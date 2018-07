Mijatović: Hrvatska je znala šta hoće, Srbija došla bez većih ambicija

Legendarni fudbalski reprezentativac Jugoslavije i Srbije i Crne Gore Predrag Mijatović je u intervjuu za "Novosti" otkrio koji su faktori uticali na istorijski uspeh selekcije Hrvatske na Mundijalu u Rusiji i šta je to što Hrvati imaju, a Srbija nema...

Mijatović smatra da za rezultat, kakav je napravila Hrvatska, morate imati kvalitet, iskustvo igranja velikih takmičenja i kontinuitet.

"Fudbal se promijenio, jak tim sa dobrom atmosferom može da pobijedi ekipu sa jednom, ili nekoliko velikih zvijezda. Za ovakav rezultat potrebno je imati kvalitet, ali prije svega iskustvo igranja velikih takmičenja i kontinuitet. Oni gotovo da nisu propustili veliko takmičenje od 1998. Ova generacija je imala i uspone i padove, prije samo četiri godine su bili kritikovani zbog igara u Brazilu, ali su, generalno, sazreli za ovaj nivo. I ne treba zaboraviti da im je Rusija bila posljednja šansa da nešto urade. A, nisu htjeli da je tek tako propuste", rekao je Mijatović u intervjuu za "Novosti".

Mijatović kaže da se jasno od starta Mundijala vidjelo da je Hrvatska došla da napravi nešto veliko.

"U Rusiju su stigli namjereni da urade što više, da dođu i do trofeja ako im se ukaže prilika. Da, Hrvatska je htjela ovo, znala je šta hoće od samog dolaska na SP. I kad su primili gol protiv Engleske znali su šta rade, šta žele. Pa, vratili su Kalinića sa Mundijala zbog nediscipline, što vjerujem niko ne bi uradio. Sve je bilo podređeno timu, jer uz kvalitetan igrački kadar moraš da imaš timski duh. Uz taj njihov izraženi nacionalni naboj, sklopile su se kockice za uspjeh."

Mijatović ističe da se jasno vidjelo da je Srbija, za razliku od Hrvatske, na prvenstvo došla bez većih ambicija.

"Srbija je na SP došla sa velikim hendikepom, jer osam godina nije bila na velikom takmičenju, a čini mi se i bez većih ambicija, jer su bili zadovoljni samim plasmanom. To može da se opravda samo činjenicom da dugo niste bili na SP, ali kad već odete, morate da uradite najviše što možete. Ne znam da li je Srbija mogla više. Međutim, vidio sam raskorak između onoga što možeš na terenu, i onoga što dolazi uticajem spoljnih faktora. Mislim da igrači nisu bili 100 odsto koncentrisani na teren, već su se slušali razni komentari, ko šta priča... Tu je suštinska razlika u fokusu između Hrvatske i Srbije. Oni su gledali samo teren od prve utakmice, ostavili su sve probleme kod kuće, a svi znaju kakve su turbulencije imali i sa smjenom selektora pred baraž. Mi to nismo uspjeli, a najbolji primjer je dekoncentracija kod drugog gola Švajcarske u nadoknadi. Bio je to čist kiks iz dekoncentracije, ne jednog igrača, već cijelog tima", rekao je Mijatović za "Novosti".

Proslavljeni golgeter otkriva u čemu je razlika između Hrvatske i Srbije.

"Talenta ima u obje selekcije, ali Hrvatska ima kontinuitet takmičenja i iskustvo, kvalitetne igrače koji igraju važnu ulogu u najvećim svjetskim timovima, naviknute na pritisak da moraju da pobjeđuju i osvajaju trofeje. Luka Modrić ima nekoliko Liga šampiona sa Realom, Rakitić sa Barselonom, Mandžukić iskustvo iz Bajerna, Atletiko Madrida i Juventusa. Srbija ima Nemanju Matića, zaista velikog asa, Aleksandar Kolarov je imao sjajnu sezonu u Romi, ali ni Junajted, ni Roma nisu na nivou Reala, Barselone, Atletiko Madrida, Juventusa, Intera", iskren je Mijatović.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske danas u 17 časova na stadionu Lužnjiki u Moskvi igra protiv Francuske u finalu Svjetskog prvenstva.

