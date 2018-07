Moskva, zatišje pred buru

Od specijalnog izvještača "Vijesti"

Moskva živi, reklo bi se uobičajenim životom u predvečerje finala 21. Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Vladimir Iljič Lenjin spavao je juče mirnim snom u svom mauzoleju na Crvenom trgu, gdje je Fifa instalirala jednu od navijačkih zona sa prodajnim štandovima, terenima za mali fudbal i ostalim “igricama”.

Promakne poneki Francuz, pokoji navijač u kockastom dresu, te još uvijek zaostali Lationamerikanci - Brazilci, Argentinci, Meksikanci, čak i Peruanci, iako njihovih selekcija odavno nema na Mundijalu.

Tu su i Englezi - ispijaju piva i tope tugu. Nadali su se, očajnički su vjerovali, da će se fudbal vratiti kući, sve dok Ivan Perišić i Mario Mandžukić nisu na brutalan način ugasili njihove snove.

Sve u svemu - premalo nagovještaja da će se za dva dana, tu na monumentalnom Lužnjikiju, stadionu čije zidine još emituju duh nekadašnjeg Sovjetskog saveza, igrati najveća utakmica koju “najvažnija sporedna stvar” može da ponudi.

U pitanju je, naravno, zatišje pred buru - očekuje se da će finalna žurka početi već danas, baš na Crvenom trgu, da će se postepeno prenositi sve do stadiona i velike Fan zone ispod goleme zgrade univerziteta Lomonosov, gdje se očekuje preko 100 hiljada ljudi... I sve će to trajati do ponedjeljka, kada će karneval, nakon 32 nezaboravna dana, konačno napustiti Rusiju...

Pojedini navijači, u međuvremenu, nenametljivo ali uporno, “rade punom parom”. Ostao je najteži mogući zadatak - pronaći ulaznicu za finale.

Dario i njegov mlađi brat Ivan stigli su iz Zagreba, gledali su sve utakmice Hrvatske na SP, od Sočija do Kalinjingrada, ali nemaju karte za finale.

- Za jednu ulaznicu odmah dajem tisuću - kaže Dario.

Karte za najveći mogući spektakl koji fudbal može da ponudi mogu da se kupe samo na crnom tržištu.

Jedan Brazilac je još prije tri dana prodavao kartu za finale za 2.000 eura, a završnu utakmicu Mundijala ciljaju i “neutralci”.

- Priželjkujem Hrvatsku u finalu, jer će karte biti jeftinije. Samo da ne navale bogati Englezi - pričao je Njemac Andre, vraćajući se sa prve polufinalne utakmice Francuska - Belgija.

Želja mu se ispunila, ali ne znamo je li kupio kartu. Engleska, inače, ima 14 puta više stanovnika nego Hrvatska.

Hrvatski nogometni savez saopštio je da ulaznica - više nema.

“Podsjećamo da su ulaznice za hrvatski sektor navijača za finale prodate do 31. januara ove godine, dok je bio otvoren kanal prodaje putem Fife za hrvatske navijače. Zahvaljujemo svim navijačima koji su tada vjerovali u plasman Hrvatske u finale i sada imaju kartu za spektakularni okršaj sa Francuzima”, kaže se u elegantnom saopštenju HNS-a.

No, ko je mogao da povjeruje? Oko 20 hiljada hrvatskih navijača, sa ili bez ulaznica, koji još trljaju oči da bi se uvjerili da je sve ovo stvarnost, danas će pohoditi Moskvu.

Utakmica koja se igra, koja se gleda, koja se doživaljava - jednom u životu.

Rakitić ostavlja fudbal ako osvoji SP, Subašić već može da umre

Izjave, za koje je malo reći da su istorijske, dopirale su juče iz hrvatskog tabora, iz ekskluzivnog hotela “Svis” na samoj obali rijeke Moskve, nedaleko od Lužnjikija.

- Trenutno nema ljepšeg osjećaja nego biti Hrvat. Ostavio bih fudbal za titulu svjetskog prvaka - poručio je Ivan Rakitić.

Još direktniji, još emotivniji bio je golman Danijel Subašić.

- Ovo je san snova, teško je uopšte zamisliti da ćemo igrati finale Svjetskog prvenstva. Sada mogu i da umrem - kazao je Subašić.

Saigrač Stevana Jovetića iz Monaka mogao bi, ni kriv ni dužan, da bude uvučen u “prokletstvo “ vezano za poražene golmane u finalima Svjetskog prvenstva.

Šta je zajedničko Francuzu Bartezu (2006), Holanđaninu Stekelenburgu (2010) i Argentincu Romeru (2014)? Svi do jednog su bili golmani Monaka u tom periodu. Ako Hrvatska sjutra izgubi od Argentine, sa Subašićem će se nastaviti nevjerovatan niz.

Iz tabora Francuske, kao velike zemlje, velike reprezentacije, koja je već osvajala trofeje na velikim takmičenjima i igrala finala SP, stižu, jasno, trezvenije izjave.

- Moramo da igramo našu igru, kao do sada. Moramo da budemo i skoncentrisani, jer igramo protiv igrača najvećeg mogućeg kvaliteta. I mi i Hrvati ćemo biti jednako umorni, ali i sprmeni. Ovo je finale, najteža utakmica i moramo da budemo spremni na sve. Produžeci, penali, nije ni važno - bitno je samo da osvojimo trofej - kazao je Antoan Grizman.

