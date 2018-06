Mundijal peti dan: Kejn je pravi, furiozna Belgija, Šveđanima pomogao VAR

21:54 Engleska je ipak uspjela da dođe do tri boda. Hrabri Tunižani su se dobro branili u drugom poluvremenu nakon što su došli do gola iz penala, ali je Engleze izvukao kapiten Hari Kejn sa dva gola.

21:50 Heri Kejn! U 91. minutu se našao na pravom mjestu i glavom proslijedio loptu u mrežu za 2-1 protiv Tunisa. Engleska zasluženo vodi, iako u drugom poluvremenu nije briljirala.

21:20 Jalova inicijativa Engleske u drugom poluvremenu za sada. Kontrolišu posjed, ali je mnogo to tečnije bilo u prvih 45 minuta.

20:48 Na poluvrijeme Engleska i Tunis idu izjednačeni. Engleska igrala odlično, stvorila veliki broj prilika, ali su se pošteno ispromašivali pa je Tunisu bio dovoljan gol iz potpuno nepotrebnog penala.

20:34 Tunis bez prilike dolazi do gola. Benigni centaršut je isprovocirao neopreznu rekaciju Vokera koji je rukom udario napadača Tunisa i sudija je dosudio penal. Precizan je bio Sai iako je Pikford pogodio stranu.

20:15 Golman Tunisa Hasen neće moći da nastavi meč i suzama izlazi sa terena. Zamijenio ga je Ben Mustafa.

Foto: Reuters

20:10 Engleska zasluženo vodi sa 1-0. Strijelac je Heri Kejn koji je bio na pravom mjestu nakon spektakularne odbrane Hasena koji je skinuo šut Stounsa.

20:04 Munjevito je počela Engleska. Prvo je golman Tunisa skinuo zicer Lingarda sa pet metara, a potom se izblamirao Rahim Sterling sa iste udaljenosti kada nije ubacio loptu u praznu mrežu.

20:00 Engleska i Tunis su počeli meč. Sve zanima šta može podmlađena reprezentacija Engleske.

19:20 Peti dan zatvaraju Engleska i Tunis. Evo sastava ekipa koje će odmjeriti snage u 20 časova.

TUNIS (4-3-3): Hassen - Bron, S. Ben Jusef, Ali Malul, Merija - Škiri, Badri, Sasi - F. Ben Jusef, Hazri, Sliti.

ENGLESKA (3-1-4-2): Pikford - Voker, Stons, Megvajer – Henderson - Tripijer, Dele Ali, Lingard, Jang - Sterling, Kejn

18:54 Belgija je opravdala ulogu favorita i postigla tri gola protiv Paname, ali su najveći autsajderi turnira uspjeli dugo da se održe na egalu i zaslužili su aplauze svojih navijača.

18:33 Drugi gol Lukakua. Azar je povukao kontru, dao loptu u prostor Lukakuu koji je elegantno prebacio golmana za 3-0.

18:27 Lijepa akcija Belgije za 2-0. Kevin De Brujne je uputio loptu u srce šesnaesterca gdje se nalazio Romelu Lukaku i glavom samo proslijedio loptu u mrežu.

18:04 Dris Mertens je otvorio Panamu za 1-0! Bio je potreban spektakularan volej da bi se savladao golman Penedo.

17:45 Nema ko nije pokušao iz od napadača Belgije da se upiše, ali golman Paname je zaustavio svaki šut koji je išao u okvir gola.

17:20 Očekivana dominacija Belgije, ali i dalje bez rezultata. Spoljnja mreža se tresla nekoliko puta.

17:00 Počeo je drugi meč dana. Belgija je apsolutni favorit protiv Paname koja debituje na svjetskom prvenstvu.

16:50 Poznati su sastavi za meč Belgija - Panama.

BELGIJA (3-4-3): Kurtoa - Aldervejreld, Bojata, Vertongen - Menije, De Brujne, Vitsel, Karasko - Mertens, Lukaku, Azar.

PANAMA (4-1-4-1): Penedo - Muriljo, R. Tores, Eskobar, Dejvis - Gomez - Barsenas, Kuper, Godoj, Rodrigez - Perez.

15:50 Bez većih problem je Švedska zadržala prednost i sada imaju tri boda, koliko i Meksiko.

15:23 Švedska vodi 1-0 golom kapitena Grankvista iz penala. Penal je bio čist.

15:02 Počelo drugo poluvrijeme.

14:47 Na poluvremenu meča Švedske i Južne Koreje nema golova. Švedska je imala veliki broj izglednih prilika, tražili su i penal više puta, ali mreža Čoa miruje. Južna Koreja traži priliku iz kontranapada.

Foto: Reuters

14:20 Kakav je zicer propustio Markus Berg. Nevjerovatna intervencija golmana Čoa, ali je Šveđanin morao bolje to da riješi.

Foto: Reuters

14:00 Počeo je meč Švedske i Južne Koreje.

13:20 Nejmar je kritikovao djelioce pravde na meču sa Švajcarskom. Između ostalog, smatra da je golu Petkovićevog tima prethodio faul.

"Čini mi se da je bio faul. Nije na meni da o tome pričam. Taj su posao radila četiri profesionalca, neka rade svoj posao. Nismo zaslužili takav konačni rezultat", rekao je Brazilac.

Za njega je to bila prva zvanična utakmica nakon teške povrede, podsjeća Indeks. I on i selektor priznali su da nije u potpunosti spreman, ali švajcarski igrači nisu imali milosti.

"Nemam šta reći na to. Ne meni je da igram fudbal, a sudije to treba da vide. Pretpostavljam da će postati normalno tako često biti fauliran, moramo na to obratiti pažnju".

Behrami i Nejmar Foto: Reuters

12:40 Nejmar se našao na udaru kritika u brazilskoj javnosti. Opširnije ovdje.

11:47 Počeli su prvi problemi sa engleskim navijačima. Dvojica su izbačena iz voza za Volgograd, a jedan od njih je priveden.

Na društvenim mrežama se navodi da je jedan slomio prozor na vozu i da je prebačen u bolnicu zbog posjekotina, a da je drugi oduzeo pištolj policajcu u vozu, te da je onda uhapšen.

11:40 Belgijanci su doputovali u Rusiju sa snažnim timom, ali i sa velikim ambicijama koje uopšte ne skrivaju. Detaljnije o meču sa Panamom čitajte ovdje.

11:05 Selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Joahim Lev rekao je da je razočaran porazom od Meksika i da je za njegovu ekipu naredna utakmica protiv Švedske odlučujuća na Svjetskom prvenstvu.

"Razočaravajuće je izgubiti prvu utakmicu na turniru, na to nismo navikli, ali to moramo da prihvatimo. Moramo da nešto naučimo iz ovoga i da u narednoj utakmici budemo bolji. U prvom poluvremenu smo igrali veoma loše, nismo mogli da nametnemo našu prepoznatljivu igru. Igrali su na kontranapade, morali smo da se vraćamo, gubili smo lopte i njima otvarali prostor. U drugom dijelu smo ih napali, ali oni su uzvratili", rekao je Lev, a prenio sajt FIFA.

10:50 Trener Mančester junajteda Žoze Murinjo je ocijenio da je dobro za fudbal što takvi favoriti kao što su Njemačka i Brazil nisu opravdali očekivanja na startu. Ipak, on je ubijeđen da će se obje ekipe plasirati u osminu finala. "Svi znaju koliko su dobri i koliko će se poboljšati. Možda je i dobro za njih da se malo spuste na zemlju", ističe Murinjo koji je stručni konsultanta za Russia Today.

10:20 Neka nova Engleska počinje prvenstvo protiv Tunisa. Detaljna najava tog duela ovdje.

10:00 Švedska i Južna Koreja se ubrajaju u drugu, slabiju kategoriju reprezentacija u grupi F u kojoj su i Njemačka i Meksiko programirani kao budući učesnici osmine finala na Mundijalu. Ovdje pročitajte najavu tog meča.

9:25 Njemački mediji su bili nemilosrdni prema aktuelnim šampionima, pa su na naslovnicama bile riječi poput "haos" i"poniženje".

"Defanzivni haos svjetskih šampiona", naslov je Bilda, a dodaje se da je sada cilj da se opstane na Mundijalu.

Morgenpost je napisao da je "Njemačka izgubila svoj pravac".

Frankfurter Algemajne kritikuje selektora Joakima Leva koji ne mijenja taktiku jer je forsirao Ozila po krilu umjesto Rojsa.

Foto: Reuters

Na istom tragu je bio Zidojče Cajtung koji je poručio Levu da prethodne dobre prakse više ne rade. "Ne može da nastavi i da radi isto što je radio posljednjih 12 godina".

Di Velt je poručio da Lev mora da promijeni pravac i da su sami donijeli poniženje.

8:40 Nikola Kalinić je odbio da uđe u igru protiv Nigerije i to je pokrenulo čitavu aferu u hrvatskoj reprezentaciji. Hrvatski mediji jutros pišu da je selektor Zlatko Dalić odlučio da ga precrta i da je za njega Svjetsko prvenstvo završeno.

Kalinić je kazao da ga bole leđa i da zbog toga ne može da igra. Dalić je dan kasnije novinarima rekao da će sve znati u ponedjeljak i da on tu ništa ne može.

Foto: Reuters

Peti dan Svjetskog prvenstva u fudbalu počinje utakmicom Švedske i Južne Koreje od 14 časova. Juče je u toj grupi Meksiko bio bolji od Njemačke.

Danas se igraju i obje utakmice grupe G, a prva po redu je Belgija protiv Paname u 17 sati.

Dan zatvaraju Tunis i Engleska u 20 časova.

