MUNDIJAL UŽIVO Euforija finala: "Vijesti" sa navijačima

18:29 Atmosfera iz Zagreba nakon drugog gola Hrvatske (4:2)

17:44 Slavlje francuskih turista na crnogorskom primorju nakon penala:

17:34 Pogledajte kako su se navijači Francuske veselili nakon prvog gola:

17:16 Podrška hrvatskim fudbalerima i sa crnogorskog primorja:

17:12 Francuska ambasadorka Kristin Tudik i hrvatski ambasador Veselko Grubišić zajedno u Podgorici gledaju finale.

16:53 Pogledajte atmosferu sa Trga bana Jelačića uoči početka utamice:

16:33 U Belgiji je priređen doček za fudbalere, osvajače bronzane medalje na Mundijalu.

15.35 Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar - Kitarović poklonila je Vladimiru Putinu dres Hrvatske sa brojem 9 tokom prijema u Kremlju.

Ona je danas na ruskom jeziku zahvalila domaćinu na gostoprimstvu.

14.22 Naredni domaćin Mundijala biće Katar. Biće to neobično Svjetsko prvenstvo po mnogo čemu.

14.20 Kilijan Mbape je treći tinejdžer u finalu Mundijala. Ko su njegovi prethodnici pročitajte ovdje.

13.25 Evo kako izgleda francuska svlačionica tri i po sata pred veliko finale.

13.05 Brazilski as Kaka poželio je sreću Luki Modriću u finalu Mundijala.

"On igra tako da fudbal izgleda kao da je najprostija igra, a vjerujte nije tako. On pleše na terenu, uživanje je gledati ga. Želim mu svu sreću u finalu, zaslužio je titulu, jer je veliki igreč, a briljantan momak", kazao je Kaka.

1 - Luka Modrić is the first player to attempt 100+ passes for Croatia in a World Cup game (89/102). Genius. #RUS #CRO #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/6tMQjUsF1A