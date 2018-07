MUNDIJAL UŽIVO Još dvije reprezentacije mijenjaju selektora, Rusi se muče sa povredama

LIVE BLOG:

13:37 I Aurora, simpatična ženka polarnog medvjeda, prognozirala je rezultat meča Rusija-Hrvatska >>>

Foto: Reuters

13:22 Rusi i Hrvati igraju četvrtfinalni meč u subotu od 20 časova, a "zbornaja" će do tada pokušati da oporavi neke fudbalere koji imaju problema sa povredama.

Juri Žirkov, koji ima 34 godine, ima problema sa povredom i rano je izašao na meču osmine finala sa Španijom. Osim iskusnog lijevog beka, Rusima bi mogao da fali i Aleksandr Samjedov koji je trenirao samostalno.

Ruski reprezentativci Foto: Reuters

Osim toga rotacija u ruskom timu je dodatno skraćena još od prve utakmice sa Saudijskom Arabijom kada se sam povredio Alan Dzagoev, koji poslije toga nije igrao nijedan minut.

13:10 Reprezentacija Švedske u subotu igra meč četvrtfinala protiv Engleske (16 časova), a u isto vrijeme Andreas Grankvist očekuje vijest da je postao otac.

"Imam veoma hrabru ženu kod kuće. Ona kaže da ne želi da se vraćam još uvijek, želi da ostanem u Rusiji i igram fudbal. Obećao sam joj da ću biti fokusiran na svoj posao ovdje. Sigurno ću igrati meč četvrtfinala", kaže Grankvist.

12:00 Brazilski fudbaler Vilijan rekao je danas da će njegov tim, posle pobjede nad Meksikom, igrati s velikim samopouzdanjem protiv Belgije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali je istakao da on i saigrači moraju da budu veoma oprezni.



Reprezentacija Brazila je u osmini finala pobijedila Meksiko sa 2:0 i plasirala se u četvrtfinale gdje će igrati protiv selekcije Belgije.



"Oni su odlični igrači, neki od njih igraju sa mnom u Čelsiju. Kurtoi je teško pronaći slabu tačku, on je veoma visok golman. Vidjećemo koji je najbolji način da ih napadnemo i postignemo gol", rekao je Vilijan za brazilske medije.

Foto: Beta/AP

Fudbaler Čelsija je istakao da je Belgija težak protivnik i da ih očekuje još jedna komplikovana utakmica.



"Nije lako igrati protiv njih, oni će biti težak protivnik. Mi ćemo analizirati njihovu igru, baš kao što će i oni našu. Čeka nas još jedna komplikovana utakmica", kazao je Vilijan.



Utakmica četvrtine finala između Brazila i Belgije igra se sjutra od 20.00 u Kazanju.

11:35 O nevjerovatnoj statistici na mečevima Urugvaja i Francuske čitajte ovdje.

11:30 Fudbalski savez Kostarike saopštio je danas da neće obnoviti ugovor sa selektorom Oskarom Ramiresom nakon što je ta reprezentacija eliminisana nakon grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Foto: Reuters

"Oskarov ugovor je istekao nakon utakmice protiv Švajcarske i odluku da se on ne obnovi donio je Izvršni odbor... Želim da mu zahvalim na svemu što je učinio", rekao je predsjednik Saveza Rodolfo Viljalobos.



On je dodao da će odluka o tome ko će zamijeniti Ramiresa zavisiti od budžeta Saveza.



Kostarika, koja je na Mundijalu 2014. godine stigla do četvrtfinala, u Rusiji je eliminisana nakon poraza od Srbije i Brazila i remija sa Švajcarskom.

10:58 Italijanski stručnjak Marčelo Lipi smatra da su tenzija i briga košatale velike timove boljeg rezultate na Svjetskom prvenstvu.

"Nisam iznenađen rezultatima na Svjetskom prvenstvu. Turnir je živ i pokazuje ono što se dešava u fudbalu. Kada se pitate što male zemalje stižu tako daleko, sjetite se da 15 ili 16 njihovih igrača igra u Engleskoj, Španiji i Italiji. Pored toga, vidio sam tenziju i brigu kod velikih timova. To je još jedan od razloga zašto nijesu uspjeli", ocijenio je Lipi.​

10:30 Fudbalski savez Japana saopštio je danas da Akira Nišino neće biti selektor nacionalnog tima nakon što mu krajem jula istekne ugovor.



"Nismo uspjeli da ubijedimo Nišina da ostane", rekao je predsjednik Saveza Koto Tešima.

Foto: Reuters

Fudbalska reprezentacija Japana vratila se danas kući nakon poraza u osmini finala Svjetskog prvenstva od Belgije.



Nišino je selekciju Japana preuzeo samo dva mjeseca prije Mundijala u Rusiji a nakon iznenadnog otkaza koji je dobio Vahid Halilhodžić. On je tada potpisao ugovor do kraja šampionata svijeta.



Akira Nišino je vodio Japan do nokaut faze Svjetskog prvenstva prvi put od turnira u Južnoj Africi 2010. godine.



Japan je u grupi pobijedio Kolumbiju sa 2:1, odigrao je 2:2 sa Senegalom i izgubio od Poljske 1:0, prije nego što je u osmini finala poražen od Belgije sa 3:2.

9:45 [FOTO] Pomoćni trener Tijeri Anri na današnjem treningu Belgije:

Foto: Reuters

9:41 Reprezentativac Belgije Vensan Kompani tvrdi da niko od 'Crvenih đavola' nema besane noći zbog četvrtfinalnog duela sa Brazilom.

"Kada pogledamo pojedinačno igrače, Brazil je najjači tim na prvenstvu. To je kompliment koji, ipak, ne određuje naše šanse u četvrfinalu. Niko od nas nema besane noći s mišlju da smo već izgubiku od Brazila", kazao je Kompani i dodao:

"Defanzivno su dobri, u napadu se ne plaše da idu jedan na jedan. Međutim, gledaćemo ih u oči. Nećemo posmatrati ovaj meč kao duel pojedianaca, jer smo onda već unaprijed izgubili."

Foto: Beta-AP

9:37 FIFA je prekorila legendarnog Dijega Maradonu zbog kritika koje je iznio na račun sudija poslije meča između Engleske i Kolumbije.

Maradona Foto: Reuters

Komentare 57-godišnjaka opisali su kao 'neprimjerene i neosnovane'.

"Prekoravamo svaku kritiku učinka sudija, za koji smatramo da je bio dobar u vrlo teškom i emotivnom meču. Dalje, smatramo da je svaki komentar i uvreda bio totalno neprimjeren i neosnovan. u vrijeme kada FIFA radi sve što je u njenoj moći da osigura vrijednosti fer pleja, integritet i poštovanje su ključne vrijednosti ovog Svjetskog prvenstva i principi na kojima ova organizacija počiva. FIFA je razočarana što čita takve izjave, pogotovo što su došle od igrača koji je ispisao istoriju ove igre", navodi se u saopštenju.

9:27 Dan prije nastavka Mundijala, američki Bleacher Report je objavio listu 100 najboljih igrača na Svjetskom prvenstvu do sada koji su rangirani po pozicijama, a mi smo izvukli prvih postavku od 22 igrača na osnovu tog rangiranja

Opširnije OVDJE >>>

8:03 [FOTO] Japanci su završili sa igrom na Mundijalu, a evo kako su ih dočekali fanovi:

Foto: Reuters

7:25 Hrvatski ofanzivac Ivan Perišić je istakao pred četvrtfinalni meč protiv Rusije na Svjetskom prvenstvu, da su Vatreni analizirali igru domaćina Mundijala i da imaju odgovor za taktiku koju će postaviti ruski selektor Stanislav Čerčesov.

Gledali smo skoro sve njihove utakmice. Protiv Španije su igrali u drugačijem sistemu, ali morate se prilagoditi sistemu svake ekipe protiv koje igrate. Oni su mislili da će im to biti najbolja taktika, ja smatram da su učinili pravu odluku. Bićemo spremni za njihove obje verzije. Imamo još par dana za pripremu", rekao je Ivan Perišić pred utakmicu koja se igra u Sočiju u subotu.

Foto: Reuters

7:22 FIFA je delegirala najboljeg srpskog sudiju Milorada Mažića za četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva između Brazila i Belgije u Kazanju.

Četvrtfinalni duel između Urugvaja i Francuske u Nižnjem Novgorodu će suditi Argentinac Nestor Pitana.

Holanđanin Bjorn Kujpers će suditi meč Švedska - Engleska u Samari.

Meč Rusija - Hrvatska u Sočiju će suditi Brazilac Sandro Riči, koji je dijelio pravdu i na mečevima Danska - Franuska (0:0) i Hrvatska - Nigerija (2:0).

7:20 Četvrtfinalne utakmice na programu su 6. i 7. jula.

Petak

16.00 Urugvaj - Francuska, Nižnji Novgorod

20.00 Brazil - Belgija, Kazanj

Subota

16.00 Švedska - Engleska, Samara

20.00 Hrvatska - Rusija, Soči

Foto: Printscreen

7:18 I danas je na Mudnijalu pauza, na programu nema utakmica. Preostalih osam ekipa sprema se za petak odnosno subotu kada su na programu četvrtfinalni mečevi.

7:15 Dobro došli na LIVE BLOG "Vijesti" posvećen Mundijalu 2018. koji se održava u Rusiji od 14. juna do 15. jula.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)