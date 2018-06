Mase na ulicama Teherana slavile pobjedu Irana

Iranci su protiv Maroka ostvarili tek drugu mundijalsku pobjedu u istoriji, na 13 utakmica, nakon one čuvene protiv Sjedinjenih Američkih Država 1998. u Francuskoj.

Trijumf ostvaren autogolom u petom minutu sudijskog dodatka izveo je na ulice brojne stanovnike Teherana, koji su slavili uz pjesmu, trube i petarde.

Polic presence in Tehran as the world cup celebration can involve dancing and other activities not tolerated by the state https://t.co/6GU1SFJZQe