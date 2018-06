MUNDIJAL UŽIVO Danska slavi - Gerero pogodio, Peru vodi 2:0 protiv Australije

17.30 Brazilski selektor Tite otkrio je tim za sjutrašnju utakmicu sa Srbijom. Opširnije čitajte ovdje.

17.07 Peru vodi 2:0. Paolo Gerero je pogodio i pokazao kakav je golgeter. Gerero umalo nije došao u Rusiju, ali mu je FIFA u posljednji čas smanjila suspenziju zbog pozitivnog doping nalaza na kokain.

Peruu pobjeda ne znači ništa osim prestiža, dok se Australija polako oprašta od Mundijala.

17.00 Počela su druga poluvremea u Sočiju i Moskvi. Ako ne bude velikih promjena, u osminu finala idu Francuska i Danska, jer Australija gubi od Perua.

Dobar napad Francuske završen je udarcem Žirua preko gola.

16.30 Iako im odgovara bod - Franuskoj za prvo mjesto, Danskoj za osmini finala - utakmica visokog ritma se igra na "Lužnikiju". Golova nema...

16.18 - Peru vodi od 18. minuta. Lijepu akciju završio je Andre Kariljo efektnim volej udarcem. Australija je sada daleko od druge faze.

16.10 Prva šansa za Francusku, Žiru je iz teške pozicije pokušao da ugrozi Šmajhela, koji je izbacio u korner.

U Sočiju, Australija je opasnija od Perua, ali nema mnogo uzbuđenja...

16.00 Dvije vijesti iz južnoameričkih selekcija.

Hose Marija Himenes, urugvajski reprezentativac, neće igrati protiv Portugala u osmini finala, a vjerovatno neće biti spreman do kraja turnira ako "urusi" prođu.

Miranda će predvoditi sa kapitenskom trakom selekciju Brazila protiv Srbije, sjutra u Moskvi,

15.50 Sve je spremno za posljednje mečeve u grupi C.

Francuska je obezbijedila osminu finala, Danskoj je potreban bod.

Australija se nada da će dobiti Peru, a Francuska pobijediti Dansku.

