MUNDIJAL UŽIVO Engleska i Belgija u rezervnim sastavima idu u borbu za prvo mjesto

19.10 Prvi put od 1982. godine nijedne afričke selekcije neće biti u osmini finala Mundijala.

18:57 Evo sastava i za meč Panama - Tunis.

18:54 Poznati su sastavi za meč Engleske i Belgije. Selektori su pružili šansu igračima, koji nijesu puno igrali u prva dva kola.

