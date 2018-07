"Kraj snova": Ovako izgledaju naslovnice nakon ispadanja Mesija i Ronalda

Najbolji igrači današnjice, Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo, završili su svoj put na Mundijalu porazima u osmini finala. Argentina je ispala nakon poraza od Francuske 4:3, dok je Portugal izgubio od Urugvaja 2:1. Mesi i Ronaldo te njihova budućnost u reprezentacijama udarne su teme danas u svijetu sporta.

Mundo Deportivo izašao je s naslovnicom: "Doviđenja, genijalci", piše hrvatski Indeks.

🚨 MUNDO DEPORTIVO 🚨

An offer has arrived for Big Paulo. The club offering is unknown thus far. pic.twitter.com/f5G77ey3Jx