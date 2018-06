MUNDIJAL UŽIVO Engleska - Belgija: Borba za prvo mjesto ili da se izbjegne Brazil

LIVE BLOG:

20.08 Umalo su Englezi sami sebi dali gol, nakon gužve koju je izazvao Felaini i nespretne reakcije Pikforda. Loptu je sa gol linije izbacio Kejhil.

20.05 Opasan šut Jurija Tilemansa, reagovao je golman Engleske Pikford.

20.00 Počeli su posljednji mečevi grupne faze.

19.40 Engleska i Belgija obezbijedile su osminu finala, a pobjednik grupe G u prvoj rundi kvalifikacija igraće sa Japanom.

Pobjednika tog duela u četvrtfinalu čeka bolji iz meča Brazil - Meksiko.

If I were a player, I’d want to win the match. I’d want to win the group. I’d want to win a bloody knockout game for once. And I’d want to play against Brazil in the quarter finals of The World Cup. That’s what it’s all about.