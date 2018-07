Kasparov: Bravo Hrvatska, nadam se da će i slobodni svijet isto uspijeti protiv Putina

Proslavljeni ruski šahovski velemajstor, i jedan od najvećih protivnika politike Vladimira Putina, Gari Kasparov navijao je juče za Hrvatsku protiv Rusije.

"Bravo Hrvatska", napisao je Kasparov na hrvatskom, nakon trijumfa "Vatrenih" nad "Zbornajom".

Bravo Hrvatska! 🇭🇷 I only wish the free world would show the same resilience fighting Putin's advances in the geopolitical field as the Croatians demonstrated on the football field!