MUNDIJAL UŽIVO: Engleska - Belgija 0:0, Lineker objasnio šta znači "fudbal se vraća kući"

LIVE BLOG

16.00 Počeo je meč u Sankt Peterburgu.

15.40 Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car završio je veliki transfer dan uoči finala. Iz Salcburga je prešao u Olimpik Marsej, koji ga je platio 20 miliona eura.

15.10 Engleska će danas odigrati 100. meč na velikim takmičenjima. Očekivalo se da će jubilej biti u finalu...

15.03 Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić dan uoči finala Svjetskog prvenstva predstavio je javnosti ideju izgradnje Hrvatskog fudbalskog doma i nacionalnog stadiona u novozagrebačkom naselju Kajzerica.

Radi se o projektu naziva "Plavi vulkan" koji postoji još od 2008.

"Neću graditi stadione kao Putin od 400, 500 mioiona eura. Mi nismo Rusija iako njega poštujem kao predsjednika i sjajno je organizovao prvenstvo", rekao je Bandić.

"Napravićemo najljepši stadion sa 35.000 stolica koji bi koštao 120 miliona eura. Grad bi dao 70 posto sredstava, od čega 30 posto otpada na vrijednost zemljišta. Ostatak će dati Vlada i HNS", kazao je Bandić.

14.55 Poznati su sastavi Engleske i Belgije, za utješni meč u Sankt Peterburgu.

14.28 Pojavili su se i snimci Luke Modrića, stari 30-ak godina. Mali Luka čuva koze sa ocem na padinama Velebita iznad Zadra.

13.36 Francuski mediji objavili su snimke stare 20 godina - Antoan Grizman, plavokosi dječačić, uzima autograme od igrača - budućih šampiona svijeta.

13.25 Gari Lineker je objasnio da pjesma "It's coming home" nije znak nepoštovanja prema protivniku ili ubijeđenosti da će Engleska osvojiti titulu.

"Dragi 'neengleski' navijači- 'Football’s coming home' je zabavna pjesma koja ističe decenijski nedostatak uspjeha našeg fudbalskog tima. Niko nije nikad misli da ćemo osvojiti titulu. Razumijem zašto mnogi od vas misle da je to arogancija, ali riječ je o našem smislu za humor i zbijanju šale na sopstveni račun", napisao je Lineker na tviteru.

Dear non English football fans.

Football’s coming home is a fun song highlighting the lack of success of our football team for decades. No one really thought we’d win it. I totally get why you might think it was arrogance, but it’s more our self deprecatory sense of humour. 👍🏻