Miodrag Radulović sa Crvenog trga najavljuje osminu finala

Moskva - Mundijalska Moskva prava je raskrsnica puteva, posebno na prelazu iz grupne u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

I dok se Njemci vraćaju kući, tek poneki navijač sa, do prije tri dana vrijednim dresom bivšeg svjetskog prvaka promakne Crvenim trgom, ulice u centru monumentalnog grada prosto bujaju od navijačkog ludila i ekstaze fanova selekcija koje su ostale na Mundijalu.

Pravi kolorit, podrazumijeva se, daju Južnoamerikanci: Brazilci, Argentinci, Kolumbijci, Urugvajci, Meksikanci, pa čak i odlazeći Peruanci.

Svi oni pokazuju u čemu je, zapravo, prava razlika između Svjetskog i, na primjer, Evropskog prvenstva u fudbalu. Pa čak i dalekoj (za njih) i nepreglednoj Rusiji.

U Moskvi je i crnogorski trener, i to jedini koji sjedi na klupi jednog nacionalnog tima - Miodrag Radulović, selektor Libana, gledao je duel Brazila i Srbije, ali i indirektno "snimao" azijske selekcije, rivale na Kupu Azije koji će se početkom naredne godine održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Radulović je, ispod zidina Kremlja, u gradu u kojem je nekada radio kao asistent Miodraga Božovića (Dinamo) najavio utakmice osmine finala, a usput i analizirao dosadašnji tok SP.

FRANCUSKA - ARGENTINA

Prva utakmica i najveći derbi nokaut faze, možda i najneizvjesnija utakmica. Argentina je igrala slabo, mučila se, srećno je prošla u drugu fazu, ali baš takve selekcije mogu da budu najopasnije kada probiju psihološku barijeru. Ekipa koja ima Mesija mora da bude opasna, mada Argentinci moraju da igraju puno bolje nego u grupi ako žele da eliminišu Francusku.

Nisu ni Francuzi briljirali, igrali su dobro samo pola sata protiv Perua, utisak je i da su dozirali snagu, da se nisu potrošili mnogo. Dešan ima problema, posebno u odbrani po bočnim pozicijama, koje bi Argentinci mogli da iskoriste, ali ima i nevjerovatan napadački potencijal, a igrač koji bi mogao da eksplodira je Mbape

Mnogo, mnogo napeto i neizvjesno, ne bih bio iznenađen ni da meč ode u produžetke.

URUGVAJ - PORTUGAL

Urugvaj je čvrst, pravi takmičarski tim - jedina selekcija koja nije primila gol na SP. S druge strane, Kavani i Suares su napadači koji svakom mogu da zatresu mrežu. Portugal je, takođe, čvrst, iako se mučio u grupi, opasan iz kontranapada preko Kristijana Ronalda. Očekujem tvrdu utakmicu, a prednost dajem Urugvaju.

ŠPANIJA - RUSIJA

Neviđen spektakl za domaću selekciju, vjerovatno i najveća utakmica Rusije u posljednjih 20-30 godina, možda i duže od toga.

Osmina finala Svjetskog prvenstva, u Moskvi, protiv nekadašnjeg svjetskog prvaka - sve što su Rusi mogli da požele, dobiće u toj utakmici. Osim, plašim se, rezultata, jer je Španija veliki favorit, iako i ona luta, muči se, a iznenadna promjena selektora prije SP je ostavila traga.

U svakom slučaju, biće spektakl na "Lužnjikiju".

BRAZIL - MEKSIKO

Još jedna sjajna utakmica - biće vatreno i na terenu i na tribinama. Brazilce prati pravi karneval gdje god da se pojave, nevjerovatno je koliko imaju navijača, koji nisu samo Brazilci. Na stadionu Spartaka bilo ih je mnogo više od navijača Srbije. Ne igra Brazil još kako se očekuje, ali to su ekipe koje rastu kako se odvija turnir i očekujem da Titeova ekipa, koja ima veliki potencijal, tek sad pokaže pravo lice. Problem bi mogle da predstavljaju povrede - Marselo, Daglas Kosta, Danilo, Dani Alveš koji je otpao i prije SP... Meksikanci su oduševili na prve dvije utakmice, a onda naletjeli na Šveđane. Ako se oporave od tog poraza i zaigraju kao protiv Njemačke, napraviće Brazilu velike probleme.

BELGIJA - JAPAN

Možda i prvi pravi test za Belgijance, jer su Japanci neugodni, uporni, brzi. Ipak, očekujem da klasa "crvenih đavola" dođe do punog izražaja.

Radi se o napadački izuzetno moćnoj reprezentaciji, koja može da ide i do samog kraja. Ipak, pravi ispiti njihove psihološke snage tek slijede.

ENGLESKA - KOLUMBIJA

Pravi mundijalski klasik i istorijska šansa za Engleze - da sa novim, mladim i talentovanim tim, prođu ne samo samo u četvrtfinale, već i dalje, jer im se otvara žrijeb. Kolumbijci su vrlo jaki, ali mnogo zavise od Hamesa Rodrigesa. Stanje njegove povrede diktira i šanse Kolumbijaca.

ŠVAJCARSKA - ŠVEDSKA

Evropski derbi dvije selekcije koje su i slične i različite. I jedni i drugi su pokazali kvalitet i mentalnu snagu da prebrode teške situacije u grupi. Malu prednost dajem Švajcarcima, jer njihovi igrači znaju više sa loptom.

Hrvatska je otkrovenje, a moj bivši saigrač Dalić može da ide do kraja

Reprezentacija Hrvatske najviše je oduševila Radulovića u dosadašnjem toku Mundijala.

"Vatreni" sjutra sa Danskom u Nižnjem Novgorodu igraju meč osmine finala.

"Nevjerovatno disciplinovana, izbalansirana i raznovrsna reprezentacija. To su pokazali Hrvati, sa Lukom Modrićem koji je po meni najbolji igrač turnira do sada. Moj nekadašnji saigrač iz Budućnosti Zlatko Dalić pokazao je još na startu Mundijala da posjeduje autoritet i moć donošenja odluka, tako što je vratio Kalinića kući zbog nediscipline. On je tim činom maltene odbio da svrsta Hrvatsku u tipičan balkanski tim, sa svim vrlinama i manama. Hrvatskoj se i otvara žrijeb, uz malo sreće, možda da ide i do samog kraja!

Utakmica protiv Danaca, međutim, nije lagana.

"Danska je takođe dobra reprezentacija, tvrda, fizički jaka, sa sjajnim Eriksenom. Napraviće problem Hrvatskoj, ali očekujem da Hrvatska prođe", ističe Radulović.

Najbolji Mundijal azijskih reprezentacija

Liban Miodraga Radulovića u grupi je na Kupu Azije sa učesnikom SP u Rusiji Saudijskom Arabijom, sa domaćinom narednog Mundijala, Katarom, kao i sa Sjevernom Korejom.

Ako napravi podvig i prođe dalje - u nokaut fazi bi ga čekala preostala četiri predstavnika Azije na SP u Rusiji, Japan, Iran, Južna Koreja i Australija.

A azijske selekcije igraju najbolji Mundijal do sada, iako je samo jedna reprezentacija, od ukupno pet, prošla u nokaut fazu.

Japan je sa četiri boda, zahvaljujući manjem broju kartona od Senegala, uskočio u drugu fazu, ali su "samuraji" bili sjajni protiv Kolumbije i istog tog Senegala.

I Iranci su imali četiri boda, ne i sreću da prođu dalje, i to u kakvoj grupi, sa Španijom i Portugalom. "Persijske zvijezde" su jedna od najljepših mundijalskih priča, a centimetri su ih dijelili od osmine finala.

Južna Koreja je ostvarila jednu pobjedu, i to protiv svjetskog pravaka - kada u grupi iza sebe ostavite Njemačku, to ne može da bude loše SP.

Saudijska Arabija je loše počela, ali se iskupila, SP je završila pobjedom protiv Egipta, dok je Australija jedina bez trijumfa, iako su i "kenguri" pokazali kvalitet, naročito u prva dva meča protiv Francuske i Danske, kada nisu imali ni sreće.

Ukupno - četiri pobjede, tri remija i osam poraza, ukupno 15 bodova za selekcije iz Azije, najviše do sada.

