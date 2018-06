LUDILO OD MEČA Mbape kao Pele, Francuska - Argentina 4:3!

17:54 Imala je Argentina pokušaj u posljednjim sekundama, ali je ostalo 4-3 za Francusku! Sjajan početak nokaut faze na Mundijalu.

17:50 Argentina smanjuje na 4-3. Sjajan centaršut Mesija i trzaj Aguera glavom.

17:47 Tovan je zamijenio Mbapea koji je izašao uz ovacije. On je jedini tinejdžer uz Pelea i Rozasa koji je u ovoj fazi takmičenja postigao dva ili više golova na jednom meču.

17:44 Ovaj ugao Pavarovog gola je nešto što se ne smije propustiti.

17:32 Nova kontra Francuske, imali su situaciju tri na dva, ali Mbape nije uspio da pronađe samog Grizmana i dodao je loptu Armaniju.

17:27 Kakav je igrač Kilijan Mbape! Sada je 4-2 za Francusku, nakon ubitačne kontre i realizacije tinejdžera nakon asistencije Žirua!

17:21 Nevjerovatna utakmica u Kazanju! Kilijan Mbape je doveo Francusku u vođstvo i sada je 3-2!

17:15 Kakav gol Pavara! Desni bek Francuske je sjajno "poklopio" loptu i poslao je dijagonalno u rašlje!

17:13 Umalo da Grizman iskoristi nesporazum Facia i Armanija, ali nije uspio da skrene loptu u praznu mrežu, mada ga je i povlačio defanzivac Argentine.

17:09 Argentinska ludnica na tribinama stadiona u Kazanju.

Novinar "Vijesti" Danilo Mitrović poslao je video slavlja navijača Argentine i Maradone nakon gola Merkada.

17:06 Preokret Argentine! Posle centaršuta iz slobodnog udarca je lopta došla do Mesija koji je šutirao, loptu je skrenuo Merkado i prevario Ljorisa za 2-1.

16:47 Na poluvrijeme se ide sa rezultatom 1-1.

16:40 Vraća se Argentina. Sjajan šut Di Marije sa 25 metara i Ljoris je paradom uljepšao gol.

16:26 Tražili su Argentinci penal kada je lopta očešala ruku Umtitija, ali nisu dobili čak ni korner.

16:18 Opet je pobjegao Mbape, ali je oog puta fauliran van 16 metara. Taljafiko je dobio žuti karton. Slobodni udarac je izveo Pogba, ali je vrlo loše šutirao.

16:12 Grizman je lako prevario Armanija i to je 1-0 za Francusku!

16:10 Penal za Francusku! Trk Kilijana Mbapea i čini se potpuno nepotreban faul Markosa Roha jer je Mpabe već otišao dosta u stranu.

16:07 Antoan Grizman je uzdrmao prečku, prva ozbiljna prijetnja.

15:30 Reprezentativci Argentine izašli su na teren praćeni ovacijama navijača.

Na tribinama je i novinar "Vijesti" Danilo Mitrović koji je poslao snimak sa stadiona u Kazanju.

14:45: Poznati su sastavi za meč Francuska - Argentina.

