Moćni Urugvaj, promašeni penal Ronalda i peta Aspasa

22:05 U osmini finala će se sastati Urugvaj i Portugal, te Rusija i Španija.

21:55 Iran je umalo šokirao Portugal! Prvo je Karim Ansarifard izjednačio iz penala, a onda su promašili stopostotnu priliku! Meč je završen neriješenim rezultatom.

21:50 Španija stiže do izjednačenja golom Jaga Aspasa petom. VAR je morao da potvrdi gol.

21:39 Maroko opet vodi! Jusef El-Nesri je strijelac. Ako Iran nekako izjednači, a Marokanci postignu još jedan gol, Španci će završiti takmičenje.

21:30 Nesportski potez strijelca jedinog gola na meču do sada. Kvarežma nije bio zadovoljan nakon starta jednog od iranskih fudbalera i uzvratio je više nego grubim startom. Sudija mu je dao samo žuti karton.

21:20 Kakav bi to gol bio da je lopta prešla liniju. Nordin Amrabat je šutirao iskosa sa skoro 30 metara, ali je prečka spasila Španiju.

21:10 Kristijano Ronaldo nije iskoristio penal za Portugal. Sjajna odbrana golmana Irana. Nevjerovatno zvuči podatak da je Ronaldo prvi Portugalac koji je promašio penal na nekom svjetskom prvenstvu.

20:45 Portugal ide na poluvrijeme sa golom prednosti. Kvarežma je u svom stilu spektakularnom spoljnom savladao golmana Irana.

20:20 Kratko je trajalo radovanje Marokanaca. Isko je iskoristio zicer nakon asistencije Inijeste.

20:15 Maroko vodi protiv Španije! Greška zadnje linije, Kalid Butaib je izašao sam ispred golmana i nije pogriješio.

20:00 Počeli su mečevi grupe B. Sastaju se Portugal i Iran, te Maroko i Španija.

19:30 Objavljeni su sastavi za posljednje dvije utakmice dana.

18:49 Egipat je takmičenje završio bez boda i to će posla koštati selektora Hektora Kupera. Egipatski fudbalski savez je saopštio da neće produžiti ugovor sa argentinskim stručnjakom.

18:25 Urugvaj je prošao u drugu fazu bez primljenog gola, a to je posljednji put uradila ista selekcija 2010. godine. Zanimljivo je da je Urugvaj i tada u grupi bio bolji od domaćina sa 3-0, tada je to bila Južna Afrika.

17:58 Iako su obje ekipe otpisane prije ovog meča, i Saudijska Arabija i Egipat su htjeli do bodova, a Egipat je bio apsolutni favorit. Ipak, gol Salema Al Davsarija u 95. minutu je donio velika tri boda Saudijskoj Arabiji.

17:48 Konačno se upisao i Edinson Kavani za 3-0 za Urugvaj protiv Rusije. Urugvaj sa sve tri pobjede ide u drugu fazu. Kavani se pridružio Suarezu kao jedini Urugvajci u istoriji koji su se upisali na tri različita Mundijala.

17:32 Nekoliko zanimljivosti: prije današnje utakmice, Egipat nikada nije u istoriji poveo na meču na Mundijalu. Fernando Muslera je postao rekorder Urugvaja po mečevima na svjetskim prvenstvima sa 14 nastupa, Esam Al-Hadari je postao najstariji igrač ikada koji je nastupio na Mundijalu jer je prestigao Farida Mondragona.

17:15 Druga poluvremena protiču sa mnogo manje uzbuđenja od prvih gdje su vidjena četiri gola, dva penala, crveni karton...

16:50 Drugi penal za Saudijsku Arabiju, ali je ovog puta Al Faradž precizan. Egipat - Saudijska Arabija 1-1 na poluvremenu.

16:41 Saudijska Arabija nije iskoristila penal i Egipat ostaje u vođstvu. El Hadari je pročitao Al Muvalada, imao je i pomoć prečke.

16:36 Urugvaj je po svemu sudeći završio posao jer ima prednost od dva gola, a sada i igrača više. Zbog drugog žutog kartona je isključen Igor Smoljnikov.

16:29 Gol Salaha je prvi gol Egipta iz izgre posle više od 30 hiljada dana!

16:24 Urugvaj ide ka prvom mjestu. Dijego Laksal je pogodio za 2-0, ali je lopta pogodila Čeriševa i značajno promijenila pravac pa ostaje pitanje kome će se gol pripisati.

16:22 Poveo je Egipat, a strijelac je naravno Mohamed Salah.

16:10 Urugvaj vodi protiv Rusije! Strijelac je Luis Suarez iz slobodnog udarca.

16:00 Počele su posljednje utakmice grupe A. Rusija - Urugvaj i Saudijska Arabija - Egipat.

14.57 Objavljeni su sastavi za derbi grupe A, obračun za prvo mjesto u Samari - Rusija protiv Urugvaja.

Selektor "zbornaje" Stanislav Čerčesov iznenadio je sastavom - u prvoj postavi nema Aleksandra Golovina, Marija Fernandeša i Jurija Žirkova, koji su počeli dva prethodna meča.

14.54 Selektor Irana Karlos Keiroš traži večeras čudo protiv svog Portugala. Opširnije ovdje.

14.42 Pobjedu nad Poljskom, u drugom kolu grupe H, Kolumbicji su posvetili svom defanzivcu Karlosu Sančesu, koji je dobio prijetnje smrću zbog isključenja na meču 1. kola protiv Japana.

Colombia dedicate Poland win to Carlos Sanchez after defender received death threats for Japan red card | @MullockSMirrorhttps://t.co/Id1BAa6kU8 pic.twitter.com/37MPN3JvkX