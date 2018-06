MUNDIJAL UŽIVO Lozanov gol bukvalno izazvao zemljotres!

19:55 Dan zatvaraju Brazil i Švajcarska. Evo sastava timova:

Brazil (4-3-3): Alison - Danilo, Silva, Markinjos, Marselo - Paulinjo, Kazemiro, Kutinjo - Vilijan, Nejmar, Žezus.

Švajcarska (4-2-3-1): Zomer - Lihtštajner, Akanđi, Šar, Rodrigez - Behrami, Džaka - Šaćiri, Džemaili, Cuber - Seferović.

19:25 Gol Irvinga Lozana je izazvao manji zemljotres u Meksiko Sitiju! Meksički Institu za geologiju i atmosferska istraživanja je objavio da su registrovana povećane seizmičke aktivnosti u 35. minutu utakmice kada je Lozano savladao Manuela Nojera što je na noge diglo milione Meksikanaca u jednom od najvećih svjetskih gradova.

18:50 Meksiko je izdržao i uzeo tri boda protiv aktuelnog šampiona! Strijelac gola je bio Irving Lozano u 35. minutu!

18:40 Njemačka pokušava svim silama da dođe do gola, a Meksiko prijeti iz kontri. Rafael Markez je ušao u igru i upisao nastup i na petom prvenstvu svijeta!

18:08 Kapiten fudbalske reprezentacije Belgije Vensan Kompani neće napustiti ekipu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, iako je povrijeđen i neće moći da igra prve dvije utakmice na šampionatu.



Kompani se povrijedio na prijateljskoj utakmici protiv Portugala početkom juna, a oporavak od povrede prepone ne ide po planu.



Belgija na prvenstvu svijeta u Rusiji igra u Grupi G sa Engleskom, Panamom i Tunisom, a prvi meč očekuje je sjutra protiv Paname od 17.00.

18:00 Počelo je drugo poluvrijeme. Njemačka je imala svoje prilike, ali ni Meksiko nije nezasluženo u prednosti.

7:34 Meksiko vodi sa 1-0 protiv Njemačke! Irving Lozano je načeo aktuelnog svjetskog šampiona.

17:23 Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić ocijenio je da današnja pobjeda nad Kostarikom ima višestruki značaj za ekipu, ali da ne treba dizati euforiju, već bi se trebalo okrenuti narednom protivniku.



"Ovo je sigurno jedna bitna pobjeda. Bili smo svjesni da ćemo pobjedom imati potreban mir pred Švajcarsku, a u nekom drugom slučaju, u slučaju, ne daj Bože, poraza, veliki pritisak. Onda bismo morali da stvaramo veoma potreban mir, a vi mediji biste tražili uzroke poraza, što je normalno. Hvala Bogu, pobijedili smo, sada smo mirni i moramo da se okrenemo narednom protivniku. Kostariku moramo što prije zaboraviti", rekao je Krstajić za Radio-teveviziju Srbije.

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov rekao je danas da mu je postignuti gol protiv Kostarike jedan od najdržaih u karijeri.



"Sigurno je ovaj gol jedan od najdržaih u karijeri. Ovo je gol koji smo isčekivali, za koji smo se pripremali. Danas sam ja imao sreću da postignem taj gol, ali emocije treba držati po strani", rekao je Kolarov posle utakmice.

17:00 Počeo je prvi meč grupe F između Njemačke i Meksika.

16:20 Reprezentativac Srbije Nemanja Matić kaže da su nisu očekivali laganu pobjedu.

"Ovdje su najbolje selekcije na svijetu, svaka utakmica je borba, svaka utakmica je pravi rat. Znali smo da Kostarikanci imaju kvaliteta, znali smo i šta mi možemo. Zaslužili smo više od 1:0", smatra Matić.

16:10 Objavljeni su sastavi Njemačke i Meksika. Utakmica počinje u 17 časova.

NjEMAČKA (4-2-3-1): Nojer - Kimih, Boateng, Humels, Platenhart - Kedira, Kros - Miler, Ozil, Draklser - Verner.

MEKSIKO (4-3-3): Očoa - Salsedo, Ajala, Moreno, Lajun - Erera, Gvardado, Vela - Galjardo, Ernandez, Lozano.

15.45 Kraj u Samari. Pobjeda Srbije nad Kostarikom 1:0 na startu grupe E.

15.38 Srbija bez problema čuva 1:0 protiv Kostarike.

15.11 Kakav gol Aleksandra Kolarova iz slobodnog udarca - spetkakularan šut preko žiivog zida u lijevi ugao. Srbija - Kostarika 1:0, 56. minut

15.04 - Zicer za Srbiju. Nakon duplog pasa sa Milinković-Savićem, Mitrović je izašao sam ispred Navasa, koji je bio miran, a šut napadača Fulama preslab.

14.45 Nema golova nakon prvih 45 minuta duela Srbija - Kostarika. Srpski tim bolji, ali nema pravih šansi pred golom Navasa. Kostarikanci opasni na početlku...

14.35 Poslije dugo vremena, zaprijetili su Kostarikanci - Urenja je sa 20-ak metara tukao preko gola.

14.27 Izgledala je kao velika šansa za Srbiju. Milinković-Savić je utrčao iz drugog plana, primio loptu i slabo je zahvatio sa desetak metara, praktično je dodao Navasu - podigla se, međutim, ofsajd zastavica.

14.15 I Srbija opasna, Navas vrhovima prstiju ispred Mitrovića, nakon ubacivanja Ivanovića.

14.10 U Samari, Kostarika opasnija na startu. Ruisa je blokirao Stojković, a štoper Rodriges dva puta pokušao glavom - prvi put pravo u golmana, zatim preko gola.

13.28 Branislav Ivanović postaće rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije - 104. put nosiće dres nacionalnog tima. Jednu manje utakmicu ima Dejan Stanković.

Most appearances for Serbia: 104: Branislav Ivanovic 103: Dejan Stankovic 102: Savo Milosevic 85: Dragan Dzajic 84: Dragan Stojkovic #SRB 's most-capped player of all-time. pic.twitter.com/8ocjqSEKRP

13.20 Njemačka i Meksiko otvaraju grupu G. Najavu meča pročitajte ovdje.

12.50 Srbija i Kostarika otvaraju četvrti dan, utakmicom u Samari.

Poznati su i sastavi timova.

Who's ready for the first match of the day?



Here are the teams for #CRCSRB 👀#WorldCup pic.twitter.com/np2DCvEQ78