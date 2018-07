Kako je Perišić spriječio škotskog navijača da se obogati

Škotski navijač Mark Morison je bio na pragu nevjerovanotg dibitka na kladionici.

Od 140 hiljada funti (preko 157 hiljada eura) dijelio ga je samo gol Ivana Perišića u četvrtfinalnom meču Hrvatske i Rusije.

Mark je pogodio da će Antoan Grizman i Kevin de Brujne pogoditi mrežu udarcem van šesnaesterca u duelima sa Urugvajem odnosno Brazilom, kao i da će Englez Hari Megvajer protiv Švedske dati gol glavom.

Kladio se i da će Perišić biti strijelac van kaznenog prostora, a sve što je as Intera uradio bilo je da pogodi stativu iz srca šesnaesterca.

All on you tonight Perisic! 🙏🏼 pic.twitter.com/peR75YllwV