MUNDIJAL Tabares ne otkriva karte; Ibra: "Vikinzi" mogu do pehara

20:45 Selektor Francuske Didije Dešan priprema igrače za meč sa Urugvajem, računajući da će u timu rivala biti Edinson Kavani, koji se oporavlja od povrede.

"Pripremam tim za meč računajući da će Kavani igrati. Da li će on istrčati sjutra na teren ili ne, saznaćemo pola sata prije početka meča. Tabares ima mnogo drugi opcija u timu. Razlikuju se od Argentine. Moramo da budemo strpljivi u slučaju da meč ne krene povoljno po nas", rekao je Dešan.

19:45 Selektor fudbalera Urugvaja Oskar Tabares nije danas želio da kaže da li će Edinson Kavani igrati protiv Francuske.

"Ne mogu da vam dam sve informacije. Mi ne dobijamo sve iz francuskog tima", rekao je Tabares na konferenciji za novinare.

Kavani je izašao iz igre u utakmici osmine finala sa Portugalom zbog povrede lista.

Prema riječima Tabaresa, sve će biti poznato pred utakmicu, a Edinson Kavani je dan pred duel koji će se igrati u Nižnjem Novgorodu samostalno trenirao.

Utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Urugvaja i Francuske igra se sjutra od 16.00.

19:40 Legendarni argentinski fudbaler Dijego Maradona izvinio se danas Međunarodnoj fudbalskoj federaciji nakon što je kritikovao suđenje Amerikanca Marka Gajgera na utakmici Engleske i Kolumbije.

Engleska je poslije penala pobijedila Kolumbiju i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a Maradona je rekao da je sudija oštetio južnoameričku ekipu i da je u toj utakmici izvedena "monumentalna krađa".

Fifa je zbog toga sinoć kritikovala Maradonu, koji je njen ambasador.

Maradona je putem Fejsbuka rekao da su njegove pojedine izjave neprihvatljive, pošto "su ga vodile emocije dok je navijao za Kolumbiju".

On je naveo da se ponekad ne slaže sa sudijskim odlukama, ali da "ima najveće poštovanje za njihov posao, koji nije lak".

Maradona Foto: Reuters

Fifa je tolerisala Maradonine ispade na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. On se izvinio što je nepristojno gestikulirao prema navijaču Južne Koreje tokom utakmice Argentine i Islanda u Moskvi, a prekršio je i zabranu pušenja na stadionima.

Takođe, Maradona je pokazivao srednji prst navijačima nakon što je Argentina postigla pobjedonosni gol protiv Nigerije u Sankt Peterburgu (2:1).

19:20 Engleska je u euforiji nakon pobjede protiv Kolumbije u osmini finala - Albion je prvi put poslije osam godina izborio plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Ambicije navijača su porasle, a euforiju su prenijeli i na društvene mreže. Više OVDJE.

18:54 Jedan od najboljih švedskih fudbalera svih vremena Zlatan Ibrahimović izjavio je da reprezentacija te zemlje može ne samo da pobijedi Englesku, nego i da postane prvak svijeta na šampionatu u Rusiji, prenosi Tanjug.

"U ovoj fazi takmičenja se ne radi samo o tome koliko si dobar ili ne. Postoje i drugi faktori koji igraju ulogu u svemu tome. Prisutne su emocije, treba imati i sreće u nekim situacijama. Ja vjerujem da Švedska može da pobijedi Englesku u četvrtfinalu i da kasnije postane pobjednik Mundijala. To sam rekao i prije početka", rekao je Ibrahimović za švedski Ekspresen.

Upravo je napadač Los Anđeles galaksija obilježio posljednji duel dvije selekcije, kada je u prijateljskoj utakmici 2012. godine postigao četiri gola za pobjedu od 4:2, a posljednji je bio spektakularan "makazicama" sa oko 25 metara.

Šveđani slave protiv Švajcarske Foto: Reuters

18:28 Da li su Mesi i Ronaldo poslije deset godina konačno dobili konkurenciju? Opširnije ovdje.

18:14 Jedan od najboljih golgetera svih vremena Brazilac Ronaldo stao je u odbranu zemljaka Nejmara i poručio da bi sudije morale da ga zaštite od grubih faulova protivničkih fudbalera na Mundijalu u Rusiji.

"Postoji mnogo načina da se intepretira fudbal, a ja sam protivnik mišljenja da Nejmar glumi. On je pametan igrač i mora da zaštiti sebe od takvih duela", rekao je Ronaldo brazilskim novinarima.

Ronaldo je faulove nad zvijezdom Pari Sen Žermena obrazložio kao nemoć rivala koji ga čuvaju, prenosi Tanjug.

"Teško je uzeti loptu Nejmaru bez faula. Ne mislim da ga štite sudije, čak naprotiv... Kada mi ljudi stalno ponavljaju da glumi onda osjetim kako nema pošten tretman. Kritike su gluposti", zaključio je svojevremo najbolji fudbaler svijeta i bivši član Barselone, Real Madrida, Intera, Milana i drugih klubova.

Nejmar Foto: Reuters

Pedantni statističari Mundijala izračunali su da je Nejmar u dosadašnjem toku turnira čak 14 minuta proveo na travi poslije faulova, što znači da je u prosjeku na jednom utakmici, računajući duele sa Švajcarskom, Srbijom, Kostarikom i Meksikom, proveo tri i po minuta.

Zato je na udaru kritika stručnjaka širom svijeta, što je posebno izraženo pred duel sa Belgijom u četvrtfinalu Mundijala u Rusiji.

17:55 Njemački sudija Feliks Brih, koji je oštetio fudbalsku reprezentaciju Srbije za penal protiv Švajcarske, izjavio je da je razočaran što je rano otišao sa Mundijala u Rusiji.

Fifa je odlučila da Briha, zajedno sa pomoćnicima, pošalje kući jer je na jedinoj utakmici koju je sudio na Svjetskom prvenstvu napravio veliku grešku kada nije video penal i da Fabijen Šar i Stefan Lihštajner povlače Aleksandra Mitrovića.

"Razvoj situacije na Svjetskom prvenstvu je za mene i moj tim veliko razočaranje, ali život ide dalje. Vratićemo se", rekao je Brih.

Mitrović i Brih Foto: Reuters

Odluku da Brih, jedan od najcjenjenijih sudija današnjice, ode sa Mundijala kao ispravnu vide i sudijski stručnjaci u njegovoj zemlji, prenosi RTS.

"Očigledno je Feliks teško kažnjen zbog odluka na meču Švajcarska – Srbija, Fifa je ozbiljna organizacija i ocijenila je da za njega nema više utakmice. To je opravdano, moramo da prihvatimo odluku", rekao je potpredsjednik Sudijske komisije u Njemačkoj Roni Cimerman.

I predsjednik Sudijskog odbora Luk Majkl Frolih priznao je da je razočaran što je Brih, kao jedini njemački sudija, prerano završio učešće na Svjetskom prvenstvu, podsjećajući da je imao uspješnu sezonu u Ligi šampiona.

17:43 Golman Francuske, Ugo Ljoris pohvalio je saigrača Pola Pogbu, rekavši da je pravi lider.

"Pogba je stariji, iskusniji. Pravi je lider. Veoma je ambiciozan. Znamo da je talentovan i da ima još mnogo toga da pruži i klubu i reprezentaciji. Mislim da su velika takmičenja dobra prilika za igrače poput Pogbe da pokažu sav svoj talenat", rekao je Ljoris.

Ljoris Foto: Reuters

17:27 Lijevi bek Brazila, Marselo biće spreman za okršaj sa Belgijom, potvrdio je selektor "karioka" Tite, piše Sky.

Brazilac se povrijedio na meču sa Srbijom, pa je umjesto njega taj meč i utkamicu osmine finala protiv Meksika igrao Felipe Luis.

"Pričao sam sa obojicom. Felipe Luis je odigrao veoma dobro, ali protiv Belgije će igrati Marselo", jasan je Tite.

Sa treninga brazilske selekcije Foto: Reuters

17:22 Legendarni engleski fudbaler Alan Širer vjeruje da Englezi konačno mogu da osvoje Mundijal.

"Engleska vjerovatno nije najtalentovaniji tim na Svjetskom prvenstvu ali smo protiv Kolumbije pokazali zašto imamo šansi da dođemo do trofeja.To što imamo manjak umijeća nadoknađujemo timskim duhom i ogromnim karatketrom, a to može daleko da vas odvede. Ponosan sam na ono što je ova ekipa uradila u Rusiji", rekao je legendarni napadač.

Javnost ovu generaciju i atmosferu oko tima upoređuje sa 1996. godinom, kada je Engleska bila domaćin Evropskog prvenstva.

"Uporedio bih ovu situaciju sa Evropskim prvenstvom 1996. u Engleskoj. Tada smo mi svi kolektivno shvatili šta bi osvajanje titule značilo za cijelu naciju. Sa Sautgejtom će biti isto. Ali njegov posao je da pred meč sa Švedskom spusti sve na zemlju, ali da ne ubije to raspoloženje", kaže Širer

Englezi na treningu Foto: Reuters

16:42 Brazilska javnost apeluje na selektora "karioka", Titea da meč sa Belgijom umjesto Gabrijela Žezusa počne Roberto Firmino.

Žezus još uvijek nije uspio da postigne pogodak na Mundijalu, pa je na meti kritika javnosti.

"Čujem da ga ljudi kritikuju jer ne postiže golove. Međutim on radi odličan posao kada markira i kada oduzima lopte protivniku. Vjerujemo mu i on će nastaviti da radi odlične stvari za tim. On i Firmino su trenutno jednako važni", kaže Žezusov saigrač Vilijan.

Firmino je postigao gol protiv Meksika u osmini finala.

16:12 Španija je u potrazi za novim selektorom. Nakon neuspjeha u Rusiji, Fernando Jero neće predvoditi nacionalni tim, pa "furija" sada traži njegovog nasljednika.

Kao jedan od kandidata spominje se i selektor Belgije, Robert Martinez, piše "Marka".

I Španac se oglasio povodom tih spekulacija.

"Ta vijest dolazi u pogrešnom trenutku. Sada samo želim da se fokusiram na meč sa Brazilom", kazao je Martinez.

Martinez Foto: Reuters

Duel Brazila i Belgije na programu je sjutra u 20 časova.

"Brazil zna kako se osvaja Mundijal, mi ne. To je meč o kojem sanjate. Igrači i navijači su spremni i motivisani", rekao je Martinez.

Selektor Belgije je govorio i o Nejmaru.

"Pravi se problem tamo gdje ga nema. Dobro znamo Nejmara. On je tip igrača koji jednim potezom može da odluči meč. Pokušaćemo da njegovu ulogu u brazilskom timu svedemo na minimum. Fokusirani smo na igru. Nadam se da poslije meča nećemo morati da diskutujemo o stvarima koje nemaju veze sa fudbalom", rekao je Martinez.

15:57 Englezi su u euforiji. Protiv Kolumbije u osmini finala skinuli su prokletstvo penala, pa sada razmišljaju o tituli, iako im u subotu predstoji meč četvrtfinala protiv Švedske.

"Na početku prvenstva sam rekao - volio bih da osvojimo Mundijal. Sanjam o tome", kazao je štoper Gordog Albiona Džon Stouns.

"Svi želimo titulu. Ako nam se ukaže prilika zgrabićemo je objema rukama. Volio bih da osvojimo Svjetsko prvenstvo. Nacija bi to voljela. Želimo da ih učinimo ponosnim. Sada smo jedan stepenik bliže", rekao je Stouns za Sky.

Stouns Foto: Reuters

Štoper Mančester sitija kazao je da je Kolumbija najprljavija ekipa protiv koje je igrao.

Stons je rekao da incidente koji su prethodili žutim kartonima on i njegovi saigrači "nikada nisu iskusili".

"Bilo je i stvari koje ne čujete na fudbalskoj utakmici", dodao je on.

Defanzivac Engleske dodao je da se njegova ekipa držala plana igre i da "nije ulazila u tuču koju je protivnik htio".

"Na kraju, oni su u avionu na putu kući", rekao je Stons.

14:38 Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Tite izabrao je danas Mirandu za kapitena tima za četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Belgije.

Tite ne odustaje od svoje politike mijenjanja kapitena, a 33-godišnji Miranda biće četvrti igrač koji će nositi kapitensku traku na prvenstvu u Rusiji.

Brazil će četvrtfinale protiv Belgije igrati sjutra od 20.00 u Kazanju.

13:37 I Aurora, simpatična ženka polarnog medvjeda, prognozirala je rezultat meča Rusija-Hrvatska >>>

Foto: Reuters

13:22 Rusi i Hrvati igraju četvrtfinalni meč u subotu od 20 časova, a "zbornaja" će do tada pokušati da oporavi neke fudbalere koji imaju problema sa povredama.

Juri Žirkov, koji ima 34 godine, ima problema sa povredom i rano je izašao na meču osmine finala sa Španijom. Osim iskusnog lijevog beka, Rusima bi mogao da fali i Aleksandr Samjedov koji je trenirao samostalno.

Ruski reprezentativci Foto: Reuters

Osim toga rotacija u ruskom timu je dodatno skraćena još od prve utakmice sa Saudijskom Arabijom kada se sam povredio Alan Dzagoev, koji poslije toga nije igrao nijedan minut.

13:10 Reprezentacija Švedske u subotu igra meč četvrtfinala protiv Engleske (16 časova), a u isto vrijeme Andreas Grankvist očekuje vijest da je postao otac.

"Imam veoma hrabru ženu kod kuće. Ona kaže da ne želi da se vraćam još uvijek, želi da ostanem u Rusiji i igram fudbal. Obećao sam joj da ću biti fokusiran na svoj posao ovdje. Sigurno ću igrati meč četvrtfinala", kaže Grankvist.

12:00 Brazilski fudbaler Vilijan rekao je danas da će njegov tim, posle pobjede nad Meksikom, igrati s velikim samopouzdanjem protiv Belgije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali je istakao da on i saigrači moraju da budu veoma oprezni.



Reprezentacija Brazila je u osmini finala pobijedila Meksiko sa 2:0 i plasirala se u četvrtfinale gdje će igrati protiv selekcije Belgije.



"Oni su odlični igrači, neki od njih igraju sa mnom u Čelsiju. Kurtoi je teško pronaći slabu tačku, on je veoma visok golman. Vidjećemo koji je najbolji način da ih napadnemo i postignemo gol", rekao je Vilijan za brazilske medije.

Foto: Beta/AP

Fudbaler Čelsija je istakao da je Belgija težak protivnik i da ih očekuje još jedna komplikovana utakmica.



"Nije lako igrati protiv njih, oni će biti težak protivnik. Mi ćemo analizirati njihovu igru, baš kao što će i oni našu. Čeka nas još jedna komplikovana utakmica", kazao je Vilijan.



Utakmica četvrtine finala između Brazila i Belgije igra se sjutra od 20.00 u Kazanju.

11:35 O nevjerovatnoj statistici na mečevima Urugvaja i Francuske čitajte ovdje.

11:30 Fudbalski savez Kostarike saopštio je danas da neće obnoviti ugovor sa selektorom Oskarom Ramiresom nakon što je ta reprezentacija eliminisana nakon grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Foto: Reuters

"Oskarov ugovor je istekao nakon utakmice protiv Švajcarske i odluku da se on ne obnovi donio je Izvršni odbor... Želim da mu zahvalim na svemu što je učinio", rekao je predsjednik Saveza Rodolfo Viljalobos.



On je dodao da će odluka o tome ko će zamijeniti Ramiresa zavisiti od budžeta Saveza.



Kostarika, koja je na Mundijalu 2014. godine stigla do četvrtfinala, u Rusiji je eliminisana nakon poraza od Srbije i Brazila i remija sa Švajcarskom.

10:58 Italijanski stručnjak Marčelo Lipi smatra da su tenzija i briga košatale velike timove boljeg rezultate na Svjetskom prvenstvu.

"Nisam iznenađen rezultatima na Svjetskom prvenstvu. Turnir je živ i pokazuje ono što se dešava u fudbalu. Kada se pitate što male zemalje stižu tako daleko, sjetite se da 15 ili 16 njihovih igrača igra u Engleskoj, Španiji i Italiji. Pored toga, vidio sam tenziju i brigu kod velikih timova. To je još jedan od razloga zašto nijesu uspjeli", ocijenio je Lipi.​

10:30 Fudbalski savez Japana saopštio je danas da Akira Nišino neće biti selektor nacionalnog tima nakon što mu krajem jula istekne ugovor.



"Nismo uspjeli da ubijedimo Nišina da ostane", rekao je predsjednik Saveza Koto Tešima.

Foto: Reuters

Fudbalska reprezentacija Japana vratila se danas kući nakon poraza u osmini finala Svjetskog prvenstva od Belgije.



Nišino je selekciju Japana preuzeo samo dva mjeseca prije Mundijala u Rusiji a nakon iznenadnog otkaza koji je dobio Vahid Halilhodžić. On je tada potpisao ugovor do kraja šampionata svijeta.



Akira Nišino je vodio Japan do nokaut faze Svjetskog prvenstva prvi put od turnira u Južnoj Africi 2010. godine.



Japan je u grupi pobijedio Kolumbiju sa 2:1, odigrao je 2:2 sa Senegalom i izgubio od Poljske 1:0, prije nego što je u osmini finala poražen od Belgije sa 3:2.

9:45 [FOTO] Pomoćni trener Tijeri Anri na današnjem treningu Belgije:

Foto: Reuters

9:41 Reprezentativac Belgije Vensan Kompani tvrdi da niko od 'Crvenih đavola' nema besane noći zbog četvrtfinalnog duela sa Brazilom.

"Kada pogledamo pojedinačno igrače, Brazil je najjači tim na prvenstvu. To je kompliment koji, ipak, ne određuje naše šanse u četvrfinalu. Niko od nas nema besane noći s mišlju da smo već izgubiku od Brazila", kazao je Kompani i dodao:

"Defanzivno su dobri, u napadu se ne plaše da idu jedan na jedan. Međutim, gledaćemo ih u oči. Nećemo posmatrati ovaj meč kao duel pojedianaca, jer smo onda već unaprijed izgubili."

Foto: Beta-AP

9:37 FIFA je prekorila legendarnog Dijega Maradonu zbog kritika koje je iznio na račun sudija poslije meča između Engleske i Kolumbije.

Maradona Foto: Reuters

Komentare 57-godišnjaka opisali su kao 'neprimjerene i neosnovane'.

"Prekoravamo svaku kritiku učinka sudija, za koji smatramo da je bio dobar u vrlo teškom i emotivnom meču. Dalje, smatramo da je svaki komentar i uvreda bio totalno neprimjeren i neosnovan. u vrijeme kada FIFA radi sve što je u njenoj moći da osigura vrijednosti fer pleja, integritet i poštovanje su ključne vrijednosti ovog Svjetskog prvenstva i principi na kojima ova organizacija počiva. FIFA je razočarana što čita takve izjave, pogotovo što su došle od igrača koji je ispisao istoriju ove igre", navodi se u saopštenju.

9:27 Dan prije nastavka Mundijala, američki Bleacher Report je objavio listu 100 najboljih igrača na Svjetskom prvenstvu do sada koji su rangirani po pozicijama, a mi smo izvukli prvih postavku od 22 igrača na osnovu tog rangiranja

Opširnije OVDJE >>>

8:03 [FOTO] Japanci su završili sa igrom na Mundijalu, a evo kako su ih dočekali fanovi:

Foto: Reuters

7:25 Hrvatski ofanzivac Ivan Perišić je istakao pred četvrtfinalni meč protiv Rusije na Svjetskom prvenstvu, da su Vatreni analizirali igru domaćina Mundijala i da imaju odgovor za taktiku koju će postaviti ruski selektor Stanislav Čerčesov.

Gledali smo skoro sve njihove utakmice. Protiv Španije su igrali u drugačijem sistemu, ali morate se prilagoditi sistemu svake ekipe protiv koje igrate. Oni su mislili da će im to biti najbolja taktika, ja smatram da su učinili pravu odluku. Bićemo spremni za njihove obje verzije. Imamo još par dana za pripremu", rekao je Ivan Perišić pred utakmicu koja se igra u Sočiju u subotu.

Foto: Reuters

7:22 FIFA je delegirala najboljeg srpskog sudiju Milorada Mažića za četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva između Brazila i Belgije u Kazanju.

Četvrtfinalni duel između Urugvaja i Francuske u Nižnjem Novgorodu će suditi Argentinac Nestor Pitana.

Holanđanin Bjorn Kujpers će suditi meč Švedska - Engleska u Samari.

Meč Rusija - Hrvatska u Sočiju će suditi Brazilac Sandro Riči, koji je dijelio pravdu i na mečevima Danska - Franuska (0:0) i Hrvatska - Nigerija (2:0).

7:20 Četvrtfinalne utakmice na programu su 6. i 7. jula.

Petak

16.00 Urugvaj - Francuska, Nižnji Novgorod

20.00 Brazil - Belgija, Kazanj

Subota

16.00 Švedska - Engleska, Samara

20.00 Hrvatska - Rusija, Soči

Foto: Printscreen

7:18 I danas je na Mudnijalu pauza, na programu nema utakmica. Preostalih osam ekipa sprema se za petak odnosno subotu kada su na programu četvrtfinalni mečevi.

7:15 Dobro došli na LIVE BLOG "Vijesti" posvećen Mundijalu 2018. koji se održava u Rusiji od 14. juna do 15. jula.

