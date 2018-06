MUNDIJAL UŽIVO Bačuai nije uspio iz tri pokušaja, Belgija i dalje vodi 4:1

LIVE BLOG:

15:44 Azar i Lukaku su prvi igrači iz iste selekcije koji su na jednoj utakmici postigli postili po dva gola na jednoj utakmici na Mundijalu od SP 2014. kada su Toni Kros i Andre Širle pogodili po dva puta u pobjedi Njemačke protiv Brazila sa 7:1

15:51 I treći pokušaj Bačuaia, ali mu je Mustafa odbranio šut

15.50 - Bačuai je u 80. minutu pogodio prečku sa svega nekoliko metara, ali što je šutirao Karasko, a Mustafa odbio loptu

15:38 Bačuai je u 76. minutu mogao da pogodi za 5:1 za Belgiju, nakon proigravanja Mertensa, ali je njegov šut u praznu mrežu izblokirao Merijah

15:30 I drugi junak dana je izašao sa terena, Edena Azara je u 68. minutu zamijenio Bačuai

15:29 Pao je ritam utakmice, ali je Badri sa ivice šesnaesterca šutirao jako lijevom nogom, ali bez problema za Kurtou.

15:23 - Sjajan pokušaj Karaska sa ivice šesnaesterca, ali je lopta otišla tik pored gola

15:20 U 59. minutu prva izmjena u ekipi Belgije, zaslužen odmor je dobio Lukaku, umjesto njega je upao Felaiani. U istom trenutku i posljednja izmjena za Tunis (prve dvije su bile prinudne, zbog povreda), Sliti je zamijenio Sasija

15:13 Azar je kaznio promašaje Tunižana, vješto je izbjegao ofsajd zamku, nakon proigravanja De Brujnea, pa je pogodio za veliko vođstvo Belgije od 4:1

15:12 Tunis je krenuo agresivno u drugom poluvremenu, i stvorio nekoliko dobrih prilika, ali ih nije realizovao

15:07 Počelo je drugo poluvrijeme meča Belgija - Tunis, u kojem Belgijanci vode 3:1

14:59 Pujol: Zbog duge kose mi nisu dali da se pojavim na iranskoj televiziji

Bivši kapiten reprezentacije Španije Karles Pujol optužio je danas zvaničnike iranske nacionalne televizije da su mu zabranili da na Svjetskom prvenstvu komentariše utakmicu zbog njegove duge kose.

Iranski zvaničnici su odbacili optužbe Katalonca.

U današnjem izvještaju tv partnera novina Džam-e Džam, zvaničnik vladine televizije Morteza Mirbageri tvrdi da "Nema potrebe da strano lice dobije nekoliko stotina miliona (iranskih riala) na nekoliko minuta na sportskom programu".

Pujol je uoči utakmice Irana i Španije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bio pozvan da gostuje kao stručni konsultant kod popularnog voditelja Adela Ferdosipura.

14:56 - Sa ukupno sedm golova, Lukaku je postao najbolji belgijski strijelac računajući svjetska i evropska prvenstva, pretekavši Jana Kulemansa (šest).

Romelu Lukaku has now scored more goals in World Cups and European Championships than any other Belgium player, his seven goals bettering the six scored by Jan Ceulemans.



🖥 @BBCOne

💻 https://t.co/V1j729hyMh#worldcup #bbcworldcup #BEL #TUN #BELTUN pic.twitter.com/7JxA7ljMGm — Match of the Day (@BBCMOTD) June 23, 2018

14:55 Sa dva gola u prvom poluvremenu protiv Tunisa, Lukaku je dostigao Kristijana Ronalda na listi strijelaca na Mundijalu u Rusiji, pošto su obojica postigli po četiri gola. Lukaku je, takođe, postao prvi Belgijanac sa četiri gola na jednom Svjetskom prvenstvu.

Key stats:



👉 @RomeluLukaku9 joins @Cristiano on four goals in this #WorldCup (so far...)



👉 Lukaku is the first player to score four goals for #BEL at a single World Cup #BELTUN pic.twitter.com/dRaqdWDZIY — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 23, 2018

14:50 Kraj uzbudljivog prvog poluvremena, Belgija protiv Tunisa vodi 3:1, nakon dva gola Lukakua i jednog Azara sa bijele tačke, dok je jedini gol za Tunis postigao Bron, koji je nedugo zatim izašao iz igre zbog povrede

A quick amendment to the half-time graphic with that late goal... #BEL lead 3-1 at the interval!#BELTUN pic.twitter.com/3gD0NWPl5A — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 23, 2018

14:49 Nepun minut kasnije, Lukaku je, ipak, pogodio, u trećem minutu sudijske nadoknade je postigao gol za 3:1, nakon sjajnog proigravanja Menijea

14:48 Na početku trećeg minuta sudijske nadoknade, Belgija je imala odličnu priliku da 3:1, kontru je započeo Azar, proigrao je po djesnoj strani De Brujnea, koji je asistirao za Lukakua, ali je belgijski napadač bio kratak.

14:41 Još jedna prinudna izmjena za Tunis, zbog povrede je izašao Ben Jusef, umjesto njega je ušao Benaluan

14:32 Kazri je šutirao dobro sa distance, ali je Kurtoa odbranio

14:31 Belgijanci su imali nekoliko poluprilika za 3:1, ali je i Tunis mogao do izjednačenja u 31. minutu. Međutim, šut Sasija sa ivice šesnaesterca je otišao pored stative

14:24 Zbog povrede je teren morao da napusti strijelac gola za Tunis, Bron, a umjesto njega je ušao Hamdi Nagez

14:23 Romel Lukaku je prvi belgijski igrač koji je postigao golove u prva dva meča na Mundijaju od 2002. godine Marka Vilmotsa.

Romelu Lukaku is the first player to score in both of Belgium's opening two matches of a #WorldCup since Marc Wilmots in 2002. Goals. #BELTUN pic.twitter.com/I8m6bBe1AG — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 23, 2018

14:18 Tunis se brzo vratio u meč, nakom centaršuta Kazrija, Bron je bio najviši u skoku pa je Tunis smanjio na 2:1

14:16 Belgija već vodi 2:0, treći gol na Mundijalu postigao je Lukaku, iz kontre, nakon greške Tunisa na sredini terena

14:14 Prvi žuti karton na meču, dobio ga je TunižaninSasi, zbog prigovora

14:13 Azar je mogao da povisi na 2:0, ali je slabo reagovao na centaršut Lukakua

14:06 Eden Azar je bio siguran sa bijele tačke, Belgija je povela protiv Tunisa 1:0

14:05 Ben Jusef je startovao na Azaru, i sudija je pokazao na bijelu tačku.

14:03 Prva uzbuđenja pred golom Tunisa, ali je golman Tunižana Ben Mustafa bio brži i sigurniji u odnosu na Lukakua i Menijea

14:00 Počeo je meč između Belgije i Tunisa

📢 MATCH POLL 📢#BELTUN — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 23, 2018

13:38 [FOTO] Na teren izašli i belgijski reprezentativci

13:30 [FOTO] Spremni za Belgiju: Igrači Tunisa na terenu

13:27 Jedan navijač ima poruku za Edena Azara: "Molim te, ne napuštaj Čelsi!"

13:22 Ali trenirao, i dalje neizvjestan za Panamu

Fudbalski reprezentativac Engleske Dele Ali vratio se danas treninzima, ali je njegov nastup na meču Svetskog prvenstva protiv Paname i dalje pod znakom pitanja. Ali je na utakmici protiv Tunisa povrijedio butinu i nije trenirao sa ekipom četiri dana.



On se na današnjem treningu zagrijavao sa ostatkom tima, ali je kasnije radio individualno.

Selektor Engleske Garet Sautgejt izjavio je da će Ali vjerovatno igrati protiv Paname.



Utakmica drugog kola Grupe G između Engleske i Paname na programu je sjutra od 14.00 u Nižnjem Novgorodu.

13:06 Poznati su i sastavi za meč Belgija-Tunis! Evo ko je u startnim postavama:

13:03 [FOTO] Fudbaleri Tunisa pred meč sa Belgijom (14h):

12:52 Fudbalski savez Srbije najavio je da će uložiti žalbu na suđenje Feliksa Briha >>>

12:40 FOTO PRIČA I belgijski navijači spremni za drugu fazu Mundijala >>>

12:27 "Mi, kao svjetski šampioni i osvajači Kupa konfederacija, nijesmo navikli da gubimo", kazao je selektor Njemačke Joahim Lev. Njemačka večeras od 20h igra protiv Švedske.

12:00 Meksiko-Južna Koreja (17h): Meksiko iz Rostova vidi nokaut fazu >>>

Meksikanci neće birati sredstva da bi došli do drugog trijumfa koji bi im otvorio vrata osmine finala. Ipak, sve sem pobjede Meksika bi bilo iznenađenje, iako Južna Koreja nije bila toliko loša na startu protiv Švedske. Izgubila je sa 1:0 golom iz penala.

11:07 [FOTO] I Argentinci na treningu:

10:45 Istražuju prijetnje smrću upućene Sančesu

Kolumbijske vlasti saopštile su da istražuju prijetnje smrću koje su sa društvenih mreža upućenje fudbalskom reprezentativcu te zemlje Karlosu Sančesu.

Kolumbijska policija je navela da je pretnja smrću Sančesu objavljena na tviter nalogu koji je odmah nakon toga zatvoren. Vlasti sada traže IP adresu sa koje je poruka poslata.



U poruci koja je objavljena bila je fotografija Sančesa, ali i igrača Andresa Eskobara koji je ubijen na periferiji Medeljina samo nekoliko dana nakon što se vratio iz SAD sa Svjetskog prvenstva 1994. godine.

10:25 Štoper Mančester junajteda, Rio Ferdinand prokomentarisao je odluku sudije Feliksa Briha da ne dosudi penal za Srbiju na utakmici protiv Švajcarske

"Smatram kako je trebalo doći do VAR-a. Ne znam šta su ljudi koji donose odluke radili, ali moraju se međusobno pogledati jer su dva igrača rvačkim potezom oborila Mitrovića. edan od defanzivih igrača uopšte nije gledao u loptu. Mitrović je bio među dvojicom igrača, kako je to uopšte mogao da bude faul u napadu. Ovo je bila oružana pljačka na ulici, nevjerovatno", rekao je Ferdinand gostujući na BBC-u.

10:19 [FOTO] Fudbaleri Engleske jutros na treningu:

10:11 Mesi da pokaže mentalitet

Nekadašnji francuski fudbaler Emanuel Peti ističe da Lionel Mesi nema iste kvalitete vođe kao Kristijano Ronaldo.

“Mesi nije vođa, nije Ronaldo u tom smislu. Mesi je jedan od najboljih fudbalera svih vremena, ali potrebno je da pokaže više tog mentaliteta. Mora da se probudi! Kada stvari idu dobo u Barseloni, on je fantastičan igrač, ali vidjeli smo i u Ligi šampiona da on može da nestane na terenu kada stvari ne idu kako treba. Nije tu više. Ne trči, nego hoda, ne brine ga gde je lopta“, rekao je Peti.

9:39 [FOTO] Kristijano Ronaldo jutros na treningu u Kratovu:

9:10 [FOTO] Pažnju fotoreportera agencije Reuters privukao je jedan navijač Švajcarske, tokom sinoćnje utakmice sa Srbijom.

9:07 Belgija-Tunis (14h): Neće biti lako - "Crveni đavoli" gledaju ka osmini finala >>>

8:56 Švajcarski mediji kritikovali su ponašanje fudbalskih reprezentativaca Granita Džake i Džerdana Šaćirija tokom i nakon meča sa Srbijom.

"Džaka i Šaćiri, dva najtalentovanija igrača generacije su odlučila meč, pokazali su klasu. Ali, ono što su uradili, pokazuje da ne posjeduju nikakav politički senzibilitet, niti da im je društvena svijest razvijena. Trebalo je da puste da govori fudbal, umjesto toga provocirali su načinm radovanja rivala. Svi znamo u kakvim su odnosima Srbija i Kosovo, tome nema mjesta na stadionu", piše Noje Curher Cajtung.

"Blik" konstatuje da je Švajcarska pokazala zrelost u igri i glupost postupcimna dvojice fudbalera.

"Ovo je igra, ona nema granice, predstavlja nevaspitanje i nepoštovanje same Švajcarske, ne samo rivala. Fudbal i sport su igra zajedništva, integrišu, nepotrebne i glupe provokacije nikome nisu potrebne", piše list "Blik".

8:28 Švajcarska je preokretom protiv Srbije (2:1) slavila u drugom kolu grupe E i približila se plasmanu u osminu finala.

Strijelac pobjedonosnog gola Džerdan Šaćiri rekao je da pobjedu ne posvećuje Kosovu.

"Ne, ovo nije pobjeda za Kosovo, ovo je pobjeda za Švajcarsku. Uvijek sam srećan kad postignem gol, to je bila samo emocija tokom utakmice", rekao je Džerdan Šaćiri.

8:25 Utakmicama drugog kola u grupama G i F nastavlja se takmičenje na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji.

U G grupi, rivali će u 14 sati u Moskvi biti Belgija i Tunis.

U grupi F od 17 časova u Rostovu se sastaju Južna Koreja i Meksiko, dok se u istoj grupi od 20 časova u Sočiju sastaju Njemačka i Švedska.

GRUPA G:

Belgija - Tunis (14h)

GRUPA F:

Belgija - Tunis (17h)

Njemačka Švedska (20h)

