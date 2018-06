MUNDIJAL UŽIVO Poluvrijeme: Maroko - Iran 0:0

UŽIVO

17:48 Završeno je prvo poluvrijeme. Nije bilo golova.

17:43 Maroko je bolji rival. Imala je afrička selekcija izglednije šanse za pogodak, ali je mreža Bejranvanda ostala netaknuta. Jedinu priliku za Iran imao je Azmun, ali je izgubio balans, pa je Munir odbranio njegov šut. Uoči odlaska na odmor opao je i ritam igre.

17:00 Startovala je i grupa B mečom Maroka i Irana.

16:42 Pogledajte najzanimljivije fotografije uoči meča Maroko - Iran.

16.38 Egipat je izgubio od Urugvaja sa 1:0, pa i dalje čeka na pobjedu na mundijalima. Do sada je upisao tri poraza i dva remija.

5 - No African team has played as many World Cup games without winning a single one than Egypt (D2 L3). Hurdle. #EGYURU #EGY #WorldCup

16.36 Pogledajte sastave za meč Maroko - Iran koji počinje u 17 časova.

Who's ready for Round 2? Just under one hour until we go again! #WorldCup #MARIRN pic.twitter.com/hvCV2V0Ar3