Kako su Kolumbijci prevarili Ruse i unijeli alkohol na stadion

Grupa kolumbijskih navijača na spektakulatan način je prevarila jako i brojno obezbjeđenje na stadionu u Saransku i unijela alkohol na tribine.

Domišljati Kolumbijci sa sobom su nosili dvoglede, da bi što bolje vidjeli dešavanja na terenu na utakmici sa Japanom.

Bili su to "neobični" dvogledi, lažni, a u njima - vodka.

