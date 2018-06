MUNDIJAL UŽIVO četvrti dan: Poznati sastavi Srbije i Kostarike, Mitrović prijeti Navasu

13.28 Branislav Ivanović postaće rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije - 104. put nosiće dres nacionalnog tima. Jednu manje utakmicu ima Dejan Stanković.

13.20 Njemačka i Meksiko otvaraju grupu G. Najavu meča pročitajte ovdje.

12.50 Srbija i Kostarika otvaraju četvrti dan, utakmicom u Samari.

Poznati su i sastavi timova.

