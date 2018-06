MUNDIJAL UŽIVO Meksičko "ole" za Koreju, Tite: Moram da popijem jednu

LIVE BLOG:

9:31 Selektor fudbalske reprezentacije Brazila, Tite zadovoljan je igrom svog tima u sinoćnoj pobjedi nad Srbijom i dodaje da i pored eliminacije Njemačke ne želi da svoju ekipu stavlja u prvi red favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva.

"Svjetska prvenstva uvijek ispolje nešto drugačije. Velika su očekivanja od nas, bitno je samo da rastemo. Uvijek bih volio da igramo kao protiv Hrvatske i Austrije uoči Mundijala. Morate da imate vremena čak i na ovako važnom takmičenju za jačanje timskog duha. Ovo je sada nova faza, a pre smo imali prijateljske mečeve i sada grupnu fazu. Neke stvari možete da ubrzate možda, ali ne smijete da preskačete korake", rekao je Tite poslije utakmice.

Brazil je sinoć u Moskvi sa 2:0 pobijedio Srbiju i tako se plasirao u osminu finala Svjetskog prvenstva, a Tite je rekao da će po dolasku u hotel popiti piće, kako bi se opustio.

"Moraću da popijem jednu kaipirinju (brazilski nacionalni koktel koji sadrži rakiju, šećernu trsku sa smeđim šećerom i nacijeđenim sokom od zelenog limuna) da bih se dodatno opustio", rekao je on i potom dodao da od svog tima očekuje samo bolje igre.

"Morate da osjetite svlačionicu, ako je nešto pretjerano da to smanjite, a ono slabije da pojačate. Ovo je ono što očekujemo i sada samo idemo na gore", rekao je Tite.

Upitan da prokomentariše igre napadača Gabrijela Žezusa koji još uvijek nije postigao gol, Tite je rekao da i dalje ima vjeru u njega, s obzirom na to da je on najbolji strijelac "karioka" od kada je preuzeo selekciju.

"Napadači žive od dobrih mečeva i golova, ponekad realizuju šanse, nekad ne. Vidjeli ste šta je uradio Tijago Silva poslije prekida, to je fudbal. Kao trenera me najviše iscrpljuje da ostavljam sjajne igriče na klupi, poput Roberta Firmina. Uvijek kažem da budu spremni, nekad će izaći na teren, nekad će biti na klupi, ali bitno je da uvijek budu na maksimumu", rekao je Tite.

Brazil će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Meksika.

9:27 Južna Koreja je pobjedom nad Njemačkom 2:0 poslala Meksiko u osminu finala Mundijala, a Meksikanci su znali da pokažu zahvalnost.

Navijači su se okupili ispred korejske ambasade u Meksiko Sitiju.

Mexico fans at the South Korean embassy in Mexico City RT @FoxSportsBrasil: 🇲🇽🇲🇽 ARRIBA, MEXICO! 🇰🇷🇰🇷



Torcedores mexicanos dominam embaixada da Coréia do Sul na Cidade do México para comemorar a classificação!#FOXNaRussia #JogaOQueSabe pic.twitter.com/xUa6RXFxak