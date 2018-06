MUNDIJAL UŽIVO Katastrofalna greška golmana, Suarez za 1-0

17:46 Urugvaj ne briljira, ali ima minimalnu prednost na poluvremenu. Ako zadrži prednost, odlučivaće meč sa Rusijom za prvo mjesto u grupi.

17:22 Katastrofalna procjena golmana Saudjske Arabije nakon kornera, zaplivao je u prazno i promašio loptu koja je pala na nogu Luisa Suareza i to je 1-0 za Urugvaj.

17:00 Počeo je meč Urugvaja i Saudijske Arabije. Zanimljivo da Saudijska Arabija ima bolji učinak u dva dosadašnja međusobna susreta jer je jednom pobijedila, a drugi put je bilo neriješeno.

16.12 U 17 sati igraju Urugvaj i Saudijska Arabija. Evo sastava:

Now, on to Match 2...



Here are the teams for #URUKSA 👇@Uruguay // @SaudiNT_EN pic.twitter.com/Jp3zCm61Ah