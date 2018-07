MUNDIJAL UŽIVO Emotivna poruka Srne: Pustite nas da još malo sanjamo zajedno

LIVE BLOG:

11:11 Bivši kapiten Hrvatske Darijo Srna poslao je emotivnu poruku saigračima, uoči večerašnjeg polufinala.

"Hvala vam što živite sve naše zajedničke snove i što sve one godine nijesu bile uzalud! Hvala vam što sam i sada tamo s vama, svaki korak, svaki korner, svaki faul, svaki aut i svaki penal! Hvala vam što ste zauvijek moje srce i duša, moja braća, i više od toga. Ne dajte da se probudimo, pustite nas da još malo sanjamo zajedno, ovaj put do kraja. Svim svojim srcem uz vas!!! Jednom Vatreni - uvijek Vatreni!", poručio je Srna.

10:17 Na današnji dan prije 36 godina Italija je pobjedom nad Zapadnom Njemačkom u finalu SP u Španiji postala svjetski prvak.

10:04 Sky Sports piše da je i za Hrvatsku i za Englesku večerašnji meč zlatna prilika da osvoje Svjetsko prvenstvo.

8:40 Francuski reprezentativac, Pol Pogba posvetio je pobjedu u polufinalu dječacima koji su bili zarobljeni u pećini na Tajlandu.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy