dva gola u prve dvije utakmice Rusije.

