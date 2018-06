MUNDIJAL UŽIVO Istraga i protiv Krstajića; Kokeza: FIFA izrežirala pljačku

10:52 Selekcija Brazila ostvarila je prvu pobjedu na Mundijalu u Rusiji, ali to nije doprinijelo poboljšanju atmosfere u timu. Defanzivac Tijago Silva razočaran je ponašanjem Nejmara u finišu meču sa Kostarikom.

Brazilci su došli do bodova protiv Tikosa tek u nadoknadi vremena. Nervoza je bila prisutna gotovo celo drugo poluvrijeme, a sve je obilježila i rasprava Silve i Nejmara. Razlog je izbacivanje lopte stamenog defanizvca u aut, u trenucima kad je igrač Kostarike ležao na terenu, podsjeća Sport klub.

"Nejmar je vikao na mene, uvrijedio me je. Mislio je da je trebalo da nastavim sa napadom. To me je pogodilo i učinilo tužnim. Na njega gledam kao na mlađeg brata, brinem o njemu, nije trebalo to da učini. Pogotovo što nam ta lopta ne bi donijela pobjedu. Razočaran sam", kazao je Silva, koji je saigrač sa sjajnim napadačem i u Pari sen Žermenu.

Selesao je blizu plasmana u osminu finala. Za to mu je potreban bod protiv selekcije Srbije, ali je već sada jasno da će selektor Tite imati dosta problema da održi ekipu na okupu kako takmičenje bude odmicalo i pritisak bude rastao.

10:37 Lionel Mesi danas puni 31 godinu, a organizatori svjetskog prvenstva pripremili su posebno iznenađenje za najpoznatijeg reprezentativca Argentine.

Za 31. Mesijev rođendan, moskovski poslastičari napravili su čokoladnu tortu. I to ne bilo kakvu, već sa Mesijevim likom i to u prirodnoj veličini. Sve je ručno rađeno, rukom slikano - i brada, i dres i tetovaže...

„Za nas, velika je čast da napravimo ovakav poklon. Bio je to ogroman zadatak, velika količina posla, ali smo radili sa uživanjem. Nadam se da će ga usrećiti“, rekla je Darija Malkina koja je učestvovala u izradi poslastice.

Tim od pet poslastičara i skulptora radio je skoro cijelu sedmicu kako bi u Mesi tortu ugradio 60 kilograma čokolade, piše RTS.

Izložiće je u Bronici, gradu udaljenom 50 kilometara od Moskve, koji je baza argentinske reprezentacije tokom prvenstva svijeta.

Kažu da su mnogi već naručili kolače na temu „Mesi“, ali u znatno manjoj veličini, uz nadu da će argentinska zvijezda jače zasijati u narednim utakmicama prvenstva u Rusiji.

10:15 Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza je u intervjuu za BBC izjavio da je Srbija bila žrtva "brutalne pljačke", a optužio je FIFA da je smišljeno poslala Feliksa Briha da dijeli pravdu u meču u Kalinjingradu.

FSS je u subotu poslao žalbu u sjedište Svjetske fudbalske federacija, a potom se i oglasio zvaničnim saopštenjem.

"Svi znamo da više od polovine švajcarske populacije čine Njemci. Tehničko osoblje, igrači, ljudi u Srbiji, svi su razočarani i frustrirani zbog nepravde koju je neko u FIFA smislio," rekao je Kokeza.

"Svima u Evropi i na svijetu je jasno da je Srbija brutalno opljačkana."

On je naglasio da od FIFA, koja je pokrenula disciplinski postupak, ne očekuje da bilo šta uradi po tom pitanju, zato što je, kako je naveo, sve izrežirano, prenosi N1.

Kokeza se osvrnuo i na provokacije fudalera reprezentacije Švajcarske Granita Džake i Đerdana Šaćirija, koji su rukama oblikovali dvoglavog orla.

"To je skandalozno i sramotno. Zaslužuju osudu kompletnog fudbalskog svijeta, ali to nije bila jedina provokacija jer je njihov igrač na kopačkama nosio zastavu nepostojeće države. Očekujem da ih FIFA kazni jer su prekršili pravila fer-pleja," rekao je Kokeza.

9:20 Selektor fudbalera Srbije Mladen Krstajić možda bude sankcionisan zbog komentara poslije meča protiv Švajcarske, jer je međunarodna fudbalska asocijacija (FIFA) pokrenula disciplinski postupak protiv njega.

FIFA je protiv Krstajića otpočela disciplinski proces zbog komentara koje je srpski stručnjak uputio sudiji meča Srbija – Švajcarska poslije poraza od 2:1.

Krstajić je rekao da bi sudiju tog meča Feliksa Briha poslao u Hag, a taj komentar, uz još pojedine, je prouzrokovao to da FIFA ovako reaguje, piše B92.

Disciplinski postupak pokrenut je i protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog nereda navijača, koji su pravili manje nerede i iskazivali politički nekorektne i napadne poruke, navedeno je u saopštenju FIFA.

Međunarodna fudbalska asocijacija je takođe pokrenula i postupak protiv švajcarskih igrača albanskog porijekla, Džerdana Šaćirija i Granita Džake, zbog neprikladnihi proslava golova.

9:10 Selektor Garet Sautgejt potvrdio je da na meču Engleske i Paname zbog povrede neće nastupiti Dele Ali, piše Skaj sports.

Englezi nakon trijumfa na otvaranju šampionata spremno dočekuju meč sa debitantom na Svjetskim prvenstvima.

8:50 Utakmicama drugog kola u grupama G i H nastavlja se takmičenje na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji.

U G grupi, rivali će u 14 sati u Moskvi biti Engleska i Panama.

U grupi H od 17 časova u Jekaterinburgu se sastaju Japan i Senegal, dok se u istoj grupi od 20 časova u Kazanju sastaju Poljska i Kolumbija.

GRUPA G:

Engleska - Panama (14 sati)

GRUPA H:

Japan - Senegal (17 sati)

Poljska - Kolumbija (20 sati)

