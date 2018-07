MUNDIJAL UŽIVO Poznati sastavi Španije i Rusije

14:46 Poznati su sastavi Španije i Rusije.

14:28 Navijači polako dolaze na stadion "Lužnjiki" u Moskvi, gdje se od 16 časova u osmini finala Svjetskog prvenstva u fudbalu sastaju Španija i Rusija.

Novinar "Vijesti" Danilo Mitrović prenosi vam dio atmosfere ispred stadiona.

13:53 Veliki Pele je pun riječi hvale za Kilijana Mbapea, koji je s dva gola i izborenim penalom bio apsolutno prvo ime u pobjedi "trikolora" protiv Argentine. Legendarni Brazilac sada više nije jedini tinejdžer koji je na jednoj utakmici nokaut faze Mundijala postigao dva gola.

Pele mu je poželio sreću na Mundijalu, ali naravno, ne i u eventualnom susretu sa Brazilom.

Congratulations, @KMbappe . 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against🇧🇷! 😅/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o 🇧🇷! https://t.co/DW0XcJF49m

Pohvalama na račun svojeg saigrača pridružio se i Pol Pogba.

"On je neuporedivo talentovaniji igrač od mene. Vidite li vi šta on radi s 19 godina? Ne, ja nikad nisam bio tako dobar. Tako je brz, okretan... Ja se uopšte s njim ne mogu uporediti", rekao je Pogba.

12:44 Bivši reprezentativac Portugala golman Rikardo, na današnji dan na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. odbranio je tri penala igračima Engleske. Nakon regularnog dijela i produžetka meč četvrtfinala između Engleske i Portugala završen je bez golova.

Zahvaljujući Rikardu Portugal se plasirao u polufinale, gdje je zaustavljen od Francuske.

Da li je danas vrijeme da penal ruleti odluče pobjednike duela Španija - Rusija i Hrvatska - Danska?

