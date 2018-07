MUNDIJAL UŽIVO Hvatski navijači apsolutni hit: Opleli užičko kolo

12:40 Apsolutni hit na internetu su navijači Hrvatske koji su uz užičko kolo proslavili plasman u četvrtfinale.

11:58 Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Roberto Martinez kazao je da očekuje težak meč protiv selekcije Japana.

"Imaju dovoljno dobrog iskustva, mnogo igrača koji su dugo igrali u velikim evropskim ligama. Znaju šta je potrebno da bi se dobila utakmica ovog kalibra. Očekujem veoma težak meč", rekao je Martinez.

Dodao je da njegova ekipa u dobroj atmosferi i formi dočekuje večerašnji meč (20h) na stadionu u Rostovu.

"Oni su igrači sa sjajnom energijom i kapacitetom da se postave dobro na terenu veoma brzo. Ovoj utakmici ćemo pristupiti najozbiljnije moguće", rekao je selektor Belgije.

11:20 (FOTO) Reprezentativci Švedske odradili su trening na stadionu u Sankt Petersburgu gdje će sjutra od 16 časova u osmini finala Mundijala odmjeriti snage sa selekcijom Švajcarske.

9:56 (FOTO) Reprezentativci Engleske trenirali su danas u svom kampu u Sankt Petersburgu.

Engleska u osmini finala Mundijala igra protiv Kolumbije. Meč će se odigrati sjutra u 20 časova u Moskvi.

8:39 Fudbalski savez Senegala i dalje se ne miri se sa ispadanjem sa Mundijala i traži od FIFA da promijeni pravilo o fer pleju. Senegal i Japan su u grupi imali isti broj bodova, istu gol razliku, a Japan je prošao dalje na osnovu manjeg broja žutih kartona.

Senegalci su posebno ljuti na način kako je odigran meč Poljska - Japan (1:0) – Japan je držao loptu na svojoj polovinu bez želje da krene naprijed, dok su se Poljaci zadovoljni vođstvom povukli na svoju polovinu .

"U budućnosti FIFA mora da kazni tim ako igra na taj način. Usvojen je novi sistem, ali je pitanje da li on rješava probleme. Poslije utakmice ništa se nije dogodilo Japanu ili Poljskoj, a mora da postoji način za sankcionisanje igrača, trenera ili timova za takvo ponašanje", rekao je Kara Tijune, portparol FS Senegala.

7:45 Golman fudbalske reprezentacije Hrvatske Danijel Subašić izjednačio je rekord na Mundijalima u odbranjenim penalima koji je držao bivši golman Portugala Rikardo.

Njih dvojica su jedini koji su odbranili tri penala kada dođe do izvođenja jedanaesteraca, nakon 120 minuta igre.

Interesantno je da je Subašić tri penala odbranio na isti dan, 1. jul, kao i Rikardo.

Portugalac je na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine u četvrtfinalu bio heroj zemlje pošto je pomogao ekipi da u četvrtfinalu eliminiše Englesku.

Hrvatska u četvrtfinalu Nundijala igra protiv domaćina, Rusije.

7:40 Na Mundijalu u Rusiji danas u osmini finala od 16 časova u Samari igraju Brazil i Meksiko, dok se od 20 časova u Rostovu sastaju Belgija i Japan.

