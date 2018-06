MUNDIJAL UŽIVO Belgija vodi protiv Engleske - sjajan gol Januzaja, Tunis preokrenuo

LIVE BLOG:

21.21 Tunis je preokrenuo protiv Paname - Kazri za 2:1.

21.20 Šansa za Englesku, Rašford je tukao pored stative.

21.07 Tunis je izjednačio protiv Paname, golom Ben Jusefa.

21.05 Belgija je povela u 50. minutu, sjajan gol Adnana Januzaja, nekadašnjeg igrača Mančester junajteda.

21.00 Počela su druga poluvremena.

20.45 Poluvrijeme, Engleska - Belgija 0:0, Panama - Tunis 1:0.

20.34 Panama slavi vođstvo protiv Tunisa - gol Rodrigesa u 33. minutu.

Najsimpatičnija ekipa Mundijala ide ka prvoj pobjedi.

20.25 Opasniji Belgijanci, pokušaj Felainija iz šesnaesterca blokirao je Aleksander-Arnold.

20.08 Umalo su Englezi sami sebi dali gol, nakon gužve koju je izazvao Felaini i nespretne reakcije Pikforda. Loptu je sa gol linije izbacio Kejhil.

20.05 Opasan šut Jurija Tilemansa, reagovao je golman Engleske Pikford.

20.00 Počeli su posljednji mečevi grupne faze.

19.40 Engleska i Belgija obezbijedile su osminu finala, a pobjednik grupe G u prvoj rundi kvalifikacija igraće sa Japanom.

Pobjednika tog duela u četvrtfinalu čeka bolji iz meča Brazil - Meksiko.

If I were a player, I’d want to win the match. I’d want to win the group. I’d want to win a bloody knockout game for once. And I’d want to play against Brazil in the quarter finals of The World Cup. That’s what it’s all about.