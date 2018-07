MUNDIJAL UŽIVO: Engleska - Belgija 0:1,Štimac: Igramo protiv reprezentacije Francuske i cijele Afrike

LIVE BLOG

17.35 U Sankt Peterburgu - sjajna akcija Belgije. Munjevita kontra, precizna, završena je udarcem Menijea iz voleja i sjajnom odbranom Pikforda.

17.29 Igor Štimac, nekadašnji reprezentativac i selektor Hrvatske, kazao je u razgovoru za agenciju Anadolija da će hrvatski tim sjutra igrati protiv "reprezentacije Francuske i afričkog kontinenta".

"Dakle, oni su 11 najboljih i najtalentovanijih izvukli iz velike baze od milijardu ljudi, a mi s druge strane iz četiri miliona koliko nas ima. Neće biti nimalo lako, ali moramo svi stati iza reprezentacije i tako joj pomoći“, istakao je Štimac.

On je juče postavio problematičan post na tviteru u kome je naveo da "ne zna" sa kim igra Hrvatska.

17.25 Velika šansa za Englesku. Erik Dajer je izašao sam ispred Kurtoe, prebacio ga, ali je Aldervejreld, njegov saigrač iz Totenhema, sa gol linije izbacio loptu...

17.20 Romelu Lukaku je izašao iz igre, što znači da će Hari Kejn najvjerovatnije osvojiti titulu najboljeg strijelca.

Kejn ima šest golova, ali nijedan od osmine finala.

Unless we have an extraordinary turn of events, the substitution of Romelu Lukaku means Harry Kane will win the #WorldCup golden boot. — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 14, 2018

17.10 Francuska će sjutra treći put u istroriji igrati finale Mundijala. Prije dvije godine je bila i u finalu Evoprskog prvenstva, koje je izgubila od Portugala.

"Imamo iskustvo, mnogo kvaliteta i veliki tim", rekao je Didije Dešan.

"Negativno iskustvo iz 2016. mogo bi da nam pomogne, ali jedna je utakmica. Hrvatsku smo analizirali, znamo kakav je to tim. Moraćemo da budemo na još većem nivou nego do sada, da imamo kombinaciju svih kvaliteta koje smo pokatali do sada", kazao je Dešan.

Selektor Francuske u nebo je dizao Luku Modrića.

"On sve zna, ima nevjerovatan uticaj na igru. On je veliki igrač, jedan od najvećih", kazao je Dešan.

17.02 Počelo je drugo poluvrijeme meča za treće mjesto.

16.47 Poluvrijeme u Sankt Peterburgu. Belgija vodi 1:0 golom Menijea.

16.22 Dobra prilika za Englesku, ali Hariju Kejnu ne ide u posljednje dvije utakmice.

16.12 Još jedna šansa za Belgiju. Imao ju je De Brujne, brani Pikford.

16.04 Belgija je povela - Tomas Menije na asistenciju Edena Azara.

16.00 Počeo je meč u Sankt Peterburgu.

15.40 Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car završio je veliki transfer dan uoči finala. Iz Salcburga je prešao u Olimpik Marsej, koji ga je platio 20 miliona eura.

15.10 Engleska će danas odigrati 100. meč na velikim takmičenjima. Očekivalo se da će jubilej biti u finalu...

#ENG's game against #BEL will be their 100th match at a major international tournament 💯 pic.twitter.com/QrAc8TnaV3 — Match of the Day (@BBCMOTD) July 14, 2018

15.03 Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić dan uoči finala Svjetskog prvenstva predstavio je javnosti ideju izgradnje Hrvatskog fudbalskog doma i nacionalnog stadiona u novozagrebačkom naselju Kajzerica.

Radi se o projektu naziva "Plavi vulkan" koji postoji još od 2008.

"Neću graditi stadione kao Putin od 400, 500 mioiona eura. Mi nismo Rusija iako njega poštujem kao predsjednika i sjajno je organizovao prvenstvo", rekao je Bandić.

"Napravićemo najljepši stadion sa 35.000 stolica koji bi koštao 120 miliona eura. Grad bi dao 70 posto sredstava, od čega 30 posto otpada na vrijednost zemljišta. Ostatak će dati Vlada i HNS", kazao je Bandić.

14.55 Poznati su sastavi Engleske i Belgije, za utješni meč u Sankt Peterburgu.

14.28 Pojavili su se i snimci Luke Modrića, stari 30-ak godina. Mali Luka čuva koze sa ocem na padinama Velebita iznad Zadra.

Un documento increíble: ¿es LUKA MODRIC con cinco años haciendo de pastor en Jesenice (Croacia)?

El autor del documental, rodado entre 1989 y 1990, asegura que sí.

▶ https://t.co/9I8lXvIBRc pic.twitter.com/75De9k3Rx8 — MARCA TV (@MARCATV) July 14, 2018

13.36 Francuski mediji objavili su snimke stare 20 godina - Antoan Grizman, plavokosi dječačić, uzima autograme od igrača - budućih šampiona svijeta.

13.25 Gari Lineker je objasnio da pjesma "It's coming home" nije znak nepoštovanja prema protivniku ili ubijeđenosti da će Engleska osvojiti titulu.

"Dragi 'neengleski' navijači- 'Football’s coming home' je zabavna pjesma koja ističe decenijski nedostatak uspjeha našeg fudbalskog tima. Niko nije nikad misli da ćemo osvojiti titulu. Razumijem zašto mnogi od vas misle da je to arogancija, ali riječ je o našem smislu za humor i zbijanju šale na sopstveni račun", napisao je Lineker na tviteru.

Dear non English football fans.

Football’s coming home is a fun song highlighting the lack of success of our football team for decades. No one really thought we’d win it. I totally get why you might think it was arrogance, but it’s more our self deprecatory sense of humour. 👍🏻 — Gary Lineker (@GaryLineker) July 14, 2018

11.35 I na zvaničnoj pres konferenciji Hrvatske pred finale, bilo je riječi o odnosu između Novaka Đokovića i hrvatskog fudbalskog tima.

Đoković je rekao da nakon eliminacije Srbije sa Mundijala navija za Hrvatsku, a "vatreni" mu pružaju podršku u borbi za trofej na Vimbldonu.

"Gledali smo sinoć, a ako budemo mogli pratićemo Noleta i danas. Hvala mu na svim lijepim riječima koje nam je uputio. Želimo mu sreću", rekao je Luka Modrić.

9:52 Brazilski fudbalski reprezentativac Nejmar poželio je sreću Hrvatu Ivanu Rakitiću i Francuzu Kilijanu Mbapeu uoči finalne utakmice na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

"Moji prijatelji, Mbape i Rakitiću... Znamo da vam je bilo teško doći do ovog trenutka, ali sad uživajte i zabavite se jer je vrijedilo. Mnogo sam srećan zbog vas dvojice i obradovala me reakcija navijača u vašim zemljama, Francuskoj i Hrvatskoj, koji slave ovaj uspjeh. Neću lagati, volio bih da budem sa jednim od vas dvojice na terenu, ali to se neće dogoditi na ovom prvenstvu. Možda u Kataru... Navijam ovdje za moga "Zlatnog dečka" i mog partnera iz Barselone. Nadam se da ćete se obojica dobro zabaviti ove nedjelje, i ne zaboravite da je ovo samo takmičenje i da ste, bez obzira na rezultat, već šampioni. Prenesite i svojim saigračima moju želju da odigrate sjajnu fudbalsku utakmicu. Mnogo sam ponosan što ste mi prijatelji, a fudbalski svijet bi trebao da bude ponosan na ovo veliko finale. Srećno!", napisao je Nejmar na Instagramu.

9:37 Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Roberto Martinez kazao je da je Eden Azar najkompletniji igrač u modernom fudbalu.

"Jedan je od najboljih u igri jedan na jedan. Oko njega možete graditi šampionski tim", rekao je Martines.

8:25 Fudbalske reprezentacije Engleske i Belgije igraće danas u Sankt Petersburgu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Engleska je u polufinalu izgubila na produžetke od Hrvatske 2:1, dok je od Belgije u meču za finale bolja bila Francuska 1:0.

Duel u Sankt Petersburgu počinje u 16 sati.

Finale Francuska - Hrvatska na programu je u nedjelju u 17 sati.

