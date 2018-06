MUNDIJAL UŽIVO Nema golova, Rodriges se povrijedio

LIVE BLOG:

16:48 Završeno je prvo poluvrijeme. Nema golova na mečevima Senegal - Kolumbija i Japan - Poljska.

16:32 Peh za Kolumbiju, Rodriges se povrijedio i izašao iz igre. Umjesto njega je ušao Murijel.

Na meču Japan - Poljska šansu je imala Poljska, ali je Kavašima sa gol linije izbacio loptu nakon udarca Grosickog.

16:16 Prvo uzbuđenje na meču Senegal - Kolumbija! Mane je oboren u šesnaestercu, ali je srpski arbitar Milorad Mažić, nakon konsultacije sa VAR-om odlučio da ne pokaže na bijelu tačku.

16:06 Ovdje pogledajte kako su u Meksiku proslavili prolazak u osminu finala.

16:00 Počeli su mečevi u grupi H.

15:30 Poznati su sastavi za prve mečeve dana.

Sastaće se SENEGAL (4-3-3): N'Diaje - Gasam, Sane, Kulibali, Sabali - Sar, Kujate, Gej - Mane, Keita, Nijang.

i KOLUMBIJA (4-2-3-1): Ospina - Arijas, Sančez, Mina, Mohika - Uribe, Sančez - Kvadrado, Kvintero, Rodrigez - Falkao.

U drugom meču igraju

JAPAN (4-2-3-1): Kavašima - Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo - Jamaguči, Šibasaki - Sakai, Okazaki, Usami - Muto.

POLJSKA (3-4-3): Fabijanski - Berešinski, Glik, Bednarek - Kurzava, Krihovjak, Goralski, Jedrežčuk - Zjelinski, Levandovski, Grosicki.

13:50 Kapiten Švedske Andreas Grankvist imao je vrlo zanimljivu reakciju kada su mu rekli da je Njemačka izgubila od Južne Koreje.

#المانيا_كوريا_الجنوبيه #GermanyKorea #9gag Swedish captain asking how germany's game went pic.twitter.com/pe28EbjBzI

12:52 Selektor Švajcarske Vladimir Petković rekao je da ne žali jer je Štefana Lihtštajnera i Fabijana Šera uvrstio u tim za utakmicu sa Kostarikom, iako će oni zbog žutih kartona propustiti duel osmine finala sa Švedskom.

12:36 Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Fifin fudbalski park na Crvenom trgu u Moskvi >>> Društvo mu je tokom obilaska pravio predsjednik Fife Đani Infantino

12:20 Vezni fudbaler reprezentacije Srbije Sergej Milinković-Savić kaže da bi bio srećan i ukoliko ostane u Laciju i sljedeće sezone.

"Potrebno mi je malo vremena da se odmorim sada. Vratiću se u Rim, biću srećan i ako ostanem tu jer imam ugovor i zadovoljan sam“, kaže 23-godišnjak, koji je odigrao svih 270 minuta Srbije na Mundijalu.

11:31 Nekadašnji argentinski centarfor Argentine Ernan Krespo kaže da je logično da igra Gaučosa zavisi od Lea Mesija, kao i da je isti slučaj i u Barseloni.

“Ima smisla da to što imaš najboljeg igrača na svijetu čini da budeš zavistan od njega. I Barsa zavisi od Mesija, isti je slučaj i sa Kristijanom Ronaldom u Portugalu i Real Madridu. Dati mu loptu može samo da vodi dobrim stvarima, a jedino pitanje jeste kako mu daješ loptu“, rekao je Krespo, koji je za Argentinu odigrao 64 meča i dao 35 golova.

11:07 Na zgradi Vlade Velike Britanije u Dauning stritu 10 u Londonu danas se zavijorila i engleska zastava kao podrška reprezentativcima te zemlje koji večeras od 20 časova igraju protiv Belgije meč za prvo mjesto u grupi G.

10:55 [FOTO] I to se desilo: Njemci odlaze kući...

10:50 [FOTO] Kristijano Ronaldo i drugovi na treningu:

10:45 [FOTO] igrači Argentine na treningu:

10:38 Švajcarska će u meču osmine finala protiv Švedske biti oslabljena neigranjem defanzivaca Stefana Lihtštajnera i Fabijana Šara nakon što su dobili druge žute kartone u sinoćnjem meču protiv Kostarike.

Selektor Švajcarske Vladimir Petković ipak ne žali što ih je uvrstio u ekipu u posljednjem meču u grupi koji je završen 2:2.

"Nismo znali kakav će nam scenario trebati da se plasiramo u narednu rundu i želio sam najbolje igrače na terenu. Osmina finala je minimum koji smo sebi postavili", rekao je Petković objašnjavajući zašto je stavio u ekipu igrače koji su već imali žuti karton u meču protiv reprezentacije koja je već bila otpisana.

10:23 Panama ima gol-razliku 1:9 u prva dva meča, ali igrači male centralnoameričke zemlje se i dalje nadaju.

10:15 Senegalci se nadaju podršci cijele Afrike u meču sa Kolumbijom u kome im je potreban bod za plasman u osminu finala. Glavni sudija na ovom meču biće srpski sudija Milorad Mažić.

9:31 Selektor fudbalske reprezentacije Brazila, Tite zadovoljan je igrom svog tima u sinoćnoj pobjedi nad Srbijom i dodaje da i pored eliminacije Njemačke ne želi da svoju ekipu stavlja u prvi red favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva.

"Svjetska prvenstva uvijek ispolje nešto drugačije. Velika su očekivanja od nas, bitno je samo da rastemo. Uvijek bih volio da igramo kao protiv Hrvatske i Austrije uoči Mundijala. Morate da imate vremena čak i na ovako važnom takmičenju za jačanje timskog duha. Ovo je sada nova faza, a pre smo imali prijateljske mečeve i sada grupnu fazu. Neke stvari možete da ubrzate možda, ali ne smijete da preskačete korake", rekao je Tite poslije utakmice.

Brazil je sinoć u Moskvi sa 2:0 pobijedio Srbiju i tako se plasirao u osminu finala Svjetskog prvenstva, a Tite je rekao da će po dolasku u hotel popiti piće, kako bi se opustio.

"Moraću da popijem jednu kaipirinju (brazilski nacionalni koktel koji sadrži rakiju, šećernu trsku sa smeđim šećerom i nacijeđenim sokom od zelenog limuna) da bih se dodatno opustio", rekao je on i potom dodao da od svog tima očekuje samo bolje igre.

"Morate da osjetite svlačionicu, ako je nešto pretjerano da to smanjite, a ono slabije da pojačate. Ovo je ono što očekujemo i sada samo idemo na gore", rekao je Tite.

Upitan da prokomentariše igre napadača Gabrijela Žezusa koji još uvijek nije postigao gol, Tite je rekao da i dalje ima vjeru u njega, s obzirom na to da je on najbolji strijelac "karioka" od kada je preuzeo selekciju.

"Napadači žive od dobrih mečeva i golova, ponekad realizuju šanse, nekad ne. Vidjeli ste šta je uradio Tijago Silva poslije prekida, to je fudbal. Kao trenera me najviše iscrpljuje da ostavljam sjajne igriče na klupi, poput Roberta Firmina. Uvijek kažem da budu spremni, nekad će izaći na teren, nekad će biti na klupi, ali bitno je da uvijek budu na maksimumu", rekao je Tite.

Brazil će u osmini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Meksika.

9:27 Južna Koreja je pobjedom nad Njemačkom 2:0 poslala Meksiko u osminu finala Mundijala, a Meksikanci su znali da pokažu zahvalnost.

Navijači su se okupili ispred korejske ambasade u Meksiko Sitiju.

Mexico fans at the South Korean embassy in Mexico City RT @FoxSportsBrasil: 🇲🇽🇲🇽 ARRIBA, MEXICO! 🇰🇷🇰🇷



Torcedores mexicanos dominam embaixada da Coréia do Sul na Cidade do México para comemorar a classificação!#FOXNaRussia #JogaOQueSabe pic.twitter.com/xUa6RXFxak