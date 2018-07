MUNDIJAL UŽIVO "Belgijski fudbalerii dijele istu ambiciju - da učine belgijski fudbal ponosnim"

LIVE BLOG:

11:42 Disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije (FIFA) kaznila je stručnog saradnika hrvatskog štaba Ognjena Vukojevića novčanom kaznom u iznosu od 15.000 švajcarskih franaka zbog kršenja kodeksa fer-pleja.

11:14 Završnica Svjetskog prvenstva u Rusiji fantastičan je primjer kako fudbaleri različitog porijekla, boje kože i religije, djeluju jedinstveno i složno pod istom zastavom. Francuzi imaju čak 17 fudbalera koji su sinovi prve generacije imigranata

11:10 Selektor Belgije Roberto Martines rekao je, pred polufinale sa Francuskom, da je njegov tim sastavljen od jedinstvenih fudbalera koji dijele istu ambiciju - da učine belgijski fudbal ponosnim.

10:25 Irvas Jaša pokušava da predvidi rezultat polufinalne utakmice Belgija-Francuska

10:10 Nekadašnja Mis Rusije, a sada ambasadorka Svjetskog prvenstva, Viktorija Lopireva, poručila je engleskim navijačima da ignorišu politiku i otputuju u Moskvu da bi bodrili svoju reprezentaciju u polufinalu Mundijala sa Hrvatskom.

10:07 Na internetu se pojavio novi video u kome je glavni junak odbrambeni fudbaler reprezentacije Hrvatske Domagoj Vida.

9:27 [FOTO] Englezi na treningu:

9:05 FIFA je pozvala dječake koji su bili zarobljeni u pećini na Tajlandu da prisustvuju finalu Mundijala.

After confirming the life rescue of some children in the cave of Thailand. FIFA has sent an invitation so children can go to the final of the Russia World Cup 2018.



Class👏 pic.twitter.com/2SPhChMoT3