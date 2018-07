MUNDIJAL UŽIVO Je li se Mažić kvalifikovao za finale?

9:40 Hrvatska i Rusija će odigrati četvrtfinalni meč u Sočiju u svojevrsnom okršaju za Moskvu. Detaljna najava ovdje.

9:20 Pljušte pohvale na račun srpskog sudije Milorada Mažića. Sjajne odluke na meču Brazil - Belgija nisu promakle ni Džon Pol Moti, čelniku američke sudijske asocijacije.

In my opinion, one of the best reffed games this @FIFAWorldCup. Congratulations to Milorad Mazic for an almost flawless job! It was a pleasure watching you today! @FIFAcom @ussoccer_ref pic.twitter.com/VUBjSqvWqe