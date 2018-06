MUNDIJAL UŽIVO: Brazilci traže iskupljenje protiv Kostarike

LIVE BLOG

14.27 Odmah nakon poništenog pogotka velika šansa i za Nejmara, koji je loše primio loptu i omogućio Navasu da interveniše.

14.26 Opravdano je poništen gol Gabrijela Žezusa, koji je bio u ofsajdu kada je Marselo šutirao ka mreži saigrača iz Reala, Kejlora Navasa.

14.15 Brazil dominira, ali je prva zaprijetila Kostarika - Kristijan Gamboa je odlično uposlio Selsa Borhesa, koji je šutirao tik pored lijeve stative.

13:52 Nejmar kao najveća zvijezda utakmice igra protiv Kostarike, a ovog puta se mnogo više očekuje od petostrukog prvaka planete.

13:42 [FOTO] Boje navijača...

13:36 Igrači Kostarike na terenu:

13:30 Brazil će danas predvoditi prva zvijezda ekipe, od povrede oporavljeni Nejmar, a sa njim su u startnoj postavi još i Beker, Silva, Miranda, Marselo, Fagner, Kazemiro, Kutinjo, Paulinjo, Vilijan i Žezus.

Sa druge strane, za Kostariku će od 14 sati igrati Navas, Kosta, Gonzalez, Duarte, Ovijedo, Gamboa, Borhes, Brajan, Guzman, Venegas, Urenja.

