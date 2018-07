MUNDIJAL UŽIVO Milošević: Orlovi imali najskandaloznije i najtendencioznije suđenje

LIVE BLOG:

12:27 Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Savo Milošević istakao je da su Orlovi na SP imali "najskandaloznije i najtendencioznije suđenje", a rekao je i da je selektor Mladen Krstajić sam pravio spisak.

"Ne volim da se vadim na te stvari, ali mi smo imali najskandaloznije, najtendecioznije suđenje protiv jedne ekipe, ako uključimo i prethodna dva velika takmičenja. Kad se desilo da UEFA ili FIFA javno priznaju da je suđenje bilo direktno protiv nekoga?", kazao je Milošević.

12:00 Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo kazao je da Engleska ima "zlatnu šansu" da se nađe u finalu Svjetskog prvenstva nakon sinoćnjeg trijumfa u meču osmine finala protiv Kolumbije.

"Dugo vremena Engleska nije došla do ove faze takmičenja, tako da igranje protiv Švedske u četvrtfinalu, te sa pobjednikom meča Rusija-Hrvatska u polufinalu, rekao bih da Engleska ima zlatnu šansu da se nađe u finalu Svjetskog prvenstva" , poručio je Murinjo za rusku televiziju RT.

11:45 [FOTO] Reprezentativci Rusije danas na treningu:

10:43 Navijač Švedske Ragit Šaćiri, rođak švjcarskog fudbalskog reprezentativca Džerdana Šaćirija rekao je u intervjuu za Rojters da mu je bilo teško da slavi prolaz Švedske u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji jer je njegov rođak igrao za protivničku stranu.

9:40 Znamo za šta smo sposobni, ali Brazil je favorit, poručio je selektor Belgije Roberto Martinez uoči četvrtfinalnog meča s "kariokama" koji se igra u petak od 20 časova.

"To je meč iz snova za naše igrače, rođeni su da igraju ovakve mečeve. Prirodno je da želimo da pobijedimo, ali to se od nas ne očekuje", kazao je Martinez belgijskim medijima, prenosi Rojters.

9:15 Kristijano Ronaldo je produžio ugovor sa Realom prije godinu i po, a otkupna klauzula mu je postavljena na čak milijardu eura. List Marca javlja da bi ga Juventus mogao dobiti za deset puta manju cifru.

Staroj dami tih 100 miliona eura ne bi trebao predstavljati problem koliko sami Ronaldovi finansijski zahtjevi. On trenutno u Realu prima 21 milion eura godišnje, a od Juventusa traži 30. Ipak, kako Marcapiše, Juventus će na kraju i pristati na to.

9:00 Odmah po završetku posljednje utakmice osmine finala u kojoj je Engleska nakon izvođenja jedanaesteraca izbacila Kolumbiju, počele su da stižu prijetnje kolumbijskim reprezentativcima. Na meti su senašli Mateus Uribe i Karlos Baka koji nijesu uspjeli da s bijele tačke savladaju engleskog golmana

U brojnim izlivima mržnje na društvenim mrežama Baka i Uribe označavaju se kao najveći krivci, govori im se da se ne vraćaju u Kolumbiju i direktno im se prijeti smrću.

7:49 Posljednji golman, prije Džordana Pikforda, koji je na Mundijalu odbranio penal za Englesku je Dejvid Simen. On je to uradio u Francuskoj 1998. godine.

1998 - Jordan Pickford was the first England goalkeeper to save a penalty in a penalty shoot-out at a major tournament since David Seaman at World Cup 1998 against Argentina. Crucial.#COLENG #ENG #WorldCup #ThreeLions pic.twitter.com/qdwp7zRezO