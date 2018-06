Krstajić: Spavam mirno, savjest mi je čista; Kolarov: Najvažnija utakmica

Selektor Srbije Mladen Krstajić kazao je na pres konferenciji pred meč sa Kostarikom, koji se igra u nedjelju od 14 sati, da je njegov tim spreman za debi u Rusiji.

"Spavao sam mirno, spavaću i večeras, jer je ekipa odlično odradila pripreme. Sastav znam već pet dana, znaju ga svi i bilo bi neozbiljno da ga sada diktiram“, rekao je Krstajić.

Sjutrašnji duel biće njegov takmičarski debi, jer je selekciju preuzeo nakon neočekivanog otkaza Slavoljubu Muslinu, koji je Srbiju doveo na Mundijal.

"Ne odvajam utakmice na takmičarske i prijateljske. Da li sam iskusan ili neiskusan trener... Nemam problem sa tim, jer su igrači profesionalci. Čista mi je savjest, dobro radimo i to su stvari koje me čine srećnim", kazao je on.

O Kostariki je pričao u superlativu.

"Bitan mi je ovaj meč, kao i naredna dva, a poštujemo Kostariku koliko i Švajcarsku i Brazil. Neće nas zavarati rezultati rivala u prijateljskim mečevima. Pratili smo Kostariku posljednjih nekoliko mjeseci, znamo sve njihove mane i vrline“, rekao je Krstajić.

Aleksandar Kolarov je, s druge strane, kazao da je duel sa Kostarikom "najbitnija utakmica u posljednjih nekoliko godina".

"Ona će nam napraviti uvod za duel sa Švajcarskom, koja je i najvažniji za rasplet na Mundijalu. Očekujem pozitivan ishod. Prenijeću igračima poruku da budu rasterećeni, da uživaju u fudbalu, jer smo ovdje došli zasluženo. Uspjeh je što smo na Svjetskom prvenstvu, ali idemo dalje, nećemo samo time da se zadovoljimo“, rekao je rekao je kapiten Srbije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)