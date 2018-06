MUNDIJAL UŽIVO Poljska i Kolumbija bez prava na grešku

20:14 Nema uzbuđenja u duelu Poljske i Kolumbije, ali utakmica ima dobar tempo.

18:49 Drugo kolo zatvaraju Poljska i Kolumbija. Ko izgubi - ispada.

18:48 Kraj. Japan - Senegal 2:2. Obje selekcije imaju po četiri boda.

18:32 Japan je izjednačio, grešku golmana N'Diajea iskoristio je Keisuke Honda - 2:2, 78. minut.

18:26 Senegal vodi 20 minuta prije kraja. Sibali je odradio dobar posao, vratio loptu na drugu stativu, gdje je natrčao Musa Vage i pogodio pod prečku.

18:20 Kakva akcija Japana. Sjajna kontra, Osako je petom ostavio loptu Inuiju, koji je sa 12-13 metara iskosa sa lijeve strane pogodio prečku.

18:10 Havijer Maskerano, najiskusniji argentinski reprezentativac, demantovao je da postoji sukob sa selektorom Horheom Sampaolijem.

"Sve je potpuno normalno, naravno da smo u komunikaciji sa selektorom", rekao je Maskerano.

Argentinski mediji juče su javili da igrači traže odlazak Sampaolija, koji više ni ne kontroliše ekipu.

18:06 Japan i Senegal su počeli drugo poluvrijeme meča čiji bi ulog mogao da bude osmina finala.

17:48 Neriješeno je na poluvremenu u Jekaterinburgu (1:1), pobjeda donosi prolazak u nokaut fazu iz grupe H.

17:37 Japan se ne predaje. Nagatomo je primio dugu loptu između dva čuvara, a Inui nastavio akciju tako što je pogodio u donji lijevi ugao sa 13-14 metara. U 34. minutu je 1:1.

17:13 Sjajni napadač Liverpula Mane je postigao prvi gol na svjetskim prvenstvima. Loša rekacija golmana Kavašime u 12. minutu, a lopta se od koljena Senegalca odbila u mrežu. Senegal vodi protiv Japana sa 1:0.

16:48 Japan i Senegal od 17 sati igraju utakmicu u Jekaterinburgu. Obje selekcije su slavile u prvom krugu, Japan sa 2:1 nad Kolumbijom a Senegal identičnim rezultatom protiv Poljske. Pobjednik bi danas obezbijedio prolazak u nokaut fazu.

Japan: Kavašima - Sakai, Jošida, Šoji, Nagatomo, Haraguči, Hasebe, Kagava, Šibasaki, Inui, Osako.

Senegal: K. Ndiaje - Sabali, Kulibali, Sane, Vague, P. Ndiaje, A. Ndiaje, Gana, Ismaila, Niang, Mane.

16:00 Engleska i Belgija su u nokaut fazi, ali Gordi Albion je prvi na tabeli iako ima identičan broj bodova i gol razliku od 8:2. Belgijanci su iza zbog žutog kartona više, pošto su dobili tri a Englezi dva. Ipak, pred njima je međusobni duel za pobjedu u grupi.

Engleska je dobila Panamu sa 6:1.

15:39 Tribine podrhtavaju u Nižnjem - Panama je postigla prvi gol na šampionatima svijeta - junak je 37-godišnji defanzivac Felipe Baloj! Engleska u 78. minutu vodi sa 6:1.

15:27 Hari Kejn je poveo trku za najjboljeg strijelca, het-trikom protiv Paname, za vođstvo od 6:0 u 62. minutu, kapiten Gordog Albiona je došao do pet pogodaka na Mundijalu u Rusiji

Englezi su prvi put na velikom takmičenju do poluvremena postigli pet golova i to debitantu na SP, u prvom međusobnom duelu dvije selekcije!

15:00 Hari Kejn je već na koti od četiri pogotka, pa se izjednačio sa Kristijanom Ronaldom i Romeluom Lukakuom na vrhu liste strijelaca. Samo, još jedno je poluvrijeme sa Panamom ispred kapitena Engleske.

14:46 Stouns je opet razgrnuo odbranu ali ga je zadržao Eskobar, istovremeno je i Godoj nepropisno spriejčio ulazak Kejna u zonu šuta i skrivio penal koji je engleski kapiten realizovao na identačan način kao i prvi, 5:0 za Englesku. Po dva pogotka Kejna i Stounsa

14:42 U 40. minutu je 4:0, drugi gol Stonsa nakon sjajne akcije koja je krenula iz slobodnog udarca.

14:39 Panama je nedorasla za Engleze, a upisao se napokon i Lingard za 3:0 u 36. minutu na asistencioju Sterlinga.

14:22 Hari Kejn starhovitim šutem pogađa sa penala. To je treći gol kapitena Engleza u Rusiji. Napokon korist za Albion od Lingardove brzine, nakon četiri velika promašaja sa Tunisom, uspio je da izbori penal. Eskobar j zakasnio i srušio brzonogog napadača "Mančester junajteda u 20. minutu.

14:10 Džon Stouns je u 8. minutu utakmice Engleska - Panama pokazao zašto ga smatraju jednim od najboljioh skakača Premiejr lige - defanzivac Sitija ej postigao gol nakon kornera Tripije sa desne strane.

14:02 Utakmica Engleske protiv Paname, prve u istoriji međusobnih susreta počela je početnim udarcem Gordog Albiona, protiv debitanta na najvećoj pozornici.

13:25 Panama će od prvog minuta protiv Engleske igrati u istom sastavu kao u porazu od Belgije u prvom kolu.

Protiv Albiona igraju: Penedo - Muriljo, R. Tores, Eskobar, Dejvis - Gomes - Barsenas, Kuper, Godoj, Rodriges - Peres.

12:51 Selektor Engleske Garet Sautgejt za susret sa Panamom napravio je samo jednu izmjenu u odnosu na meč protiv Tunisa.

Ruben Loftus-Čik zamijeniće povrijeđenog Delea Alija, dok će se Rahim Sterling ipak naći u startnoj postavi, uprkos glasinama da bi i on mogao propustiti meč.

To znači da će Engleska istrčati na teren u sljedećem sastavu: Pikford - Voker, Megvajer, Stouns - Tripijer, Loftus-Čik, Henderson, Lingard, Jang - Rašford i Kejn.

12:08 Legendarni Dijego Maradona tražio je od Fudbalskog saveza Argentine i selektora Horhea Sampaolija da lično razgovara sa igračima.

Maradona je razočaran nastupom "gaučosa" na Svjetskom prvenstvu, posebno zbog debakla protiv Hrvatske (0:3) koji je gurnuo Argentinu na ivicu eliminacije, podsjeća B92.

Srećom po Argentinu, Nigerija je neočekivano savladala Island, pa sami mogu odlučivati o svojoj sudbini.

"Kad god sam nosio dres Argentine, igrao sam svim svojim bićem. Legende kao što su Simeone, Redondo, Rugeri, Kaniđa, Filol, Luke, Galjego su radile isto. Želim da razgovaram sa igračima i objasnim im šta znači nositi dres reprezentacije", rekao je Maradona.

Argentina meč odluke igra u utorak od 20 časova protiv Nigerije.

11:54 Selektor Švedske Jane Anderson optužio je klupu Njemačke da su se stručnom štabu protivnika "rugali u lice" proslavljajući gol Tonija Krosa u 95. minutu, koji je "pancerima" donio pobjedu.

Njemačkoj je prijetilo ispadanje sa turnira, kada je Kros "izmislio" pogodak za spas nacionalnog tima i obezbijedio pobjedu rezultatom 2:1.

"Slavili su tako što su trčali ka nama i hvalisali nam se u lice. To me je razljutilo", kazao je Anderson.

"Borili smo se 90 minuta, kada se čuje posljednji zvižduk, rukujete se i idete u svlačionicu. Zato me je sve to naljutilo".

11:33 Fudbaleri Senegala očitali su fudbalsku lekciju Kolumbiji u prvom kolu Mundijala, a slike sa treninga u susret novom izazovu šalju poruku ostalim selekcijama kako uživati u pripremama za utakmicu.

Sadio Mane i društvo igraju od 17 časova protiv Japana, a više o meču pročitajte OVDJE.

11:14 Fudbaler Hrvatske Dejan Lovren kazao je na današnjoj pres konferenciji da je Luka Modrić trenutno najbolji vezni igrač na svijetu.

"Sjajno je igrati s Lukom, gušt je igrati s njim, treba više pažnje posvetiti njemu kao igraču. On da je Nijemac ili Španac bio bi među top tri igrača svijeta, a mogao bi osvojiti i Zlatnu loptu, a mi smo Hrvati, nemam pojma kako nas gledaju... Luka je trenutno najbolji veznjak svijeta", kazao je Lovren.

Smatra da trenutno na Mundijalu nema favorita, ali da treba poštovati ekipe poput Belgije, Brazila ili Španije, piše Indeks.

"To su svi favoriti, ali trenutno niko to ne pokazuje na terenu. Mi smo neki favoriti iz sjenke, idemo sad polako, prvo Island, a dalje ćemo vidjeti s kim ćemo igrati u osmini finala."

Lovren Foto: Reuters

10:52 Selekcija Brazila ostvarila je prvu pobjedu na Mundijalu u Rusiji, ali to nije doprinijelo poboljšanju atmosfere u timu. Defanzivac Tijago Silva razočaran je ponašanjem Nejmara u finišu meču sa Kostarikom.

Brazilci su došli do bodova protiv Tikosa tek u nadoknadi vremena. Nervoza je bila prisutna gotovo celo drugo poluvrijeme, a sve je obilježila i rasprava Silve i Nejmara. Razlog je izbacivanje lopte stamenog defanizvca u aut, u trenucima kad je igrač Kostarike ležao na terenu, podsjeća Sport klub.

"Nejmar je vikao na mene, uvrijedio me je. Mislio je da je trebalo da nastavim sa napadom. To me je pogodilo i učinilo tužnim. Na njega gledam kao na mlađeg brata, brinem o njemu, nije trebalo to da učini. Pogotovo što nam ta lopta ne bi donijela pobjedu. Razočaran sam", kazao je Silva, koji je saigrač sa sjajnim napadačem i u Pari sen Žermenu.

Selesao je blizu plasmana u osminu finala. Za to mu je potreban bod protiv selekcije Srbije, ali je već sada jasno da će selektor Tite imati dosta problema da održi ekipu na okupu kako takmičenje bude odmicalo i pritisak bude rastao.

10:37 Lionel Mesi danas puni 31 godinu, a organizatori svjetskog prvenstva pripremili su posebno iznenađenje za najpoznatijeg reprezentativca Argentine.

Za 31. Mesijev rođendan, moskovski poslastičari napravili su čokoladnu tortu. I to ne bilo kakvu, već sa Mesijevim likom i to u prirodnoj veličini. Sve je ručno rađeno, rukom slikano - i brada, i dres i tetovaže...

„Za nas, velika je čast da napravimo ovakav poklon. Bio je to ogroman zadatak, velika količina posla, ali smo radili sa uživanjem. Nadam se da će ga usrećiti“, rekla je Darija Malkina koja je učestvovala u izradi poslastice.

Tim od pet poslastičara i skulptora radio je skoro cijelu sedmicu kako bi u Mesi tortu ugradio 60 kilograma čokolade, piše RTS.

Izložiće je u Bronici, gradu udaljenom 50 kilometara od Moskve, koji je baza argentinske reprezentacije tokom prvenstva svijeta.

Kažu da su mnogi već naručili kolače na temu „Mesi“, ali u znatno manjoj veličini, uz nadu da će argentinska zvijezda jače zasijati u narednim utakmicama prvenstva u Rusiji.

10:15 Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza je u intervjuu za BBC izjavio da je Srbija bila žrtva "brutalne pljačke", a optužio je FIFA da je smišljeno poslala Feliksa Briha da dijeli pravdu u meču u Kalinjingradu.

FSS je u subotu poslao žalbu u sjedište Svjetske fudbalske federacija, a potom se i oglasio zvaničnim saopštenjem.

"Svi znamo da više od polovine švajcarske populacije čine Njemci. Tehničko osoblje, igrači, ljudi u Srbiji, svi su razočarani i frustrirani zbog nepravde koju je neko u FIFA smislio," rekao je Kokeza.

"Svima u Evropi i na svijetu je jasno da je Srbija brutalno opljačkana."

On je naglasio da od FIFA, koja je pokrenula disciplinski postupak, ne očekuje da bilo šta uradi po tom pitanju, zato što je, kako je naveo, sve izrežirano, prenosi N1.

Kokeza se osvrnuo i na provokacije fudalera reprezentacije Švajcarske Granita Džake i Đerdana Šaćirija, koji su rukama oblikovali dvoglavog orla.

"To je skandalozno i sramotno. Zaslužuju osudu kompletnog fudbalskog svijeta, ali to nije bila jedina provokacija jer je njihov igrač na kopačkama nosio zastavu nepostojeće države. Očekujem da ih FIFA kazni jer su prekršili pravila fer-pleja," rekao je Kokeza.

9:20 Selektor fudbalera Srbije Mladen Krstajić možda bude sankcionisan zbog komentara poslije meča protiv Švajcarske, jer je međunarodna fudbalska asocijacija (FIFA) pokrenula disciplinski postupak protiv njega.

FIFA je protiv Krstajića otpočela disciplinski proces zbog komentara koje je srpski stručnjak uputio sudiji meča Srbija – Švajcarska poslije poraza od 2:1.

Krstajić je rekao da bi sudiju tog meča Feliksa Briha poslao u Hag, a taj komentar, uz još pojedine, je prouzrokovao to da FIFA ovako reaguje, piše B92.

Disciplinski postupak pokrenut je i protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog nereda navijača, koji su pravili manje nerede i iskazivali politički nekorektne i napadne poruke, navedeno je u saopštenju FIFA.

Međunarodna fudbalska asocijacija je takođe pokrenula i postupak protiv švajcarskih igrača albanskog porijekla, Džerdana Šaćirija i Granita Džake, zbog neprikladnihi proslava golova.

9:10 Selektor Garet Sautgejt potvrdio je da na meču Engleske i Paname zbog povrede neće nastupiti Dele Ali, piše Skaj sports.

Englezi nakon trijumfa na otvaranju šampionata spremno dočekuju meč sa debitantom na Svjetskim prvenstvima.

Šta o meču sa Panamom kažu igrači i selektor Albiona pročitajte OVDJE.

8:50 Utakmicama drugog kola u grupama G i H nastavlja se takmičenje na Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji.

U G grupi, rivali će u 14 sati u Moskvi biti Engleska i Panama.

U grupi H od 17 časova u Jekaterinburgu se sastaju Japan i Senegal, dok se u istoj grupi od 20 časova u Kazanju sastaju Poljska i Kolumbija.

GRUPA G:

Engleska - Panama (14 sati)

GRUPA H:

Japan - Senegal (17 sati)

Poljska - Kolumbija (20 sati)

