MUNDIJAL UŽIVO Ekspresan povratak Belgije, Felaini za 2-2!

21:42 Pokušali su Čadli i Lukaku glavom u razmaku od desetak sekundi, ali je Kavašima odbranio oba pokušaja. Potom je iz daljine šutirao Vertongen, ali i ovoga puta je golman Japan to odbio.

21:31 Grčevito su se branili Japanci, ali Belgija ima suvi talenat. Pobjegao je Azar po lijevoj strani, našao Felainija koji je u svom stilu postigao gol za 2-2.

21:27 Belgija se vraća u igru! Jan Vertongen je htio da vrati loptu u sredinu glavom, ali je pogodio takav ugao da golman Japana nije imao nikakve šanse. Belgija imao dvadesetak minuta da postigne još jedan gol.

21:19 Mogao je Lukaku sada da vrati Belgiju u igru, ali je iz idealne pozicije glavom poslao loptu pored gola.

21:09 Inui!!! Potpuni šok za Belgiju, sada je 2-0 za Japan! Takaši Inui je uputio neodbranjiv šut sa dvadesetak metara!

21:06 Umalo da odmah izjednači Belgija, ali je Azar pogodio stativu!

21:04 Japan vodi 1-0! Velike greška Vertongena, Haraguči je izašao na Kurtou, malo oklijevao, ali onda uputio sjajnu dijagonalu i savladao golmana Belgije!

21:02 Počelo je drugo poluvrijeme. Belgija je bila bolji rival, ali nije bilo stopostotnih šansi.

20:43 Malo je falilo da Japan šokira Belgiju. Nagatomo je ubacio loptu u peterac, Osako je skrenuo, a Kurtoa je umalo kroz ruke propustio u mrežu. Srećom, bio je dovoljno udaljen od linije da stigne loptu i uhvati je.

20:27 Prvo dobar šut Azar, ali je boksovao Kavašima, a onda Kompani nije uspio da sa metar iskosa pogodi mrežu nakon centaršuta De Brujnea iako je golman Japan već ispao.

20:25 Prva ozbiljnija šansa za Belgiju, ali Lukaku nije uspio da iskontroliše loptu nakon centaršuta Mertensa.

20:20 Lopta je sve češće u opasnoj zoni na polovini Japana, ali Belgija i dalje nije uspjela da stvori konkretnu šansu.

20:01 Već u prvom minutu je Kagava imao solidan pokušaj, ali je lopta otišla pored gola.

20:00 Počeo je duel. Veliki je favorit Belgija, ali je Japan potpuno rasterećen i tražičće svoju šansu.

19:00 Poznati su sastavi za meč Belgije i Japana.

17:52 Brazil ide dalje i čeka pobjednika duela Japan - Belgija. Meksiko je pružio dobar otpor, ali nisu bili blizu prolaska.

17:44 Sjajno je povukao Fernandinjo , dao loptu Nejmaru u prostor, Očoa je skrenuo njegov šut, ali je tu bio Firminio i to je 2-0! Brazil ide dalje!

17:27 Nevjerovatne scene sada. Lajun je zgazio Nejmara vrhom kopačke, ali je Brazilac to vidio kao priliku da iznudi crveni karton i počeo je nevjerovatan šou prevrtanja kraj aut linije kao da je u pitanju bol koji ugrožava nastavak karijere.

17:23 Razigrani Vilijan je kreirao dobru priliku za Nejmara, ali šut je djelimično skrenut i ide u korner.

17:18 Očoa drži Meksiko u igri. Sada je sjajno skrenuo šut Vilijana.

17:15 Pokušaj Vele nije bio naročit izazov za Alison iako je morao da izbaci loptu u korner.

17:13 Velika prilika za Paulinja, ali sjajna reakcija Očoe!

17:07 Sjajan ritam sa obje strane ipak kruniše Brazil. Vilijan je sjajno ubacio loptu i Nejmar je bio na pravom mjestu za 1-0!

17:00 Počelo je drugo poluvrijeme.

16:45 Prvo poluvrijeme je završeno bez golova i ovo je prva utakmica osmine finala u kojoj se to desilo.

16:32 Još jedan dobar pokušaj Brazila. Gabrijel Žezus je dobio loptu od Kutinja, prošao po lijevoj strani, ali je šut išao previše blizu sjajnog Očoe.

16:26 Nastavlja pritisak Brazil, bilo je gužve u šesnaestercu, više šuteva, a onda je udarac Kutinja sa 16 metara otišao daleko preko gola.

16:23 Meksiko je u prvih dvadesetak minuta bio konkretniji, ali je Brazil imao prvu ozbiljnu priliku. Nejmar je dribilingom izbacio dvojicu igrača, izašao iskosa na Očou, ali je golman Meksika sjajno reagovao.

16:00 Počeo je meč starih znanaca. Brazil je favorit, ali Meksiko se ne smije potcijeniti.

14:55 Poznati su sastavi za Brazil i Meksiko.

14:20 Kremlj je danas uporedio slavljenje pobjede Rusije nad Španijom na Svjetskom prvenstvu u fudbalu s proslavom pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je rekao da se ono što je vidio "na mnoge načine može porediti s događajima 9. maja 1945". Predskednik Vladimir Putin nije prisustvovao utakmici, ali je Peskov rekao da je podržavao tim. Putin je bio samo na prvoj utakmici u kojoj je Rusja pobijedila Saudijsku Arabiju s 5:0, kada je bio u društvu saudijskog prestolonasljednika i predsjednika Fife Djanija Infantina.

12:40 Apsolutni hit na internetu su navijači Hrvatske koji su uz užičko kolo proslavili plasman u četvrtfinale.

11:58 Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Roberto Martinez kazao je da očekuje težak meč protiv selekcije Japana.

"Imaju dovoljno dobrog iskustva, mnogo igrača koji su dugo igrali u velikim evropskim ligama. Znaju šta je potrebno da bi se dobila utakmica ovog kalibra. Očekujem veoma težak meč", rekao je Martinez.

Dodao je da njegova ekipa u dobroj atmosferi i formi dočekuje večerašnji meč (20h) na stadionu u Rostovu.

"Oni su igrači sa sjajnom energijom i kapacitetom da se postave dobro na terenu veoma brzo. Ovoj utakmici ćemo pristupiti najozbiljnije moguće", rekao je selektor Belgije.

11:20 (FOTO) Reprezentativci Švedske odradili su trening na stadionu u Sankt Petersburgu gdje će sjutra od 16 časova u osmini finala Mundijala odmjeriti snage sa selekcijom Švajcarske.

10:55 OVDJE>>> pročitajte najavu meče Brazil - Meksiko.

9:56 (FOTO) Reprezentativci Engleske trenirali su danas u svom kampu u Sankt Petersburgu.

Engleska u osmini finala Mundijala igra protiv Kolumbije. Meč će se odigrati sjutra u 20 časova u Moskvi.

8:39 Fudbalski savez Senegala i dalje se ne miri se sa ispadanjem sa Mundijala i traži od FIFA da promijeni pravilo o fer pleju. Senegal i Japan su u grupi imali isti broj bodova, istu gol razliku, a Japan je prošao dalje na osnovu manjeg broja žutih kartona.

Senegalci su posebno ljuti na način kako je odigran meč Poljska - Japan (1:0) – Japan je držao loptu na svojoj polovinu bez želje da krene naprijed, dok su se Poljaci zadovoljni vođstvom povukli na svoju polovinu .

"U budućnosti FIFA mora da kazni tim ako igra na taj način. Usvojen je novi sistem, ali je pitanje da li on rješava probleme. Poslije utakmice ništa se nije dogodilo Japanu ili Poljskoj, a mora da postoji način za sankcionisanje igrača, trenera ili timova za takvo ponašanje", rekao je Kara Tijune, portparol FS Senegala.

7:45 Golman fudbalske reprezentacije Hrvatske Danijel Subašić izjednačio je rekord na Mundijalima u odbranjenim penalima koji je držao bivši golman Portugala Rikardo.

Njih dvojica su jedini koji su odbranili tri penala kada dođe do izvođenja jedanaesteraca, nakon 120 minuta igre.

Interesantno je da je Subašić tri penala odbranio na isti dan, 1. jul, kao i Rikardo.

Portugalac je na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine u četvrtfinalu bio heroj zemlje pošto je pomogao ekipi da u četvrtfinalu eliminiše Englesku.

Hrvatska u četvrtfinalu Nundijala igra protiv domaćina, Rusije.

7:40 Na Mundijalu u Rusiji danas u osmini finala od 16 časova u Samari igraju Brazil i Meksiko, dok se od 20 časova u Rostovu sastaju Belgija i Japan.

