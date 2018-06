Keiroš: VAR treba da otkloni a ne prikriva greške sudija

Iran sjutra igra protiv Portugala od 20 sati odlučujuću utakmicu za prolazak u plej-of. Irancima je u igri samo pobjeda, dok Portugal ide dalje i sa neriješenim rezultatom. Irance predvodi portugalski trener Karlos Keiroš, koji je kazao da se plaši odluka sudija.

"Svako ima prava da raspravlja o suđenju osim nas, učesnika utakmica. Smiješno je da nam to nije dozvoljeno. U Portugalu su najviši talasi, a kada počnete govoriti o suđenju, kao da talas padne na vas. Fudbal pripada ljudima, to je narodna igra. Igra mora biti transparentna, sve bi trebalo biti očigledno.Izgleda na ovom turniru kao da VAR nije stvoren kako bi se otklonile greške, već da bi se one prikrile. Niko ne razumije zašto se pravila ne poštuju. Sjutra igramo, i moramo tačno znati ko će i kako suditi. Ljudi moraju razumjeti pravila. Greške trebaju biti očigledne. Kada dođe do grubih grešaka a nema jasnog razumijevanja pravila, to je skandalozno", rekao je Keiroš.

