Maradona u bolnici, pozlilo mu nakon meča od stresa i uzbuđenja

Dijego Maradona završio je u bolnici nakon dramatične pobjede Argentine nad Nigerijom 2:1 i plasmana u osminu finala Mundijala.

Legendarni "El Pibe" teško je preživio finiš meča, koji je proveo na nogama navijajući za nacionalni tim, a pozlilo mu je od uzbuđenja i stresa...

Jedva je izašao iz svečane lože, a zbog lošeg stanja je hospitalizovan.

Argentinski mediji javljaju da se Dijego brzo oporavio i da je njegovo stanje stabilno, te da je nakon primljene infuzije napustio bolnicu.

