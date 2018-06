MUNDIJAL UŽIVO Mesija spriječila stativa za 2:0, Argentina vodi 1:0 protiv Nigerije

20.34 Mesi je iz slobodnog udarca pogodio stativu. Golman Uzoho je zakačio loptu vrhovima prstiju. Argentina sve bolja.

20.26 Nema golova na meču Hrvatska - Island. "Vatren" imaju potpunu kontrolu, Island bezopasan i povučen, a potrebna mu je pobjeda.

20.25 Argentina je umalo došla do 2:0. Mesi je lansirao Iguaina, koji je bio sporiji za djelić sekunde, pa je golman Nigerije uspio da spriječi pogodak.

20.15 Leo Mesi, stadion je proključao - Argentina vodi 1:0. Sjajna lopta Banege, prijem lijevom i realizacija desnom nogom.

Njegov šesti gol na Mundijalima.

"Gauočosi" vjeruju u osminu finala.

20.13 Argentinci napadaju, ali ne djeluju ubjedljivo. Nigerijci imaju dosta prostora.

20.07 Prva akcija Argentine, Taljafiko se ubacio iz drugog plana - teška pozicija, šut preko gola.

20.00 Počele su posljednje utakmice u grupi D.

19.33 Najbolji hrvatski igrač Luka Modrić u sastavu je za meč protiv Islanda!

Selektor Zlatko Dalić je iskombinovao tim, ali se tu našlo mjesta za asa Reala.

19.30 Evo i sastava Nigerijaca.

"Super orlove" pobjeda vodi u osminu finala, a dovoljan će biti i bod ako Island ne pobijedi Hrvatsku.

19.26 Argentinski mediji danima pišu da je selektor Horhe Sampaoli "razvlašten", da su igrači preuzeli reprezentaciju.

Ispod formacije, međutim, piše Sampaolijevo ime - a tim koji je sastavio, ili nije, star je u prosjeku 30 godina i 189 dana.

To je najstariji argentinski tim na svjetskim prvenstvima u istoriji!

19.11 Pet promjena u timu Argentine u odnosu na meč sa Hrvatskom u prošlom kolu.

Umjesto Kabaljera, na golu je Armani. Umjesto Salvija, na terenu je Roho. Umjesto Peresa, u veznom redu je Banega, umjesto Akune počinje Di Marije, umjesto Aguera u napadu je Iguain.

"Gaučosi" su promijenili i formaciju - umjesto 4-3-3 igraće 4-4-2.

18.55 Argentinci su okupirali Sankt Peterburg i već pune tribine stadiona "Krestovski" - utakmica na život i smrt za aktuelnog svjetskog vicešampiona, kojeg će svaki drugi rezultat osim pobjede eliminisati sa Mundijala.

17.48 Gotova je grupa C. Francuska sa prvog, Danska sa drugog mjesta idu u osminu finala, nakon što su odigrali prvi meč bez golova na Mundijalu.

Peru je ostvario prvu pobjedu, savladao Australiju 2:0.

17.40 Francuska i Danska privode meč kraju - 0:0. Obje selekcije idu u osminu finala.

17.30 Brazilski selektor Tite otkrio je tim za sjutrašnju utakmicu sa Srbijom. Opširnije čitajte ovdje.

17.07 Peru vodi 2:0. Paolo Gerero je pogodio i pokazao kakav je golgeter. Gerero umalo nije došao u Rusiju, ali mu je FIFA u posljednji čas smanjila suspenziju zbog pozitivnog doping nalaza na kokain.

Peruu pobjeda ne znači ništa osim prestiža, dok se Australija polako oprašta od Mundijala.

17.00 Počela su druga poluvremea u Sočiju i Moskvi. Ako ne bude velikih promjena, u osminu finala idu Francuska i Danska, jer Australija gubi od Perua.

Dobar napad Francuske završen je udarcem Žirua preko gola.

16.30 Iako im odgovara bod - Franuskoj za prvo mjesto, Danskoj za osmini finala - utakmica visokog ritma se igra na "Lužnikiju". Golova nema...

16.18 - Peru vodi od 18. minuta. Lijepu akciju završio je Andre Kariljo efektnim volej udarcem. Australija je sada daleko od druge faze.

16.10 Prva šansa za Francusku, Žiru je iz teške pozicije pokušao da ugrozi Šmajhela, koji je izbacio u korner.

U Sočiju, Australija je opasnija od Perua, ali nema mnogo uzbuđenja...

16.00 Dvije vijesti iz južnoameričkih selekcija.

Hose Marija Himenes, urugvajski reprezentativac, neće igrati protiv Portugala u osmini finala, a vjerovatno neće biti spreman do kraja turnira ako "urusi" prođu.

Miranda će predvoditi sa kapitenskom trakom selekciju Brazila protiv Srbije, sjutra u Moskvi,

15.50 Sve je spremno za posljednje mečeve u grupi C.

Francuska je obezbijedila osminu finala, Danskoj je potreban bod.

Australija se nada da će dobiti Peru, a Francuska pobijediti Dansku.

14:45 Objavljen je sastav Francuske za meč sa Danskom.

14:15 Argentinski mediji su objavili da je poznat sastav Argentine za odlučujući meč protiv Nigerije. Na golu će sada stajati Franko Armani, igraće Merkado, Otamendi, Roho i Taljafiko u odbrani, a u sredini Perez, Maskerano i Banjega. Udarni trojac čine Di Marija, Mesi i Iguain.

13:55 FIFA je predstavila novu verziju loptu Telstar kojom se igra Mundijal. Sa novom, crvenijom loptom će se igrati nokaut faza. Lopta je nazvana Telstar Mechta, a boja prikazuje jači intenzitet fudbala u daljoj fazi takmičenja.

13:43 Jedan brazilski kafić, čašćavaće sve svoje goste besplatnim pićem, svaki put kad Nejmar padne na meču sa Srbijom.

S obzirom na broj padova fudbalera PSŽ-a u prve dvije utakmice, mnogi misli da bi kafić moga i da bankrotira.

13:10 Selektor fudbalske reprezentacije Švedske Jane Anderson rekao je danas da je poraz od Njemačke njegovu ekipu učinio jačom.

"Poraz je tim učinio jačim i sigurnijim jer smo odigrali dobro protiv aktuelnog šampiona svijeta, sa izuzetkom posljednjih deset sekundi", rekao je Anderson.

12:55 Španski AS piše da bi Fernando Jero mogao da preseli Davida De Heu na klupu, a da protiv Rusije na golu bude čuvar mreže Atletik Bilbaa Kepa.

12:40 Fudbalski savez Njemačke suspendovao je dvojicu članova stručnog štaba reprezentacije zbog svađe sa klupom Švedske u drugom kolu F grupe Mundijala u Rusiji.

Kažnjeni su kordinator za medije Uli Fojt i šef pratećeg osoblja Georg Behlau zbog gesta ka klupi Šveđana posle pobjedonosnog gola Tonija Korosa u sudijskoj nadoknadi.

DFB je saopštio da "izričito žali zbog ponašanja prema švedskoj klupi od strane dva člana stručnog štaba i da su dopustili da ih emocije savladaju".

Međunarodna fudbalska federacija istražuje ovaj incident i očekuju se kazne za dva predstavnika stručnog štaba njemačke selekcije. Oni zbog toga neće biti uz ekipu u sjutrašnjem meču Njemačke i Južne Koreje u Kazanju.

12:00 Argentinska ministarka bezbjednosti Patrisija Burlih nastavila je da otkriva i da javno objavljuje identitete navijača Argentine koji su u Rusiji na Svjetskom prvenstvu napali navijače Hrvatske.



Ona je na svom tviter nalogu objavila fotografije navijača čime je broj optuženih porastao na pet.



"Video je jasan. Patrisio Eisenberg je osoba koja udara hrvatskog državljanina. Rusija je pokrenula krivični postupak i oduzela mu je navijačku akreditaciju. Mi ćemo ga izbaciti s argentinskih stadiona", napisala je argentinska ministarka, a prenosi agencija Hina.



Ona je prošle nedjelje na isti način način objavila imena i fotografije četvorice muškaraca koji su, kako su otkrile kamere na stadionu, udarali dvojicu navijača Hrvatske.



Burlih je, takođe, najavila da će od Rusije zatražiti hapšenje i deportaciju optuženih Argentinaca.



Incidenti su dogodili nakon što je Hrvatska sa 3:0 pobijedila Argentinu u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

10:59 Argentina igra utakmicu koja je apsolutno biti ili ne biti. Detaljnu najavu možete pročitati ovdje.

10:20 Arsen Venger smatra da je Kajl Voker najslabija karika reprezentacija Engleske. "On nije centralni bek i vrlo je nesiguran", pojasnio je Venger.

9:50 Da li ste znali da Žist Fonten nije bio u idealnom timu Mundijala 1958. na kom je postigao 13 golova, što je i danas rekord svjetskih prvenstava.

Da stvari budu još bizarnije, idealan tim je imao pet napadača! Ispred Fontena su se u napadu našli Pele, Didi, Garinča, Rajmond Kopa i Lenart Skoglund.

9:08 "Oblak tvitova" jasno pokazuje frustraciju navijača Poljske tokom meča sa Kolumbijom. Fotka sve govori.

Svjetsko prvenstvo se nastavlja posljednjim utakmicama u grupama C i D.

Najviše interesovanja će nositi utakmica između Nigerije i Argentine, koja će odlučiti da li će Leo Mesi imati šanse da ostane na turniru sa svojom ekipom.

Međutim, Argentinci koji imaju jedan bod, ne zavise samo od sebe, jer Island igra protiv Hrvatske koja je najavila da će igrati sa rezervnim timom, a imaju i trenutno bolju gol razliku od Argentinaca.

Teoretski bi čak i Nigerija mogla do prvog mjesta, ali to zahtjeva visoku pobjedu protiv Argentine i visok poraz Hrvatske od Islanda.

U grupi C Francuskoj treba bod za prvo mjesto protiv Danske koja ga može preuzeti ako iznenadi favorizovanu ekipu Didije Dešampa.

Australija se nada da će Francuska ipak slaviti, pa bi sa pobjedom protiv otpisanog Perua došli u situaciju da gol-razlika odlučuje o plasmanu u drugo kolo i vjerovatni duel sa Hrvatskom.

