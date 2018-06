MUNDIJAL UŽIVO: Kilijan Mbape se predstavio na najvećoj sceni, Francuska - Peru 1:0

17.52 Selektor Švajcarske Vladimir Petković kazao je da njegov tim u sjutrašnjem duelu sa Srbijom na terenu mora da pokaže da je favorit.

"Neko kaže da smo favoriti. To moramo da pokažemo na terenu. Uvijek tako razmišljamo. Uvijek idemo na pobjedu. Moramo da budemo puni samopouzdanja i poštovanja jer igramo sa dobrim timom sa odličnim inidividualcima. Ne želimo više da se pričamo i opterećujemo se Brazilom. Nismo još analizirali glavne karakteristike igre Srbije, večeras ćemo to da uradimo. Važno je da budemo na našem nivou", kazao je Petković na pres konferenciji.

Poluvrijeme. Francuska vodi protiv Perua 1:0.

17.32 Francuska vodi, 34. minut. Prvi mundijalski gol Kilijana Mbapea. Sve su mu pripremili Pol Pogba i Olivije Žiru, mladom napadaču je ostalo da ubaci loptu u mrežu.

Sa 19 godina i 136 dana postao je najmlađi strijelac za Francusku i istoriji svjetskih prvenstava.

Peruanci su neposredno prije primljenog gola, imali veliku šansu preko Paula Gerera.

17.20 Francuska ne uspjeva da se nametne na terenu protiv vatrenih Peruanaca.

17.00 Počeo je meč Francuska - Peru.

16.40 Brazil sjutra igra sa Kostarikom, a selektor Tite vjeruje igračima, posebno najboljem među njima. Opširnije pročitajte ovdje.

15.55 U 17 sati igraju Francuska i Peru. "Trokolori" bi pobjedom matematički obezbijedili plasman u osminu finala.

Poznati su i sastavi, za Peru od prvog minuta Paulo Gerero.

15.49 Remi na startu drugog kola grupe C, Danska - Australija 1:1.

Danci zadovoljniji, iako su poveli, jer imaju četiri boda nakon dva meča. Australijanci su ostali u igri za osminu finala. Imaju bod pred posljednje kolo i duel sa Peruom.

15.25 Japanska princeza Masako Takamado posjetila je danas trening nacionalnog tima i poželjela igračima sreću pred nastavak turnira.

Foto: Reuters

15.21 Nema promjena u Samari, Danska - Australija 1:1.

15.05 Jedna vijest iz prelaznog roka. Zvanićno - Fred, brazilski reprezentativac, postao je igrač Mančester junajteda. Transfer je dogovoren ranije, danas je ozvaničen.

14.50 Island sjutra igra sa Nigerijom utakmicu nakon koje bi mogao da zakorači u osminu finala.

Fudbaleri će imati dodatni motiv, jer će od večeras sa njima biti njihove supruge i djevojke, a selektor Heimir Halgrimson je na današnjoj pres konferenciji kazao da momci nemaju nikakve zabrane pred meč.

"Što se mene tiče, seks je dozvoljen, samo ako je sa suprugama ili djevojkama", poručio je Halgrimson.

14.46 Poluvrijeme: Danska - Australija 1:1

14.45 Tri posljednja gola na Mundijalima za Australiju postigao je kapiten Jedinak. Sva tri sa bijele tačke.

14.35 Australija je poravnala iz penala, koji je dosuđen uz pomoć tehnologije.

Jusuf Poulsen igrao je rukom, baš kao i protiv Perua, ali za razliku od Kuevasa, Mile Jedinak je bio precizan sa bijele tačke.

Australija je i protiv Francuske dobila penal, zbog igranja rukom, a Jedinak je i na tom meču bio strijelac.

14.20 Umalo 2:0 za Dansku. Nikolaj Jorgensen je glavom sa peterca tukao pored gola.

14.07 - Danska je otvorila utakmicu u sedmom minutu. Kristijan Eriksen je pocijepao mrežu Rajana sa 13-14 metara.

Danci lete ka osmini finala.

Počeo je meč Danska - Australija, drugo kolo grupe B.

13.55 Kolumbijska policija istražuje ko stoji iza prijetnji, koje je na društrvenim mrežama dobio Karlos Sančes, nakon što je dobio crveni karton i skrivio penal u porazu od Japana na startu Mundijala.

Prije 24 godine, ubijen je Andres Eskobar, reprezentativac koji je postigao autogol na šampionatu u SAD 1994.

12.50 Danska i Australija otvaraju program osmog dana Mundijala. Poznati su sastavi timova.

12:28 Predsjednik HNS, Davor Šuker smatra da je Argentina favorit protiv Hrvatske.

"Argentina je favorit jer ima Mesija. Nije lako igrati protiv njih, ali naši igrači moraju uživati u utakmici. Ako Argentinci budu bolji, treba im čestitati. Naša utakmica istine biće protiv Islanda", rekao je Šuker.

Šuker je u superlativu govorio o Mesiju.

"On je igrač koji može riješiti utakmicu ili postići het-trik. Ali, ne bojimo se, mi smo pobjeđivali Njemačku, Englesku, Italiju... Imamo mladog selektora, igrače pred kojima je budućnost. Na Svjetskom smo prvenstvu, a u prvom kolu vidjeli smo brojna iznenađenja", kazao je Šuker.

Predsjednik HNS nije htio da govori o Nikoli Kaliniću, kojeg je selektor Hrvatske Zlatko Dalić odstranio iz reprezentacije.

"Ne želim razgovarati o Kaliniću. On je prošlost. Moramo se koncentrisati na preostala 22 igrača. To su stvari koje se mogu dogoditi u fudbalu."

12:20 Argentina i Hrvatska igraju derbi u grupi C. Najavu tog meča pročitajte ovdje, a najavu meča Francuska - Peru ovdje

12:02 Brazilski reprezentativac Nejmar trenirao je sinoć u Sankt Peterburgu, gdje karioke očekuje utakmica u petak u 14:00 časova protiv Kostarike.

"Dobro sam trenirao, osjećao sam se ugodno. Sa stopalom je sve u redu. Imamo velika očekivanja od drugog meča protiv Kostarike. Nadam se da ćemo da odigramo bolje nego protiv Švajcarske, te da ćemo konačno i da pobijedimo", rekao je Nejmar

On je u utorak nakon 15 minuta napustio trening zbog bola u stopalu.

11:37 Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se juče sa bivšim predsjednikom Fife, Sepom Blaterom. Iz Kremlja su kazali da je sastanak bio privatne prirode i da se tim povodom neće oglašavati.

11:00 Bivši engleski reprezentativac Dejvid Bekam prognozirao je da će u finalu Mundijala igrati Engleska i Argentina.

"Vjerujem da će Argentina i Engleska igrati u finalu. Srećan sam što smo pobijedili u prvom meču. Imamo mlad tim, koji nema puno iskustva sa ovakvih turnira. Svaka naredna utakmica će biti teška. U Rusiji ima mnogo dobrih timova", rekao je Bekam.

10:20 Reprezentativac Engleske, Dele Ali propustiće današnji trening reprezentacije, piše Sky. Englezi u drugom kolu igraju u subotu sa Panamom.

9:47 Bivši predsjdnik Fife, Sep Blater rekao je da atmosfera na Svjetskom prvenstvu sjajna. Blater je pohvalio prvog čovjeka Fife Đanija Infantina.

9:37 Reprezentativac Španije Serhio Ramos kazao je da je Maradona svjetlosnu godinu iza Mesija.

"Ja respektujem Dijega, on je bio gigant. Čini mi se da je fenomen, ali siguran sam da argentinski narod zna da je Maradona svjetlosnu godinu godinu iza najboljeg, a to je Leo Mesi," rekao je Ramos u Kazanju poslije meča sa Iranom.

8:58 Napadač Švajcarske, Haris Seferović rekao je da želi pobjedu protiv Srbije i da ga politički aspekti i priče koje dolaze sa strane ne interesuju.

"Nijesam rođen u Bosni i nikada tamo nijesam živio. Šta je bilo, bilo je. Ne postoji nikakav animozitet. U Benfici imam nekoliko saigrača iz Srbije i dobro se slažem sa njima. Družimo se, zajedno jedemo, pričamo... Ovo je Svjetsko prvenstvo. Svi žele bodove, a mi želimo da imamo više od drugih. Srbija - Švajcarska je sasvim normalna utakmica. Što se mene tiče protivnik može da mi bude i Crna Gora ili Kosovo. Ja igram fudbal i želim da postignem gol i pobijedim. Politički aspekti i priče koje dolaze sa strane me ne zanimaju," rekao je Seferović.

Srbija je na startu Mundijala pobijedila Kostariku sa 1:0, dok je Švajcarska remizirala sa Brazilom 1:1.

Duel između "orlova" i Švajcarske je sjutra u 20 časova u Kalinjingradu.

8:21 Umjesto za prvo mjesto u grupi, Argentina se protiv Hrvatske bori za goli život na Mundijalu.

Mesi i društvo na treningu Foto: Reuters

Remijem sa Islandom (1:1), jedan od favorita za titulu već u drugom meču igra prvo finale Svjetskog prvenstva - večeras u Nižnjem Novgorodu, na obali Volge u 20 sati.

Ako ne pobijede, a Island sjutra savlada Nigeriju, “gaučosi” će u posljednje kolo ući sa zaostatkom u odnosu na Hrvatsku i Island, i neće zavisiti samo od sebe.

"Znamo kakva nas utakmica čeka i kakav je ulog. Mi smo Argentina, mi se ne plašimo", rekao je selektor Horhe Sampaoli, koji je pod rafalnom paljbom kritika argentinske javnosti i medija.

Sampaoli Foto: Reuters

Nakon remija sa Islandom, Sampaoli će se, kako sada stvari stoje, odlučiti za nove rotacije, a u tim bi mogli da uskoče Pavon, Banega i Akuna, umjesto Bilje, Di Marije i Roha.

Ne plaši se ni Hrvatska, koja je mirna, ne i bezbrižna, ali sa tri boda, osvojena protiv Nigerije, svjesna da će ostati u igri, bez obzira kako se završi meč sa Argentinom.

Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, odbacio je mogućnost da njegov tim kalkuliše, čuva 0:0, brani se, kao što se branio Island...

Dalić Foto: Reuters

"Mi nismo ekipa koja se brani. Nećemo se braniti ni protiv Argentine. Imamo sjajne igrače, a naš stil fudbala nije defanzivni", naglasio je Dalić.

Centar priče o derbiju u Nižnjem Novgorodu je, ipak - Leo Mesi. Promašeni penal protiv Islanda stavio je dodatni teret na leđa argentinskog superstara, cijela nacija očekuje njegov bljesak...

"Nas ima 40 miliona i ovo je Svjetsko prvenstvo svakog Argentinca, ne samo Leov Mundijal. Svi pogriješe, i on pogriješi, ali kao da se samo njegova greška vidi. On je već argentinski heroj i zauvijek će to biti, šta god da se dogodi", naglasio je Sampaoli.

Mesijevo prisustvo na terenu može da impresionira mnoge, ali ne i Hrvate. I zašto bi - Rakitić igra sa njim u Barseloni, Modrići Kovačić su u Realu, Mandžukić u Juventusu, Lovren u Liverpulu, Perišić i Brozović u Interu.

"Mesiju ćemo pokazati da je Hrvatska jedna od najboljih na svijetu. Leo, želim ti sve najbolje u životu, ali ne sjutra", poručio mu je Ivan Rakitić.

Mesi i njegova sposobnost da riješi i najkomplikovanije situacije neće poremetiti, ni promijeniti Hrvatsku, ali će Dalić koristiti bar dio “islandskog modela”. U tim bi, stoga, mogao da uđe defanzivni vezni Milan Badelj, umjesto jednog od napadača, Kramarića ili Rebića.

"Mesija ne možemo zaustaviti jedan na jedan, samo timski. Mesi nije Argentina, oni imaju fantastičan tim. Moramo da budemo kompaktni, slično kao i protiv Nigerije i jedino tako možemo da napravimo dobar rezultat. Kompaktnost i blok - to je recept za uspjeh", rekao je Dalić, koji je na kraju poručio: "Beskrajno vjerujem u moju reprezentaciju, moje povjerenje u igrače je beskonačno i za mene su oni najbolji na svijetu. Biće to utakmica u kojoj moramo uživati, ali i u kojoj moramo pokazati kvalitet i moć. Ako to pokažemo, onda smo sposobni za velike stvari".

Francuzima ne smije da se ponovi Australija

Od svih favorita na Svjetskom prvenstvu najslabiji utisak je do sada ostavila Francuska.

Varan Foto: Reuters

Blijeda igra i pobjeda od 2:1 nad Australijom uz dvije odluke uz pomoć VAR i video tehnologije - činjenica je da je viđeno premalo od jedne od najboljih evropskih ekipa na startu Mundijala u Rusiji.

Francuskoj naciji ne treba mnogo da kritikuje selektora Didijea Dešana, pa tako u susret utakmici protiv Perua u Jekaterinburgu (danas od 17 časova) priželjkuju i promjene u prvom timu.

Tako bi od starta u timu mogao da se nađe Olivije Žiruumjesto Usmana Dembelea, kao i Blez Matuidi, koji bi trebalo da zauzme mjesto Korentana Tolisoa u veznom redu.

"Neke stvari nisu bile dobre u prvom meču i svi to znamo. Ipak, ne vidim razlog zašto bismo sada pravili dramu. Bilo je najvažnije da protiv Australije pobijedimo, to smo i uradili" rekao je štoper “trikolora” Rafael Varan.

Peru je, s druge strane, na premijeri ostavio odličan utisak koji nije ispratio rezultat. Poražen je od Danske sa 1:0, a promašio je i penal pored nekoliko stpostotnih šansi.

"Gledali smo meč Perua i Danske i iz njega može mnogo toga da se zaključi. Dobro znamo protiv koga igramo i da opuštanja ne smije da bude", istakao je Varan.

Dešan je želio da meč sa “kengurima” zaboravi.

"Taj duel je prošlost. Ne bi trebalo da pričamo o njemu. Mnogo je važniji Peru", diplomatski je rekao Dešan.

Dešan Foto: Reuters

Peruanci se nadaju da će im se svi promašaji protiv Danaca vratiti protiv favorita u grupi C.

"Uradili smo mnogo, a na kraju izgubili. Taj meč je, ipak, pokazao da su nam mogućnosti velike", kaže lijevi bek Peruanac Migel Tauko.

Francuzima leže ekipe iz Južne Amerike, jer su posljednji put na mundijalima od njih poraženi još 1978. godine. Od tada su u sedam utakmica upisali tri pobjede i četiri remija.

Danci igraju za prolaz, "kenguri" za nastavak sna

Danska protiv Australije danas od 14 sati na “Kosmos areni” u Samari ima priliku da prva izbori prolazak iz grupe C na Mundijalu u Rusijii. Danska je slavila u prvom duelu protiv Perua sa 1:0, dok je Australija poražena od Francuske sa 2:1. Zbog tog nesrećnog poraza u utakmici sa favorizovanom Francuskom, autogolom Azisa Behića u 81. minutu, "kenguri" nemaju prava na grešku.

Poulsen Foto: Reuters

Sa druge strane, trijumf protiv Perua, u kojem nije blistala, pruža mogućnost Danskoj da se sa “Kosmos arene” vine u šesnaestinu finala.

"Imamo tri boda i moramo nastaviti u tom smjeru. Bili bismo prezadovoljni istim ishodom u drugom meču. Odlično smo se pripremili za utakmicu sa Australijancima, ali moramo na terenu donositi brže odluke. Falilo nam je to protiv Perua, protiv kojeg smo odigrali utakmicu ispod našeg nivoa igara u kvalifikacijama. No, to je donekle bilo i očekivano, pošto samo nekoliko igrača u našem timu ima iskustvo igranja na ovakvim turnirima", kazao je Jusuf Poulsen, strijelac jedinog gola protiv Perua.

"Kenguri" su u punom sastavu odradili trening na “Kosmos areni”.

Australijanci na treningu Foto: Reuters

"Protiv Francuske smo zbog promašenih prilika ostali bez zasluženog rezultata, ali imamo borbeni duh i izvukli smo pouke iz poraza. Danci su odlična ekipa i biće to prava provjera našeg napretka sa selektorom Bertom van Marvajkom", kazao je defanzivac Australije Aziz Behić.

Ove dvije selekcije su do saada odigrale tri prijateljska duela, u kojima Danska vodi sa 2:1. Posljednju međusobnu utakmicu Danci su prije šest godina dobili sa 2:0.

