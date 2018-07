MUNDIJAL UŽIVO Henderson odradio trening; Mandžukić: Ne bojimo se nikoga

LIVE BLOG:

9:27 [FOTO] Englezi an treningu:

9:05 FIFA je pozvala dječake koji su bili zarobljeni u pećini na Tajlandu da prisustvuju finalu Mundijala.

After confirming the life rescue of some children in the cave of Thailand. FIFA has sent an invitation so children can go to the final of the Russia World Cup 2018.



Class👏 pic.twitter.com/2SPhChMoT3