MUNDIJAL UŽIVO Čerčesov iznenadio sastavom protiv Urugvaja

14.57 Objavljeni su sastavi za derbi grupe A, obračun za prvo mjesto u Samari - Rusija protiv Urugvaja.

Selektor "zbornaje" Stanislav Čerčesov iznenadio je sastavom - u prvoj postavi nema Aleksandra Golovina, Marija Fernandeša i Jurija Žirkova, koji su počeli dva prethodna meča.

14.54 Selektor Irana Karlos Keiroš traži večeras čudo protiv svog Portugala. Opširnije ovdje.

14.42 Pobjedu nad Poljskom, u drugom kolu grupe H, Kolumbicji su posvetili svom defanzivcu Karlosu Sančesu, koji je dobio prijetnje smrću zbog isključenja na meču 1. kola protiv Japana.

Colombia dedicate Poland win to Carlos Sanchez after defender received death threats for Japan red card | @MullockSMirrorhttps://t.co/Id1BAa6kU8 pic.twitter.com/37MPN3JvkX