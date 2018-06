MUNDIJAL UŽIVO Kakva utakmica: Španija-Portugal 3-2, golčina Naća

UŽIVO

21:15 Preokret Španije! Golčina Naća sa oko dvadeset metara, lopta se od stative odbila u gol za 3-2.

Foto: Reuters

ITS NACHO TIME BABYYYYYYYYY pic.twitter.com/8VcXTzz9Wq — Primaveras (@HighBiscuits) June 15, 2018

21:12 Ne da Dijego Kosta da pobjegnu ni Kristijano Ronaldo, ni Portugal. Opet je neriješeno, sada je 2-2.

Foto: Reuters

20:45 Završeno je prvo poluvrijeme. Portugal vodi 2:1.

20:44 Portugal ponovo vodi, Ronaldo postiže drugi pogodak. Velika greška golmana Španije Davida de Hee.

Foto: Reuters

20:23 Izjednačenje! Dijego Kosta je strijelac.

20:19 Jedna zanimljivost - Kristijano Ronaldo je postao četvrti igrač koji je postigao gol na četiri različita Svjetska prvenstva. Prije njega to su uradili još Pele, Miroslav Klose i Uve Zeler.

4 - Cristiano Ronaldo is the fourth player to score in four separate World Cup tournaments (also Pelé, Miroslav Klose and Uwe Seeler). Greats. #PORESP #POR #ESP #WorldCup pic.twitter.com/9xi1WDlGYh — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2018

20:02 Portugal vodi 1:0! Ronaldo je realizovao penal! Portugalca je u šesnaestercu oborio saigrač iz Reala, Naćo.

Cristiano Ronaldo puts Portugal up after only 4 minutes of game against Spain.pic.twitter.com/YkKZBf4XVV — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) June 15, 2018

Foto: Reuters

20:00 U Sočiju je počeo meč Portugala i Španije.

18:53 Iran dolazi do gola i pobjede u 95. minutu meča. Autogol je postigao Buaduz. Marokanac je nespretno reagovao i glavom proslijedio loptu u svoju mrežu. Velika tri boda za Iran.

Foto: Reuters

Ovo je inače, prvi trijumf Irana na Mundijalima poslije 20 godina. "Persijske zvijezde" su posljednji put slavile u Francuskoj 1998. kad su savladali SAD (2:1).

18:48 Poznati su sastavi za duel Portugal - Španija. Duel počinje u 20 časova, a ovdje pogledajte atmosferu uoči utakmice.

Meanwhile, in Sochi...



The teams for #PORESP have been confirmed 👀 pic.twitter.com/1PdWyonEQ9 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 15, 2018

18:45 Drugo poluvrijeme duela Maroko - Iran protiče bez izglednijih prilika na obje strane.

18:25 Selektor Urugvaja, Oskar Tabares priznao da bi njegovom timu bilo neuporedivo teže da je Mohamed Salah igrao za Egipat. Opširnije ovdje.

18:17 Ovdje pročitajte izjavu selektora Egipta, Ektora Kupera, nakon poraza od Urugvaja.

18:04 Počelo je drugo poluvrijeme.

17:48 Završeno je prvo poluvrijeme. Nije bilo golova.

17:43 Maroko je bolji rival. Imala je afrička selekcija izglednije šanse za pogodak, ali je mreža Bejranvanda ostala netaknuta. Jedinu priliku za Iran imao je Azmun, ali je izgubio balans, pa je Munir odbranio njegov šut. Uoči odlaska na odmor opao je i ritam igre.

Foto: Reuters

17:00 Startovala je i grupa B mečom Maroka i Irana.

16:42 Pogledajte najzanimljivije fotografije uoči meča Maroko - Iran.

16.38 Egipat je izgubio od Urugvaja sa 1:0, pa i dalje čeka na pobjedu na mundijalima. Do sada je upisao tri poraza i dva remija.

5 - No African team has played as many World Cup games without winning a single one than Egypt (D2 L3). Hurdle. #EGYURU #EGY #WorldCup — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2018

16.36 Pogledajte sastave za meč Maroko - Iran koji počinje u 17 časova.

Who's ready for Round 2? Just under one hour until we go again! #WorldCup #MARIRN pic.twitter.com/hvCV2V0Ar3 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 15, 2018

16:00 Sljedeći meč igraju Iran i Maroko od 17 časova.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

15:55 Urugvaj je slavio protiv Egipta sa 1-0 golom Himeneza u 90. minutu. Rusija i Urugvaj sada imaju po tri boda, bez bodova su Egipat i Saudijska Arabija. Opširnije ovdje.

Foto: Reuters

14:45 Na poluvremenu Egipat i Urugvaj bez golova.

14:35 Jedinu pravu priliku je do sada imao Luis Suarez, ali je pogodio spoljni dio mreže sa pet metara.

Foto: Reuters

14:25 Derbi dana se igra između Portugala i Španije. Najavu za taj meč pročitajte ovdje.

14:00 Počeo je drugi meč na Mundijalu između Egipta i Urugvaja. Zvijezda Egipta Mo Salah čeka šansu sa klupe.

Foto: Reuters

13:55 Ovdje pogledajte atmosferu uoči meča Egipat - Urugvaj.

13:20 Od četiri igrača koji su se juče upisali u strijelce za Rusiju protiv Saudijske Arabije, samo se Golovin nalazi u zvaničnom albumu za sličice Mundijala. Preko 90 igrača koji se nalaze u albumu nisu među 576 prijavljenih igrača na Svjetskom prvenstvu.

13:08 Selektor Irana Karlos Keiroš je zatražio od proizvođača opreme Najkija da se izvini.

Foto: Reuters

Najki je juče saopštio da ne može da isporuči kopačke igračima Irana zbog sankcija. Keiroš je kazao da je to nepotrebno saopštenje i zatražio pomoć FIFA.

12:44 Stotine navijača Svjetskog prvenstva u Rusiji, koji su danas izašli na Crveni trg, ostali su zatečeni kada su nabasali na kapiju koja je blokirala posjetu najpoznatijoj moskovskoj turističkoj lokaciji.

Policija je poslednja dva dana blokirala ulaz, spriječavajući ulazak turista i navijača.

Nije izdato nikakvo zvanično saopštenje vezano za zatvaranje Crvenog trga.

Pogledajte video trga, dan nakon što je Rusija pobijedila Saudijsku Arabiju u inicijalnom meču Svjetskog prvenstva rezultatom 5:0.

12:40 Mohamed Salah ipak neće biti u prvih 11 Egipta protiv Urugvaja, iako je to najavljeno kao skoro sigurno juče!

Evo sastava:

EGIPAT (4-2-3-1): El Šenavi - Fathi, Al Gabr, Hegazi, Abdel Šafi - Hamed, Elneni - Varda, Trezege, Said - Mohsen.

URUGVAJ (4-3-1-2): Muslera - Varela, Godin, Himenez, Kaseres - Nandez, Vesino, Bentankur - De Araskaeta - Kavani, Suarez.

12:25 Stevan Jovetić je oduševio komentarom fotografije dvije legende fudbala - Dekija Stankovića i Ronalda.

12:00 Fudbaler Kostarike Ronald Matarita neće igrati na Svjetskom prvenstvu zbog povrede zadnje lože, saopštio je danas fudbalski savez te zemlje.



Defanzivac se povrijedio na treningu u Sankt Peterburgu, a nakon snimka magnetnom rezonancom potvrđeno je da će morati najmanje dvije nedjelje da odsustvuje sa terena.



Fudbalera Njujork sitija će u timu Kostarike na Mundijalu zamijeniti Kener Gutjeres.



Kostarika se sprema za prvi meč na Svjetskom prvenstvu koji u nedjelju u Samari igra protiv Srbije.

11:40 Dan u 14 časova otvaraju Urugvaj i Egipat. Navijači su već spremni.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

10:25 Kapiten fudbalske reprezentacije Španije Serhio Ramos i prvi čovjek Saveza Luis Rubales imali su žestoku raspravu zbog smjene selektora Julena Lopetegija koja je mogla da preraste u fizički sukob, piše španska "La Seksta".

10:25 Kapiten fudbalske reprezentacije Španije Serhio Ramos i prvi čovjek Saveza Luis Rubales imali su žestoku raspravu zbog smjene selektora Julena Lopetegija koja je mogla da preraste u fizički sukob, piše španska "La Seksta".

Foto: Reuters

Ramos, kapiten i Reala, nije podržao odluku Rubalesa da uruči otkaz Lopetegiju samo dan pre početka Mundijala jer je dogovorio da preuzme Real, pa je došlo do razmirica, a navodno je Đerar Pike spriječio da sukob preraste u fizički obračun.

10:20 Najbolji igrač današnjice Leo Mesi je odmah izazvao veliku pažnju na treningu Argentine. Njegova ekipa igra protiv Islanda u subotu od 15 časova.

Foto: Reuters

9:45 U Moskvi se pojavio lijepi mural u čast svjetskog prvenstva.

Foto: Reuters

9:19 Najbolje od prvog dana pogledate u našoj galeriji ovdje.

8:47 Na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji, drugog takmičarskog dana, biće odigrana tri meča, u grupama A i B.

U 14 sati u Jekaterinburgu, u meču A grupe, rivali će biti Egipat i Urugvaj.

Rusija je juče u toj grupi savladala Saudijsku Arabiju 5:0.

U B grupi, u 17 sati u Sankt Petersburgu sastaće se Maroko i Iran, dok će u 20 sati u Sočiju igrati Portugal i Španija.

Urugvaju uloga favorita, ali...

Urugvaju pripada uloga favorita u grupi A na Mundijalu, a koliko su prognoze utemeljene znaće se poslije duela sa Egiptom (14 časova), po mnogima najvećim rivalom "urusa".

Vjeruje se da su Egipćani opasnija ekipa od Rusije i Saudijske Arabije, a navijači “faraona” su dan pred prvi meč na Svjetskom prvenstvu dobili vijest koju su iščekivali.

"Mohamed Salah će igrati. Gotovo sto odsto sam siguran da će biti na terenu protiv Urugvaja, ali da vidimo šta će biti do same utakmice", rekao je selektor Egipta Ektor Kuper.

Salah, koji danas slavi 26. rođendan, oporavlja se od povrede ramena koju je zaradio u finalu Lige šampiona. Snaga Egipta s njim i bez njega definitivno nije ista.

"Salah je naš motor. Svi se uzdamo u njega", dodao je argentinski stručnjak.

Egipat još čeka na prvu pobjedu na mundijalima, a ovo mu je treći nastup.

"Na Mundijalu smo prvi put poslije 28 godina i jedva čekamo da počne", poručio je 62-godišnji Kuper, debitant na svjetskim prvenstvima.

I dok će Kuper prvi put osjetiti šta znači biti dio Mundijala, njegov kolega iz Urugvaja je na “domaćem terenu” - Oskar Tabares učestvuje na četvrtom, nakon što je kao selektor bio akter i 1990, 2010. i 2014. godine.

"Mi smo favoriti u grupi? Tu ulogu smo iz nekog razloga i zaslužili, ali turnirsko takmičenje je specifično. Idemo redom, prvo mislimo na Egipat, rano je za priče ko je najbolji", jasan je Tabares, sa 71 godinom drugi najstariji selektor na mundijalima (nakon Ota Rehagela 2010).

Urugvajci sada imaju i mlade snage u timu (Hose Marija Himenes, Rodrigo Bentankur, Maksi Gomes...), ali i dalje se sve vrti oko ubojitog napadačkog tandema Luis Suares-Edinson Kavani.

Njih dvojica su u nacionalnom timu do sada postigli 93 gola, od čega Suares 51...

Duel na velelepnom stadionu “Krestovski” u Sankt Peterburgu biće ukupno drugi međusobni u istoriji. Prvi, i to prijateljski, odigran je 2006. u Aleksandriji kada je Urugvaj trijumfovao sa 2:0.

Grupu B sa aktuelnim i bivšim evropskim prvakom Portugalom i Španijom, otvoriće današnji duel između Maroka i Irana od 17 sati u Sankt Peterburgu. Za obje ekipe je pobjeda imperativ u težnji da naprave senzaciju i domognu se plej-ofa.

Pirinejski derbi u sjenci "slučaja Lopetegi"

Mjesecima se najavljivao spektakl, obračun apsolutnog vladara svjetskog fudbala od 2008. do 2012. godine i aktuelnog prvaka Evrope, ali je bizarna uvertira sve promijenila - pred večerašnji obračun Španije i Portugala u Sočiju (20 časova) centralna tema i dalje šokantna smjena Đulena Lopetegija.

Čovjek koji je za dvije godine upisao 13 pobjeda i šest remija na klupi „crvene furije” je u utorak šokantno izabran za trenera Real Madrida, a samo dan kasnije je smijenjen i na njegovo mjesto je „uskočio” dosadašnji sportski direktor reprezentacije Fernando Jero.

I, naravno, prvo pitanje na pres konferenciji kapitenu Serhiju Ramosu je bilo kako je ekipa reagovala na smjenu selektora.

"Morali smo da okrenemo stranicu što je moguće brže. Nije bilo nimalo prijatno, Đulen je dio našeg uspjeha, odradio je odlično kvalifikacije, ali Španija je ispred svih nas. Teško je nadoknaditi njegov izostanak, ali Fernando je čovjek kojem smo se dugo svi divili i vjerujem da sa njim možemo da ispunimo snove. Ako ostvarimo dobar rezultat, to će biti i Đulenov uspjeh" rekao je defanzivac Reala.

Ramos se potom osvrnuo na Portugal i duel sa svojim velikim prijateljem Kristijanom Ronaldom.

Može li da iskoristi špansku konfuziju: Ronaldo Foto: Beta-AP

"Ne volim da gubim ni u parkiću, došao sam ovdje da pobjeđujem. Znamo da smo jedni od favorita na Mundijalu, ali moramo da budemo smireni i da poštujemo svakog rivala. Igraću protiv Kristijana, ali više volim kad je u mom timu, jer je konstantna prijetnja. Portugal ima jaku odbranu, odlično napada i biće to veoma uzbudljiv, atraktivan meč", jasan je 32-godišnjak koji je sa Španijom dva puta bio prvak svijeta, a jednom Evrope.

Jero, koji je kao i Ramos bio kapiten i Reala i reprezentacije, kao trener je vodio samo Ovijedo u sezoni 2016/2017, ali je otišao nakon što mu je u posljednjem kolu izmaklo mjesto za baraž za Primeru.

Sada je dobio jedan od najboljih timova svijeta u ruke i ogromna očekivanja nacije.

Nemoguće je bilo šta promijeniti za dva dana, ne pada mi na pamet da mijenjam Đulenov stil igre. Vidjećete Španiju koja želi da vlada terenom, kao i u mnogo prethodnih godina. Znam koliko dobar posao je odradila ekipa u prethodne dvije sedmice i da smo spremni. Igramo protiv prvaka Evrope, jednog od najboljih timova svijeta, ali imam potpuno povjerenje u ove igrače", rekao je Jero, koji je od 2007. do 2011. i potom od novembra prošle godine do juče bio sportski direktor Kraljevskog fudbalskog saveza Španije.

Meč na Olimpijskom stadionu “Fišt” u Sočiju, koji bi mogao da odluči prvaka grupe B, igra se u 20 sati po našem vremenu.

Santoš: Španija 10 godina igra isto, neće biti iznenađenja

Šokantna promjena selektora Španije nije mnogo uzbudila Portugalce. Fernando Santoš je ubijeđen da smjena na klupi „crvene furije” neće imati nikakav uticaj na večerašnji meč.

"Igraju Španija i Portugal", bile su prve riječi čovjeka koji je Portugalu prije dvije godine donio prvu veliku titulu, pehar prvaka Evrope.

"Španci posljednjih 10 godina igraju isto, neće biti nikakvih iznenađenja. Bitno je koji tim igra i koja mu je strategija, ništa više od toga".

Iskusni stručnjak je prijatelj sa Fernandom Jerom, ali mu, razumljivo, nije poželio sreću u prvom meču.

"Španija je fantastičan rival. Igrači su izuzetno tehnički obučeni za stil igre koji forsiraju. Svijet će gledati utakmicu dva velika tima, sa fenomenalnim igračima na obje strane. Jeru neću zaželjeti sreću u prvom meču, ali se nadam da će imati odličan turnir", rekao je Santoš.

Maroko i Iran bez kalkulacija u Sankt Peterburgu

Maroko je prepun samopouzdanja stigao u Rusiju, jer u kvalifikacijama nije primio ni gol, a sa 18 uzastopnih utakmica bez poraza izabranici francuskog trenera Erve Renara zaostaju samo za Španijom sa 20 i Belgijom, koja ne zna za poraz u 19 utakmica. Maroko se na najveću scenu vratio poslije 20 godina, a Reanarov pomoćnik Mustafa Hađi je bio predvodnik generacije sa SP u Francuskoj 1998.

Marokanci spremni za prvu istorijsku utakmicu sa Iranom Foto: Beta-AP

"Postoji čvrstoća i zajedništvo u ovom timu, a to su upravo osobine koje nas čine tako snažnim. Imaćemo šta da pokažemo ovdje", smatra Hađi.

Maroko ima potencijala sa Mehdi Benatjom iz Juventusa, Nabilom Dirarom iz Monaka i mladim 19-godišnjim bekom madridskog Reala, Akrafom Hakimijem.

Tu snagu osjetila je u pripremnom meču i Srbija, koju su “Atlaski lavovi” dobili sa 2:1 u pripremi za Mundijal.

Iran je druga selekcija koja se plasirala na Mundijal, njihov peti. U prethodna četiri učešča Iran nije uspio da izbjegne eliminaciju već u grupi. U Rusiji nisu mogli dobiti teže rivale.

"Ne dopuštamo nikome da potkopava naša očekivanja i naše nade! Mi smo ovdje da se takmičimo sa favoritima, ali se nadamo da su ‘fudbalski bogovi’ ti koji donose odluke o pobjedniku", istakao je selektor Irana, Portugalac Karlos Keiroš.

Njegova ekipa je ostala bez isporuke patika "Nike", zbog sankcija SAD prema Iranu, ali i bez napdača Taremija, koji se povrijedio.

Iako bez svjetski poznatih igrača, Iran ima određenu snagu, što je pokazao i prije godinu pod Goricom, kada je slavio protiv Crne Gore sa 2:1. Dva gola Sardara Azmuna i jedan Stevana Jovetića.

Iran i Maroko nikada prije nijesu igrali međusobnu nutakmicu.

